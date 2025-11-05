Откройте для себя тайны Каппадокии: подземные города, скальные церкви и живописные долины ждут вас в этом уникальном путешествии
Каппадокия предлагает нечто большее, чем просто воздушные шары. Здесь вас ждут величественные подземные города, такие как Каймаклы, скальные церкви и крепости. Панорама Гёреме и крепость Ортахисар поражают своими видами.
Долины Пашабаг и Любви удивят природными образованиями, а в долине Деврент можно увидеть камни в форме животных.
Посещение гончарных мастерских Аваноса и ателье драгоценных камней добавит культурного колорита вашему путешествию
Сулейман — Организатор в Каппадокии
Провёл экскурсии для 211 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Сулейман. За профессиональный подход к работе меня часто называют Сулейманом Великолепным. После изучения русского языка в Беларуси и Украине я поселился в Каппадокии. С моей командой вы сможете полюбоваться невероятной красотой этого места и узнать больше о нём и его чудесах.
Татьяна
5 ноя 2025
Татьяна
5 ноя 2025
Спасибо огромное Сулейману за потрясающий день! 😍 Гид нам очень понравился! Очень внимательный, дружелюбный, интересно рассказывает, при этом учитывает пожелания по местам. За день мы посетили много потрясающе красивых мест,
поели очень вкусную рыбу, пили вкуснейший свежевыжатый сок. Переживали, что укачает в дороге, но Сулейман водит отлично и машина была очень просторная и чистая. Кроме того гид умеет очень красиво фотографировать и наши семейные фото из экскурсий ещё никогда не были такими классными) Рекомендуем Сулеймана от всей души!!!
E
Ekaterina
17 июн 2025
Смотрели Каппадокию с Муратом, экскурсия очень понравилась, ребенку 8 лет тоже было очень интересно слушать, смотреть и изучать достопримечательности города. Можем смело рекомендовать гида и эту экскурсию!