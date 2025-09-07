Скальные крепости и фантастические формы Путешествие начинается с Учхисара — города-крепости, откуда открываются панорамные виды на Каппадокию и её долины. Мы увидим пятиэтажный «сказочный дымоход», где в разные эпохи жили римляне, византийцы, сельджуки и османы, а также взглянем на Ортахисар со смотровой площадки — город, напоминающий каменный муравейник. Долины, храмы и первые христиане В долине Гёреме вы познакомитесь с христианскими храмами, скрытыми в скалах и пещерах, почти незаметными снаружи. Отдельное внимание уделим госпитальному монастырю византийской эпохи — уникальному памятнику скальной архитектуры, связанному с духовной жизнью первых христиан. Гончары и подземные миры В городе Аванос мы прикоснёмся к традициям гончарного ремесла и узнаем секреты работы турецких мастеров. Завершит маршрут подземный город Озконак — скрытая реальность под причудливыми скалами, где веками существовали целые подземные поселения со своей системой жизни и защиты. Важная информация:

Обязательно надевайте удобную обувь • Возьмите с собой головной убор • Не забудьте солнцезащитный крем • Программа может незначительно меняться из-за погоды • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.