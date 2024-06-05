Долина Любви – экскурсии в Каппадокии

Найдено 19 экскурсий в категории «Долина Любви» в Каппадокии, цены от €50, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конная прогулка по долинам Каппадокии
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Конная прогулка по долинам Каппадокии: встреча с утренними и вечерними красотами
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
86 за человека
Красный тур по Каппадокии
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
69 отзывов
Красный тур по Каппадокии: долины, пещеры, скальные церкви
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с нашим Красным туром. Вас ждут захватывающие пейзажи, древние пещеры и уникальные скальные церкви
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
75 за человека
Открыть Северную Каппадокию
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7 часов
29 отзывов
Групповая экскурсия по Северной Каппадокии: пещерные города и долины
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
75 за человека
Каппадокия - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
320256 за всё до 5 чел.
Северная Каппадокия - красоты древней Турции
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Северная Каппадокия: путешествие по древней Турции с индивидуальным гидом
Откройте для себя волшебный мир Каппадокии: от долин с невероятными формами до исторических музеев и городов-крепостей
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
310 за всё до 6 чел.
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
Откройте для себя Каппадокию с новой стороны! Путешествие на ретроавтомобиле по живописным долинам с профессиональным водителем
Начало: У отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 04:00
210189 за всё до 4 чел.
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Групповая
2 часа
2 отзыва
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
Каппадокия удивит вас своими уникальными пейзажами и природными чудесами. Побывайте в Розовой долине, Долине Любви и деревне Чавушин в лучах утреннего солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 05:00
6858 за человека
Пикник на рассвете в Каппадокии
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Индивидуальный пикник на рассвете в Каппадокии: восточный завтрак и потрясающие виды
Устройте утренний пикник в Каппадокии с восточным столом и живописными видами. Насладитесь свежими закусками и ароматным кофе в окружении воздушных шаров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
от 120 за всё до 10 чел.
Южная и северная Каппадокия за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Посетите уникальные места Каппадокии за один день: Долина любви, замок Учисар, подземный город Каймаклы, Долина голубей, каньон Ихлара и монастырь Селиме
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
339289 за всё до 10 чел.
В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
65 отзывов
Двухдневное приключение в Каппадокии: от Стамбула до городов-пещер
Путешествие из Стамбула в Каппадокию - это возможность увидеть мир, где природа и история переплетаются в уникальной гармонии
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
575489 за человека
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение для исследователей
Приглашаем вас на уникальную пешеходную экскурсию по нетронутым уголкам Каппадокии, где природа и история сливаются воедино
Начало: в Гёреме
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 210 за всё до 16 чел.
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
11 отзывов
6 чудес Каппадокии: красный маршрут - от крепости до гончарного искусства
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив самые знаковые места Каппадокии
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
86 за человека
Каппадокия - на квадроциклах за закатом
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Захватывающий тур на квадроциклах в Каппадокии: встречаем закат в долине Любви
После восхода на воздушном шаре продолжите приключение в Каппадокии, отправившись навстречу закату на квадроциклах
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
50 за человека
Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная фото-прогулка на рассвете или закате в Каппадокии
Уникальная фото-прогулка по Каппадокии. Посетите 3 локации за 2 часа: воздушные шары, Долина любви, пещеры. Получите 300-400 фотографий от профессионала
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
250 за всё до 3 чел.
Яркая фотосессия в Каппадокии
🚗 На машине
Фотопрогулка
2 часа
4 отзыва
Яркая фотосессия в Каппадокии: волшебство ландшафтов и качественные снимки
Погрузитесь в мир красоты Каппадокии с индивидуальной фото-прогулкой. Вас ждут незабываемые виды и профессиональные фотографии
Начало: У вашего отеля в Герёме
Сегодня в 17:00
Завтра в 05:00
244 за всё до 2 чел.
Фотосессия - необходимый элемент путешествия по Каппадокии
🚗 На машине
Фотопрогулка
2 часа
9 отзывов
Фотосессия в Каппадокии: ваши незабываемые моменты в волшебных локациях
Захватите дух Каппадокии в каждом кадре вашей индивидуальной фотосессии. Профессиональные фотографии с великолепных локаций станут лучшим сувениром
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
202 за всё до 2 чел.
Сказочная Каппадокия: по долинам - на ретро-автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Сказочная Каппадокия: по долинам - на ретро-автомобиле
Отправиться в путешествие к загадочным грибам, волшебным дымоходам и инопланетным ландшафтам
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
260 за всё до 3 чел.
Конная прогулка по Каппадокии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по Каппадокии
Проехать верхом по живописным долинам (мини-группа)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
50 за человека
Незабываемая фотосессия в Каппадокии
🚗 На машине
Фотопрогулка
2 часа
Незабываемая фотосессия в Каппадокии
Встретить первые лучи солнца или проводить закат с видами на шары и в живописной Долине любви
Сегодня в 13:30
Завтра в 05:30
230 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    5 июня 2024
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Все очень понравилось! Хорошо спланированный маршрут, интересные места, отличная удобная машина, вкусный обед и вино на дегустации (мы сами попросили нас туда привезти, если что). Это был потрясающе интересный день! Каппадокия прекрасна! Спасибо!
  • Л
    Лилия
    5 июня 2024
    В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
    Тур настоящее открытие для тех, кто хочет побывать в Каппадокии, но не хочет заморачиваться самостоятельной организацией поездки. Очень здорово, что в
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    тур включено всё, абсолютно всё (покупают вам авиабилеты в Каппадокию, забирают из отеля в Стамбуле, доставляют в аэропорт, из аэропорта в Каппадокии встречают, возят на экскурсии, кормят обедом, заселяют в комфортабельный отель на 1 ночь с завтраком, на следующий день ещё экскурсии и обед, вечером доставляют в аэропорт в Каппадокии, по прилёту в Стамбул встречают и возвращают в отель в Стамбуле). При этом цена очень гуманная, учитывая, что трансферы по Стамбулу индивидуальные, отель в Каппадокии новый, комфортный, нам попался с бассейном и терассой и видом на весь Гёреме - все воздушные шары были хорошо видны. Татьяна была на связи с оформления заказа и до самого возвращения в Стамбул, всё объясняла, на вопросы отвечала. Гиды и в первый день, и во второй день были потрясающие (Елена из Беларуссии и Екатерина из России) - и рассказывают все просто и с интересом, и фотографии делают красивые. Нам очень понравился тур, насыщенный и комфортный. Спасибо Татьяне и всем, кто задействован в организации и проведении этого тура!

