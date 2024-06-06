Гастрономические экскурсии Каппадокии

Найдено 9 экскурсий в категории «Гастрономические» в Каппадокии, цены от €75, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зелёный тур по Каппадокии
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
234 отзыва
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
«Вы увидите древние кухни, кладовые и винодельню, жилые комнаты и стойла животных»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
75 за человека
Сокровища Южной Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
25 отзывов
Сокровища Южной Каппадокии: от подземного города до долины Ихлара
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии: от древних подземных городов до византийских монастырей и живописных долин. Незабываемое приключение ждет
«А в конце долины находится ресторан, где мы сможем перекусить»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
270 за всё до 2 чел.
Северная Каппадокия - красоты древней Турции
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Северная Каппадокия: путешествие по древней Турции с индивидуальным гидом
Откройте для себя волшебный мир Каппадокии: от долин с невероятными формами до исторических музеев и городов-крепостей
«А ещё мы насладимся вкусным турецким кофе в кафе, ютящемся прямо в скале»
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
310 за всё до 6 чел.
Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
26 отзывов
Северная Каппадокия: Путешествие по долинам Фей, Любви и Воображения
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Северной Каппадокии, где вас ждут впечатляющие ландшафты и древние скальные храмы
Начало: С вашей гостиницы
«Все входные билеты, транспорт, в транспорте вода, услуги гида и обед включены в стоимость экскурсииНапитки во время обеда не включены в стоимость экскурсии»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
270 за всё до 2 чел.
Пикник на рассвете в Каппадокии
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Индивидуальный пикник на рассвете в Каппадокии: восточный завтрак и потрясающие виды
Устройте утренний пикник в Каппадокии с восточным столом и живописными видами. Насладитесь свежими закусками и ароматным кофе в окружении воздушных шаров
Начало: У вашего отеля
«В стоимость всё включено: трансфер, еда и напитки»
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
от 120 за всё до 10 чел.
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
11 отзывов
6 чудес Каппадокии: красный маршрут - от крепости до гончарного искусства
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив самые знаковые места Каппадокии
Начало: у вашего отеля
«Трансфер, обед в скальном ресторане и входные билеты включены в стоимость»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
86 за человека
Пикник на закате в Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Пикник на закате в Каппадокии: волшебство вкусов и пейзажей
Представьте себя на ярких восточных коврах среди долин Каппадокии, наслаждаясь закатом и изысканными блюдами
Начало: У вашего отеля
«Трансфер, еда и напитки включены в стоимость»
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
115 за человека
Вкусы Каппадокии: гастрономический мастер-класс в группе
Мини-группа
3.5 часа
Вкусы Каппадокии: гастрономический мастер-класс в группе
Приготовить блюда местной кухни и отведать их в аутентичном ресторанчике
Начало: У вашего отеля
«На мастер-классе в уютном заведении вы узнаете о гастрономических особенностях региона и откроете секреты блюд, которые приготовите под руководством повара»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
95 за человека
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5.5 часов
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
Подземный город, древние церкви, скалы и винные нотки - главное в одной поездке
«Дегустация изысканного каппадокийского вина на винном заводе»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
340289 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Сокровища Южной Каппадокии
    Шикарная экскурсия! С самого момента бронирования Ольга всегда была на связи и отвечала на все наши вопросы. Она очень позитивный
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    человек, обладающий огромными знаниями по истории и археологии, не только этого региона. Очень увлекательный рассказчик, слушали ее всю экскурсию с огромным интересом и мы взрослые, и дочери подростки. Вся экскурсия была подстроена под нас и наши желания: Ольга рассказывала и советовала, что комфортнее будет посетить в соотвествии именно с нашими интересами. Ну и, конечно, комфортабельный транспорт, вода в безлимитном доступе, прекрасно организованный вкусный обед в чудесном месте — всё это не оставило нас равнодушными. Очень советую этого экскурсовода, с удовольствием посетила бы с ней еще ни одну экскурсию!

