Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше жизни монахов.



Крепость Учхисар откроет вам секреты древних укреплений, а в Аваносе вы сможете поучаствовать в гончарном мастер-классе. В Гёреме и Зельве вас ждут потрясающие виды и удивительные истории. Забронируйте сейчас и откройте для себя магию Каппадокии Добро пожаловать на экскурсию по Каппадокии! Этот тур предлагает вам уникальную возможность увидеть самые интересные места региона. В Долине Любви вы узнаете о формировании скал, в Долине Монахов - о 5 16 отзывов 6 причин купить эту экскурсию 🌄 Уникальные природные ландшафты

🏰 Исторические крепости и здания

🧑‍🎨 Участие в гончарном мастер-классе

📸 Потрясающие фотомоменты

☕ Турецкий чай с видом на горы

🕌 Музей под открытым небом

Доган Ваш гид в Каппадокии Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 16 отзывов Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-8 человек 10% Скидка на заказ 295 выгода €29.50 €265.50 за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00

Что можно увидеть Долина Любви

Долина Монахов

Крепость Учхисар

Долина Воображения

Гончарная мастерская в Аваносе

Смотровая площадка в Гёреме

Музей под открытым небом Зельве

Описание экскурсии Добро пожаловать в удивительное путешествие по Каппадокии! В Долине Любви вы увидите множество необычных скал, и я расскажу вам о захватывающей истории формирования этого уникального региона. Далее мы отправимся в Долину Монахов, где вас ждут величественные скалы, которые можно рассмотреть вблизи, сделать потрясающие фотографии и узнать о жизни монахов и их занятиях. Затем мы посетим Крепость Учхисар, где вы узнаете, для чего служили три крепости Каппадокии, и сможете насладиться вкусным турецким чаем в пещере с потрясающим видом. В Долине Воображения вам достаточно включить фантазию, чтобы увидеть удивительные формы среди скал. Не упустите возможность посетить гончарную мастерскую в Аваносе, где вы сможете поучаствовать в мастер-классе и узнать больше о традициях этого ремесла. На смотровой площадке в Гёреме откроется один из самых красивых видов Каппадокии, который оставит вас без слов. И, наконец, мы посетим Музей под открытым небом Зельве, где вы увидите скалы необычных форм, в которых жили монахи, а также церковь и мечеть, расположенные в одном месте. Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Долину Любви

Долину Монахов

Крепость Учхисар

Долину воображения

Гончарную мастерскую в Аваносе

Смотровую площадку в Гёреме

Музей под открытым небом Зельве Что включено Услуги гида

Транспорт

Питьевая вода Что не входит в цену Обед

Входные билеты в музеи

Напитки Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.