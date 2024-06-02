Долина Соганлы – экскурсии в Каппадокии

Найдено 4 экскурсии в категории «Долина Соганлы» в Каппадокии, цены от €210, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
37 отзывов
Неизведанная Каппадокия: путешествие по синему маршруту
Проедьте по синему маршруту Каппадокии и откройте для себя уникальные пейзажи и древние памятники
Начало: Отель путешественника
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
334 за всё до 6 чел.
Полёт на воздушном шаре в Каппадокии: долины Соганлы и Чат
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
22 отзыва
Воздушное приключение в Каппадокии: полёт над долинами Соганлы и Чат
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полёта на воздушном шаре над долинами Соганлы и Чат. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
210 за человека
Многогранная Каппадокия: синий маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Многогранная Каппадокия: путешествие по синему маршруту - история и природа
Приглашаем на уникальное путешествие по синему маршруту Каппадокии, где каждый шаг открывает новую страницу истории и красоты
Начало: В отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
390 за всё до 6 чел.
Большое путешествие в сердце Каппадокии
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
7 часов
Большое путешествие в сердце Каппадокии
За один день посетить долины и церкви, старинные деревни и подземную мастерскую
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
342257 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    2 июня 2024
    Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
    Супер поездка по основным достопримечательностям Каппадокии. Мустафа отличный рассказчик. Авто было комфортным. Огромное спасибо за отличный день и эмоции!
  • И
    Игорь
    14 мая 2024
    Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
    Всё супер. Гид ÖMER отличный, провёл индивидуальную экскурсию по синему маршруту, очень интересно всё рассказывал, скучно не было ни минуты, отлично разбавлял интересными рассказами моменты поездки между точками маршрута, сама экскурсия насыщенная. Однозначно рекомендую. ÖMER, спасибо огромное!
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
    Очень понравилась экскурсия, удобный автомобиль, вкусный обед. Омер, один из лучших гидов, с которым мы путешествовали. Отличное чувство юмора, хороший русский язык, очень много знает и сможет ответить на любой вопрос. От всей души спасибо
  • И
    Ирина
    28 апреля 2024
    Полёт на воздушном шаре в Каппадокии: долины Соганлы и Чат
    Мы прилетели в Каппадокию, чтобы полетать на воздушном шаре. Спасибо, Татьяна, что наша мечта исполнилась)! Быстро, точно по времени. отличная организация. Кстати,
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    полет наш перенесли из долины Соганлы в основную Каппадокию. Естественно, с нашего согласия. В Основной Каппадокии летает больше Шаров и красочнее ландшафт) Невероятные ощущения! Потрясающе 🥳

  • М
    Марат
    8 января 2024
    Полёт на воздушном шаре в Каппадокии: долины Соганлы и Чат
    было круто, спасибо за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Долина Соганлы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
  2. Полёт на воздушном шаре в Каппадокии: долины Соганлы и Чат
  3. Многогранная Каппадокия: синий маршрут
  4. Большое путешествие в сердце Каппадокии
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Долина Голубей
  5. Деревня Учхисар
  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Парк Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Долина Соганлы" можно забронировать 4 экскурсии от 210 до 390 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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