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
    Все отлично! Благодарю Татьяну за великолепное отношение, за важные советы, за индивидуальный подход, за грамотные и четкие указания, пояснения. Приятно было иметь дело с профессионалами.
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Открыть Северную Каппадокию
    Нам очень понравилась экскурсия. Повезло, что гидом была Екатерина - прекрасный гид с глубокими знаниями истории и очень приятный человек.
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    Организовано все было хорошо. Маршрут грамотно составлен, все успели и при этом никуда не спешили. Было много локаций с великолепными видами и при этом небольшие переезды. Екатерина рассказала очень много об истории этого прекрасного места. Узнали для для себя много нового. Обед был вкусный с большим количеством разнообразных блюд. Спасибо огромное за прекрасно проведенное время.

  • П
    Павел
    31 мая 2024
    В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
    Захватывающее дух путешествие в страну древней цивилизации Хеттов, чуть не написал Хоббитов. Забавные жилища в скалах - останцах, подземные города
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    - человейники на 10 000 жителей, древние монастыри и церкви внутри гор, выкопанные вручную людьми тысячи лет назад. Татьяна организовала великолепный трансфер на каждом этапе путешествия, дала точные пошаговые инструкции с фото-привязками и видеомаршрутами по аэропорту Сабиха и Кайсери. Маршруты построены с минимальными переездами, на каждой остановке есть возможность перекуса, предприимчивые жители Каппадокии угощают чаем, кофе, фруктами, свежевыжатым соком. Мороженщики делают представления из каждой попытки купить и съесть заветную Дандурму. Фото передает только 1% от впечатлений.

    Захватывающее дух путешествие в страну древней цивилизации Хеттов, чуть не написал Хоббитов. Забавные жилища в скалах
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение
    Чудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечную часть дня мы успели
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    посетить самые интересные и красивые долины. Пикник был великолепен! Все закуски и вино были бесподобными! Нас было 6 человек и все остались довольными)) Под вечер начался дождь и град, но к этому времени мы уже ехали в отель.

    Чудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечную
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Красный тур по Каппадокии
    Были на экскурсии с Сулейманом. В целом все понравилось, организация экскурсии хорошая
  • В
    Виктория
    24 мая 2024
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Очень удачный маршрут, охватывает основные достопримечательности Каппадокии за 1 день. Большое впечатление произвел подземный город и пещерный монастырь Селиме. Гид
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    шел наверчу и немного адаптировал маршрут и время, что очень удобно. Прекрасный комфортный трансфер и обед. Большое спасибо Мурату за незабываемый, познавательный день!

    Очень удачный маршрут, охватывает основные достопримечательности Каппадокии за 1 день. Большое впечатление произвел подземный город иОчень удачный маршрут, охватывает основные достопримечательности Каппадокии за 1 день. Большое впечатление произвел подземный город иОчень удачный маршрут, охватывает основные достопримечательности Каппадокии за 1 день. Большое впечатление произвел подземный город и
  • К
    Ксения
    22 мая 2024
    Каппадокия - любовь с первого взгляда
    Спасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. Хотелось и лайтовости и получить
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    информацию по Кападокии и Турции. Доган все интересно рассказывал, свободное время есть, лучшие точки для фото тоже показывал. Еще огромное спасибо, что немного подвинули начало экскурсии. Мы остались довольны❤️❤️❤️

    Спасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. ХотелосьСпасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. ХотелосьСпасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. ХотелосьСпасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. ХотелосьСпасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. Хотелось
  • A
    Alla
    22 мая 2024
    Красный тур по Каппадокии
    Благодарю гида Юсуфа за интересную экскурсию, хорошее настроение и отличные фото. В Каппадокии брала все экскурсии у этой команды — полностью довольна. Рекомендую!
    Благодарю гида Юсуфа за интересную экскурсию, хорошее настроение и отличные фото. В Каппадокии брала все экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Долина Любви»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Долина Голубей
  5. Деревня Учхисар
  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Парк Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Долина Любви" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 50 до 489 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 265 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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