6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🏰 Исторические крепости и здания
- 🧑🎨 Участие в гончарном мастер-классе
- 📸 Потрясающие фотомоменты
- ☕ Турецкий чай с видом на горы
- 🕌 Музей под открытым небом
Что можно увидеть
- Долина Любви
- Долина Монахов
- Крепость Учхисар
- Долина Воображения
- Гончарная мастерская в Аваносе
- Смотровая площадка в Гёреме
- Музей под открытым небом Зельве
Описание экскурсииДобро пожаловать в удивительное путешествие по Каппадокии! В Долине Любви вы увидите множество необычных скал, и я расскажу вам о захватывающей истории формирования этого уникального региона. Далее мы отправимся в Долину Монахов, где вас ждут величественные скалы, которые можно рассмотреть вблизи, сделать потрясающие фотографии и узнать о жизни монахов и их занятиях. Затем мы посетим Крепость Учхисар, где вы узнаете, для чего служили три крепости Каппадокии, и сможете насладиться вкусным турецким чаем в пещере с потрясающим видом. В Долине Воображения вам достаточно включить фантазию, чтобы увидеть удивительные формы среди скал. Не упустите возможность посетить гончарную мастерскую в Аваносе, где вы сможете поучаствовать в мастер-классе и узнать больше о традициях этого ремесла. На смотровой площадке в Гёреме откроется один из самых красивых видов Каппадокии, который оставит вас без слов. И, наконец, мы посетим Музей под открытым небом Зельве, где вы увидите скалы необычных форм, в которых жили монахи, а также церковь и мечеть, расположенные в одном месте. Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты в музеи
- Напитки
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
М
Маргарита
19 сен 2025
Ездили в Каппадокию по Красному маршруту вдвоём. Гидом был Доган. Мы в полном восторге! Забрали на комфортабельном мерседесе, заезжали по всем нашим просьбам: в магазин за вином и в обменник валют. Доган очень интересно рассказывал про достопримечательности и историю Каппадокии. Рекомендую!
О
Ольга
3 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Брали индивидуальную, чтобы быть в своем режиме, заезжать куда хотим, никого не ждать)) с Доганом было очень комфортно, мы были на чили))) он говорил куда можно пойти,
М
Мария
23 июл 2025
Очень интересная экскурсия. Время прошло незаметно. Много всего увидели за короткий срок прибывания.
А
Арина
8 июл 2025
Большое спасибо вашему гиду за прекрасную экскурсию. Увидели невероятные красоты, прикоснулись к истории – это было действительно здорово! Ещё раз огромное спасибо!
Е
Екатерина
15 июн 2025
В нашей группе из 4 человек было три русскоязычных туриста. Важно, что гид – местный житель, который отлично знает все туристические объекты и хорошо владеет русским языком. Кроме подробного рассказа
Ж
Жанна
5 мая 2025
Приветствуем! У нас остались самые теплые воспоминания о дне, проведенном в компании первоклассного гида, Догана. Он открыл для нас восхитительные уголки Каппадокии, и теперь мы влюблены в этот край. Поездка
О
Ольга
4 мая 2025
Гид Доган показал нам все самые красивые места Долины. Путешествовали на удобном автомобиле с профессиональным водителем. Доган – очень приятный и образованный человек с глубокими знаниями истории, прекрасно владеет русским языком, внимателен ко всем просьбам. Наша семья осталась в восторге. Однозначно рекомендую, если хотите, чтобы ваш отдых был самым лучшим.
В
Василий
18 апр 2025
Выражаем искреннюю признательность нашему гиду, Догану. С первого этапа подготовки к путешествию в Турцию и до самого момента отъезда, он постоянно поддерживал с нами связь и оперативно отвечал на любые
Д
Дарья
1 апр 2025
Большое спасибо Догану, экскурсия прошла великолепно. Отличная организация, учтены все наши пожелания, увидели всё, что хотели, и даже больше.
В
Вероника
1 апр 2025
Замечательный гид Доган! Очень приятный в общении, хороший русский язык, грамотно построенный маршрут. Объехали все видовые места Каппадокии на комфортабельном автомобиле. Спасибо нашему гиду!
Е
Елена
19 сен 2024
Просто сказать, что мы получили удовольствие, – это значит преуменьшить наши чувства. Экскурсия вызвала у нас бурный восторг! Небольшой размер группы позволил провести тур на исключительно высоком уровне. Абсолютно все
Н
Нина
27 авг 2024
Огромная благодарность Догану за прекрасно проведенную экскурсию и подаренные яркие воспоминания! Для тех, кто впервые знакомится с Каппадокией, организация тура была на высоте. Доган – очень коммуникабельный и располагающий к
М
Мария
20 авг 2024
Гид Доган знает больше, чем википедия. Благодаря ему туристы и влюбляются в Каппадокию. Рассказывает легко, увлекательно, интересно. Отдельно отмечу организацию: все четко, всегда полная информация, есть контакное лицо. Комфортный атвомобиль, лучшие локации, предвосхищение всех желаний туристов. С нами был маленький ребенок, но и ему было комфортно
А
Асия
24 июн 2024
Приветствую всех! Доган – настоящий профессионал! Обладает глубокими знаниями, доступно излагает материал, исчерпывающе ответил на все возникшие вопросы. Мы путешествовали с маленьким ребенком, и он проявил гибкость, адаптировавшись к нашему
К
Ксения
22 мая 2024
Выражаем благодарность нашему гиду, Догану. После утреннего подъема на воздушном шаре, он учел наши предпочтения и скорректировал маршрут. Мы хотели легкую и познавательную экскурсию по Каппадокии и Турции. Доган увлекательно делился информацией, предоставлял достаточно свободного времени и указывал на самые удачные места для фотографий. Отдельное спасибо за то, что немного перенесли начало нашей экскурсии. Мы получили огромное удовольствие! ❤❤❤
