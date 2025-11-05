Каппадокия предлагает нечто большее, чем просто воздушные шары. Здесь вас ждут величественные подземные города, такие как Каймаклы, скальные церкви и крепости. Панорама Гёреме и крепость Ортахисар поражают своими видами. Долины Пашабаг и Любви удивят природными образованиями, а в долине Деврент можно увидеть камни в форме животных. Посещение гончарных мастерских Аваноса и ателье драгоценных камней добавит культурного колорита вашему путешествию

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Начнём с панорамы Гёреме. Мы расскажем о Каппадокии, а вы насладитесь видами и сделаете яркие фото.

В Каппадокии более 200 подземных городов — вы посетите Каймаклы, крупнейший в мире. И поймёте, как люди жили на глубине 40-50 метров.

Вы увидите Крепость Ортахисар из вулканического пепла. А затем выпьете каппадокийский кофе и насладитесь невероятным видом на долину.

В ателье драгоценных камней вы познакомитесь с зултанитом и ониксом. И сможете выбрать сувенир для себя.

Музей под открытым небом — огромный монастырский комплекс. Вы изучите святые места, фрески, монастыри и церкви.

В долине Пашабаг вы рассмотрите каменные столбы, которые увенчаны шляпками, будто грибы.

Побываем в одной из гончарных мастерских Аваноса, где вы погрузитесь в традиционное древнее искусство.

Заглянем в долину Деврент со знаменитыми камнями в форме животных. И отыщем верблюда, слона или ящерицу.

Отправимся в долину Любви — самую узнаваемую в Каппадокии, где вы полюбуетесь причудливыми природными образованиями.

Организационные детали