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Зелёный тур по Каппадокии
    Понравилось Особенно подземный город. Группа была смешанная (русско-англоязычная), гид-водитель был один с дубляжем информации на двух языках. Не напрягало, хотя рассчитывали на отдельного русскоговорящего гида. Все показали, рассказали, покормили. Маршрут красивый. Остались в целом довольны.
  • Л
    Лилия
    29 мая 2024
    Сокровища Южной Каппадокии
    Всем благословенного дня,друзья! Ольга организовала нам экскурсию Христианские святыни Капподокии! Глубокое знание темы,лёгкая коммуникация,всегда на связи,второй день мы провели с Муратом по
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    рекомендации Ольги,очень довольны),кстати посмотрели фильм Лядова о КАППОДОКИИ,там есть большой сюжет с Ольгой и Муратом,всем рекомендую этих добрых людей и больших профессионалов!

  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Зелёный тур по Каппадокии
    Были на экскурсии с гидом Мариной. Очень понравилось и содержание экскурсии, и рассказ - Марина очень много рассказала и об истории Каппадокии в целом, и о посещенных местах в частности. Однозначно рекомендую!
  • С
    Свнтлана
    22 мая 2024
    Зелёный тур по Каппадокии
    Супер экскурсоводы в Трипстер
  • Д
    Денис
    17 мая 2024
    Пикник на рассвете в Каппадокии
    Прекрасное впечатление! Нам очень понравилось, было красиво, крайне рекомендуем, спасибо большое за организацию!❤️❤️❤️
    Прекрасное впечатление! Нам очень понравилось, было красиво, крайне рекомендуем, спасибо большое за организацию!❤️❤️❤️Прекрасное впечатление! Нам очень понравилось, было красиво, крайне рекомендуем, спасибо большое за организацию!❤️❤️❤️Прекрасное впечатление! Нам очень понравилось, было красиво, крайне рекомендуем, спасибо большое за организацию!❤️❤️❤️
  • М
    Матвеева
    27 апреля 2024
    Северная Каппадокия - красоты древней Турции
    Замечательный тур, посетили много прекрасных локаций, очень информативно, гид стал нашим другом, было время сделать фото и покупки, полюбили Турцию еще больше, спасибо!
  • Т
    Тимофей
    16 апреля 2024
    6 чудес Каппадокии: красный маршрут
    Данную экскурсию у нас проводила экскурсовод Лена. Спасибо тысячу раз!!! Всё на позитиве, столько интересного узнали. Даже не чувствовали усталось(немного),
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    так всё было увлекательно. Отдельная заслуга в том, что Лена смогла найти общий язык и заинтересовать самых привередливых и непоседливых туристов, т. е. детей🙂В целом, получили огромное удовольствие. Всем рекомендуем!

  • М
    Мария
    22 марта 2024
    Сокровища Южной Каппадокии
    Интересно, информативно, познавательно! Ольга - прекрасный гид, любящий и знающий Каппадокию. Еще и приятный и отзывчивый человек!
  • E
    Elizabeth
    16 февраля 2024
    6 чудес Каппадокии: красный маршрут
    Все очень понравилось, Гид рассказала много интересного)
    Все очень понравилось, Гид рассказала много интересного)Все очень понравилось, Гид рассказала много интересного)Все очень понравилось, Гид рассказала много интересного)Все очень понравилось, Гид рассказала много интересного)Все очень понравилось, Гид рассказала много интересного)Все очень понравилось, Гид рассказала много интересного)

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Зелёный тур по Каппадокии
  2. Сокровища Южной Каппадокии
  3. Северная Каппадокия - красоты древней Турции
  4. Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
  5. Пикник на рассвете в Каппадокии
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Долина Голубей
  5. Деревня Учхисар
  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Парк Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Гастрономические" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 75 до 310 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 305 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Каппадокии, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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