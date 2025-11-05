Мои заказы

Каппадокия в деталях

Откройте для себя тайны Каппадокии: подземные города, скальные церкви и живописные долины ждут вас в этом уникальном путешествии
Каппадокия предлагает нечто большее, чем просто воздушные шары. Здесь вас ждут величественные подземные города, такие как Каймаклы, скальные церкви и крепости. Панорама Гёреме и крепость Ортахисар поражают своими видами.

Долины Пашабаг и Любви удивят природными образованиями, а в долине Деврент можно увидеть камни в форме животных.

Посещение гончарных мастерских Аваноса и ателье драгоценных камней добавит культурного колорита вашему путешествию
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Виды на панораму Гёреме
  • 🏰 Посещение подземного города Каймаклы
  • 🕌 Исследование крепости Ортахисар
  • 🎨 Гончарные мастерские Аваноса
  • 🗿 Долина Деврент с камнями в форме животных
  • 🌿 Прогулка по долине Любви
Каппадокия в деталях© Сулейман
Каппадокия в деталях© Сулейман
Каппадокия в деталях© Сулейман
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Панорама Гёреме
  • Подземный город Каймаклы
  • Крепость Ортахисар
  • Долина Пашабаг
  • Долина Деврент
  • Долина Любви
  • Музей под открытым небом

Описание экскурсии

Начнём с панорамы Гёреме. Мы расскажем о Каппадокии, а вы насладитесь видами и сделаете яркие фото.

В Каппадокии более 200 подземных городов — вы посетите Каймаклы, крупнейший в мире. И поймёте, как люди жили на глубине 40-50 метров.

Вы увидите Крепость Ортахисар из вулканического пепла. А затем выпьете каппадокийский кофе и насладитесь невероятным видом на долину.

В ателье драгоценных камней вы познакомитесь с зултанитом и ониксом. И сможете выбрать сувенир для себя.

Музей под открытым небом — огромный монастырский комплекс. Вы изучите святые места, фрески, монастыри и церкви.

В долине Пашабаг вы рассмотрите каменные столбы, которые увенчаны шляпками, будто грибы.

Побываем в одной из гончарных мастерских Аваноса, где вы погрузитесь в традиционное древнее искусство.

Заглянем в долину Деврент со знаменитыми камнями в форме животных. И отыщем верблюда, слона или ящерицу.

Отправимся в долину Любви — самую узнаваемую в Каппадокии, где вы полюбуетесь причудливыми природными образованиями.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты — от €12 до €35 (в зависимости от того, какие музеи вы хотите посетить) и обед по меню
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сулейман
Сулейман — Организатор в Каппадокии
Провёл экскурсии для 211 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Сулейман. За профессиональный подход к работе меня часто называют Сулейманом Великолепным. После изучения русского языка в Беларуси и Украине я поселился в Каппадокии. С моей командой вы сможете полюбоваться невероятной красотой этого места и узнать больше о нём и его чудесах.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Татьяна
Татьяна
5 ноя 2025
Спасибо огромное Сулейману за потрясающий день! 😍 Гид нам очень понравился! Очень внимательный, дружелюбный, интересно рассказывает, при этом учитывает пожелания по местам. За день мы посетили много потрясающе красивых мест,
поели очень вкусную рыбу, пили вкуснейший свежевыжатый сок. Переживали, что укачает в дороге, но Сулейман водит отлично и машина была очень просторная и чистая. Кроме того гид умеет очень красиво фотографировать и наши семейные фото из экскурсий ещё никогда не были такими классными) Рекомендуем Сулеймана от всей души!!!

E
Ekaterina
17 июн 2025
Смотрели Каппадокию с Муратом, экскурсия очень понравилась, ребенку 8 лет тоже было очень интересно слушать, смотреть и изучать достопримечательности города. Можем смело рекомендовать гида и эту экскурсию!

