1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
«Вы увидите древние кухни, кладовые и винодельню, жилые комнаты и стойла животных»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€75 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Сокровища Южной Каппадокии: от подземного города до долины Ихлара
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии: от древних подземных городов до византийских монастырей и живописных долин. Незабываемое приключение ждет
«А в конце долины находится ресторан, где мы сможем перекусить»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Северная Каппадокия: путешествие по древней Турции с индивидуальным гидом
Откройте для себя волшебный мир Каппадокии: от долин с невероятными формами до исторических музеев и городов-крепостей
«А ещё мы насладимся вкусным турецким кофе в кафе, ютящемся прямо в скале»
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
€310 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Северная Каппадокия: Путешествие по долинам Фей, Любви и Воображения
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Северной Каппадокии, где вас ждут впечатляющие ландшафты и древние скальные храмы
Начало: С вашей гостиницы
«Все входные билеты, транспорт, в транспорте вода, услуги гида и обед включены в стоимость экскурсииНапитки во время обеда не включены в стоимость экскурсии»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
€270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный пикник на рассвете в Каппадокии: восточный завтрак и потрясающие виды
Устройте утренний пикник в Каппадокии с восточным столом и живописными видами. Насладитесь свежими закусками и ароматным кофе в окружении воздушных шаров
Начало: У вашего отеля
«В стоимость всё включено: трансфер, еда и напитки»
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
от €120 за всё до 10 чел.
Мини-группа
7 часов
6 чудес Каппадокии: красный маршрут - от крепости до гончарного искусства
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив самые знаковые места Каппадокии
Начало: у вашего отеля
«Трансфер, обед в скальном ресторане и входные билеты включены в стоимость»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€86 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Пикник на закате в Каппадокии: волшебство вкусов и пейзажей
Представьте себя на ярких восточных коврах среди долин Каппадокии, наслаждаясь закатом и изысканными блюдами
Начало: У вашего отеля
«Трансфер, еда и напитки включены в стоимость»
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
€115 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Вкусы Каппадокии: гастрономический мастер-класс в группе
Приготовить блюда местной кухни и отведать их в аутентичном ресторанчике
Начало: У вашего отеля
«На мастер-классе в уютном заведении вы узнаете о гастрономических особенностях региона и откроете секреты блюд, которые приготовите под руководством повара»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
€95 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
5.5 часов
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
Подземный город, древние церкви, скалы и винные нотки - главное в одной поездке
«Дегустация изысканного каппадокийского вина на винном заводе»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
340€289 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 июня 2024Шикарная экскурсия! С самого момента бронирования Ольга всегда была на связи и отвечала на все наши вопросы. Она очень позитивный
- ООльга5 июня 2024Понравилось Особенно подземный город. Группа была смешанная (русско-англоязычная), гид-водитель был один с дубляжем информации на двух языках. Не напрягало, хотя рассчитывали на отдельного русскоговорящего гида. Все показали, рассказали, покормили. Маршрут красивый. Остались в целом довольны.
- ЛЛилия29 мая 2024Всем благословенного дня,друзья! Ольга организовала нам экскурсию Христианские святыни Капподокии! Глубокое знание темы,лёгкая коммуникация,всегда на связи,второй день мы провели с Муратом по
- ССветлана25 мая 2024Были на экскурсии с гидом Мариной. Очень понравилось и содержание экскурсии, и рассказ - Марина очень много рассказала и об истории Каппадокии в целом, и о посещенных местах в частности. Однозначно рекомендую!
- ССвнтлана22 мая 2024Супер экскурсоводы в Трипстер
- ДДенис17 мая 2024Прекрасное впечатление! Нам очень понравилось, было красиво, крайне рекомендуем, спасибо большое за организацию!❤️❤️❤️
- ММатвеева27 апреля 2024Замечательный тур, посетили много прекрасных локаций, очень информативно, гид стал нашим другом, было время сделать фото и покупки, полюбили Турцию еще больше, спасибо!
- ТТимофей16 апреля 2024Данную экскурсию у нас проводила экскурсовод Лена. Спасибо тысячу раз!!! Всё на позитиве, столько интересного узнали. Даже не чувствовали усталось(немного),
- ММария22 марта 2024Интересно, информативно, познавательно! Ольга - прекрасный гид, любящий и знающий Каппадокию. Еще и приятный и отзывчивый человек!
- EElizabeth16 февраля 2024Все очень понравилось, Гид рассказала много интересного)
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Гастрономические" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 75 до 310 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 305 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Каппадокии, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024