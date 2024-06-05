1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка по долинам Каппадокии: встреча с утренними и вечерними красотами
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€86 за человека
Групповая
7 часов
Красный тур по Каппадокии: долины, пещеры, скальные церкви
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с нашим Красным туром. Вас ждут захватывающие пейзажи, древние пещеры и уникальные скальные церкви
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€75 за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия по Северной Каппадокии: пещерные города и долины
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
€75 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
320€256 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Северная Каппадокия: путешествие по древней Турции с индивидуальным гидом
Откройте для себя волшебный мир Каппадокии: от долин с невероятными формами до исторических музеев и городов-крепостей
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
€310 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
Откройте для себя Каппадокию с новой стороны! Путешествие на ретроавтомобиле по живописным долинам с профессиональным водителем
Начало: У отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 04:00
210€189 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Групповая
2 часа
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
Каппадокия удивит вас своими уникальными пейзажами и природными чудесами. Побывайте в Розовой долине, Долине Любви и деревне Чавушин в лучах утреннего солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 05:00
68€58 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный пикник на рассвете в Каппадокии: восточный завтрак и потрясающие виды
Устройте утренний пикник в Каппадокии с восточным столом и живописными видами. Насладитесь свежими закусками и ароматным кофе в окружении воздушных шаров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
от €120 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Посетите уникальные места Каппадокии за один день: Долина любви, замок Учисар, подземный город Каймаклы, Долина голубей, каньон Ихлара и монастырь Селиме
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
339€289 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Двухдневное приключение в Каппадокии: от Стамбула до городов-пещер
Путешествие из Стамбула в Каппадокию - это возможность увидеть мир, где природа и история переплетаются в уникальной гармонии
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
575€489 за человека
Индивидуальная
8 часов
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение для исследователей
Приглашаем вас на уникальную пешеходную экскурсию по нетронутым уголкам Каппадокии, где природа и история сливаются воедино
Начало: в Гёреме
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €210 за всё до 16 чел.
Мини-группа
7 часов
6 чудес Каппадокии: красный маршрут - от крепости до гончарного искусства
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив самые знаковые места Каппадокии
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€86 за человека
Мини-группа
3 часа
Захватывающий тур на квадроциклах в Каппадокии: встречаем закат в долине Любви
После восхода на воздушном шаре продолжите приключение в Каппадокии, отправившись навстречу закату на квадроциклах
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€50 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Индивидуальная фото-прогулка на рассвете или закате в Каппадокии
Уникальная фото-прогулка по Каппадокии. Посетите 3 локации за 2 часа: воздушные шары, Долина любви, пещеры. Получите 300-400 фотографий от профессионала
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
€250 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Яркая фотосессия в Каппадокии: волшебство ландшафтов и качественные снимки
Погрузитесь в мир красоты Каппадокии с индивидуальной фото-прогулкой. Вас ждут незабываемые виды и профессиональные фотографии
Начало: У вашего отеля в Герёме
Сегодня в 17:00
Завтра в 05:00
€244 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Каппадокии: ваши незабываемые моменты в волшебных локациях
Захватите дух Каппадокии в каждом кадре вашей индивидуальной фотосессии. Профессиональные фотографии с великолепных локаций станут лучшим сувениром
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€202 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказочная Каппадокия: по долинам - на ретро-автомобиле
Отправиться в путешествие к загадочным грибам, волшебным дымоходам и инопланетным ландшафтам
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по Каппадокии
Проехать верхом по живописным долинам (мини-группа)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€50 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Незабываемая фотосессия в Каппадокии
Встретить первые лучи солнца или проводить закат с видами на шары и в живописной Долине любви
Сегодня в 13:30
Завтра в 05:30
€230 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел5 июня 2024Все очень понравилось! Хорошо спланированный маршрут, интересные места, отличная удобная машина, вкусный обед и вино на дегустации (мы сами попросили нас туда привезти, если что). Это был потрясающе интересный день! Каппадокия прекрасна! Спасибо!
- ЛЛилия5 июня 2024Тур настоящее открытие для тех, кто хочет побывать в Каппадокии, но не хочет заморачиваться самостоятельной организацией поездки. Очень здорово, что в
- ВВиктория3 июня 2024Все отлично! Благодарю Татьяну за великолепное отношение, за важные советы, за индивидуальный подход, за грамотные и четкие указания, пояснения. Приятно было иметь дело с профессионалами.
- ООльга2 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия. Повезло, что гидом была Екатерина - прекрасный гид с глубокими знаниями истории и очень приятный человек.
- ППавел31 мая 2024Захватывающее дух путешествие в страну древней цивилизации Хеттов, чуть не написал Хоббитов. Забавные жилища в скалах - останцах, подземные города
- ЕЕкатерина30 мая 2024Чудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечную часть дня мы успели
- ССветлана29 мая 2024Были на экскурсии с Сулейманом. В целом все понравилось, организация экскурсии хорошая
- ВВиктория24 мая 2024Очень удачный маршрут, охватывает основные достопримечательности Каппадокии за 1 день. Большое впечатление произвел подземный город и пещерный монастырь Селиме. Гид
- ККсения22 мая 2024Спасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. Хотелось и лайтовости и получить
- AAlla22 мая 2024Благодарю гида Юсуфа за интересную экскурсию, хорошее настроение и отличные фото. В Каппадокии брала все экскурсии у этой команды — полностью довольна. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Долина Любви»
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