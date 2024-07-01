Этот тур представляет собой невероятную возможность для тех, кто впервые приезжает в Каппадокию и хочет увидеть и узнать как можно больше за короткое время.
Сопровождаемый русскоговорящим гидом и организованный профессиональным туроператором,
Сопровождаемый русскоговорящим гидом и организованный профессиональным туроператором,
Ближайшие даты:
Время начала: 09:45
Описание экскурсии
Всего за 5 часов вы посетите:
- Панорама Гереме. Начнем с панорамного вида на Гереме, чтобы полюбоваться красотой этого удивительного региона и получить представление о его ландшафте.
- Крепость Учхисар. Затем отправимся к крепости Учхисар, чтобы взойти на её вершину и насладиться захватывающим видом на окрестности.
- Долина Любви. Посетим Долину Любви, где скальные образования создают уникальные пейзажи, и сможем насладиться природной красотой этого места.
- Долина Пашаба. Продолжим наше путешествие в Долине Пашаба, где мы сможем увидеть ещё больше потрясающих скальных образований и красивых пейзажей.
- Гончарная мастерская. Заглянем в гончарную мастерскую, чтобы узнать больше о местной ремесленной традиции и посмотреть на процесс создания традиционной керамики.
- Долина Воображения. Завершим наше путешествие в Долине Воображения, где мы сможем насладиться удивительными скальными формациями, вдохновившими многих художников и писателей. Этот маршрут позволит охватить разнообразие достопримечательностей и уникальных мест Каппадокии за ограниченное время, сохраняя при этом интригу и захватывающий дух приключений! За пять часов мы окунемся в удивительные скальные формации, исторические памятники и тайные уголки, в которых прячутся великие секреты прошлого.
Ежедневно в 09:45-10:00. Время начала тура может варьироваться от 5 до 10 минут в зависимости от местоположения вашего отеля.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорама Гереме
- Крепость Учхисар
- Долина Любви
- Долина Пашаба
- Гончарная мастерская
- Долина Воображения
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Питание
- Плата за вход и билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напиток на обед
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:45-10:00. Время начала тура может варьироваться от 5 до 10 минут в зависимости от местоположения вашего отеля.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- При посещении Каппадокии важно учитывать сезонные особенности и подбирать соответствующую одежду. В зимний период, когда холодно и ветрено, рекомендуется надевать теплую верхнюю одежду, включая пальто или куртку, шапку, шарф и перчатки, чтобы защититься от холода. В летние месяцы, когда жарко, предпочтительно выбирать легкую и воздушную одежду из натуральных материалов, чтобы чувствовать себя комфортно в жару
- Относительно использования коляски, важно учитывать, что некоторые места в Каппадокии могут быть не очень подходящими для колясок из-за неровного или каменистого рельефа
- Желательно отдавать предпочтение спортивной обуви, особенно если вы планируете исследовать достопримечательности пешком или подниматься по лестницам и скалам. Удобная и поддерживающая обувь поможет вам чувствовать себя комфортно во время прогулок и экскурсий, а также снизит риск получения травм
- Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться своим путешествием по Каппадокии, чувствуя себя комфортно и безопасно в любое время года
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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