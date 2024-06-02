Н Николай Неизведанная Каппадокия: синий маршрут Супер поездка по основным достопримечательностям Каппадокии. Мустафа отличный рассказчик. Авто было комфортным. Огромное спасибо за отличный день и эмоции!

И Игорь Неизведанная Каппадокия: синий маршрут Всё супер. Гид ÖMER отличный, провёл индивидуальную экскурсию по синему маршруту, очень интересно всё рассказывал, скучно не было ни минуты, отлично разбавлял интересными рассказами моменты поездки между точками маршрута, сама экскурсия насыщенная. Однозначно рекомендую. ÖMER, спасибо огромное!

Т Татьяна Неизведанная Каппадокия: синий маршрут Очень понравилась экскурсия, удобный автомобиль, вкусный обед. Омер, один из лучших гидов, с которым мы путешествовали. Отличное чувство юмора, хороший русский язык, очень много знает и сможет ответить на любой вопрос. От всей души спасибо

И Ирина Полёт на воздушном шаре в Каппадокии: долины Соганлы и Чат читать дальше полет наш перенесли из долины Соганлы в основную Каппадокию. Естественно, с нашего согласия. В Основной Каппадокии летает больше Шаров и красочнее ландшафт) Невероятные ощущения! Потрясающе 🥳 Мы прилетели в Каппадокию, чтобы полетать на воздушном шаре. Спасибо, Татьяна, что наша мечта исполнилась)! Быстро, точно по времени. отличная организация. Кстати,