Познайте магию Каппадокии с высоты! Утренний полёт на воздушном шаре подарит незабываемые виды долин Соганлы, Чат или Ихлара, где скалы хранят тайны древних христиан. Рассвет, мягкое парение и чувство приключения — идеальное начало дня.
Описание экскурсииМагия рассвета над Каппадокией Каппадокия поражает даже на фотографиях, но увидеть её загадочные рельефы с высоты — значит испытать настоящее чудо. С первыми лучами солнца вы подниметесь на воздушном шаре над одной из долин — Соганлы, Чат или Ихлара. Внизу останутся крепости, скалы и древние церкви, вырубленные первыми христианами, а над головой проплывёт огромный пылающий шар — дух приключения обеспечен! Ежедневно над Каппадокией взлетают десятки аэростатов — летать здесь безопасно и спокойно. Особенный микроклимат и мягкие ландшафты делают полёт плавным и приятным. В корзине вас сопровождают профессиональные пилоты и команда помощников — вы сможете расслабиться и просто наслаждаться моментом. План путешествия Ранним утром — около 03:30–04:00 (зимой и осенью — в 05:30–06:30) — трансфер доставит вас с отеля на стартовую площадку, где вы увидите, как оживает воздушный шар. Затем — 75 минут незабываемого полёта над рассветной Каппадокией. После посадки вас ждёт памятный сертификат и возвращение в отель как раз к завтраку. Важная информация:
- Мы принимаем оплату с карты любого банка РФ либо иностранного банка. Вы оплачиваете 50% стоимости на сайте, так как места на шаре выкупаются для вас заранее. Оставшиеся 50% стоимости оплачиваются не позднее, чем за сутки до полёта (наличными или переводом на карту).
- Полная стоимость возвращается исключительно в случае невылета шаров из-за непогоды.
- Полёт запрещён детям до 6 лет и пожилым людям старше 65 лет.
- Водитель и пилот не говорят по-русски, но вы всегда можете связаться с нами по всем вопросам.
- Как происходит управление шаром? 40% — это пилот, 60% — ветер. Главное — это ваша безопасность, поэтому пилот на месте решает, на какой высоте лететь.
- Шары в Каппадокии взлетают круглый год. Но при планировании поездки учитывайте, что полёт могут перенести на следующий день из-за погодных условий.
- По запросу возможен трансфер из/в аэропорт: групповой — €12 с чел. в одну сторону, индивидуальный — €80 за машину до 4 человек в одну сторону.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина Соганлы
- Долина Чат
- Долина Ихлара
- Трансфер из отеля и обратно
- Полет на воздушном шаре
- Личные расходы
Ваш отель
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Д
Даниил
9 дек 2025
Огромная благодарность Татьяне за организацию! У нас была нестандартная ситуация, которую она легко решила, всё чётко объяснила и постоянно была на связи. Однозначно рекомендую.
Н
Николай
13 сен 2025
Всё прошло отлично: привезли, почти сразу посадили в корзину и мы полетели — организация на высоте.
Е
Елизавета
13 ноя 2024
Спасибо команде за море впечатлений! Было небольшое недопонимание с Татьяной, но в итоге мы остались очень довольны
