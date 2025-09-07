Каппадокия без воздушных шаров, но с настоящей глубиной и смыслом.
Скальные крепости, подземные города и долины, где рождались первые цивилизации и христианские общины. Путешествие в места, где история буквально высечена в камне.
Скальные крепости, подземные города и долины, где рождались первые цивилизации и христианские общины. Путешествие в места, где история буквально высечена в камне.
Описание экскурсии
Скальные крепости и фантастические формы Путешествие начинается с Учхисара — города-крепости, откуда открываются панорамные виды на Каппадокию и её долины. Мы увидим пятиэтажный «сказочный дымоход», где в разные эпохи жили римляне, византийцы, сельджуки и османы, а также взглянем на Ортахисар со смотровой площадки — город, напоминающий каменный муравейник. Долины, храмы и первые христиане В долине Гёреме вы познакомитесь с христианскими храмами, скрытыми в скалах и пещерах, почти незаметными снаружи. Отдельное внимание уделим госпитальному монастырю византийской эпохи — уникальному памятнику скальной архитектуры, связанному с духовной жизнью первых христиан. Гончары и подземные миры В городе Аванос мы прикоснёмся к традициям гончарного ремесла и узнаем секреты работы турецких мастеров. Завершит маршрут подземный город Озконак — скрытая реальность под причудливыми скалами, где веками существовали целые подземные поселения со своей системой жизни и защиты. Важная информация:
Обязательно надевайте удобную обувь • Возьмите с собой головной убор • Не забудьте солнцезащитный крем • Программа может незначительно меняться из-за погоды • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город-крепость Учхисар
- Пятиэтажный «сказочный дымоход»
- Ортахисар
- Смотровая площадка Ортахисара
- Долина Гёреме
- Христианские скальные храмы Гёреме
- Аванос
- Подземный город Озконак
- Госпитальный монастырь
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер туда и обратно
- Вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты в подземный город Озконак (€6 с человека)
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Обязательно надевайте удобную обувь
- Возьмите с собой головной убор
- Не забудьте солнцезащитный крем
- Программа может незначительно меняться из-за погоды
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
а
Мурат настоящий профессионал своего дела!!! Успели посмотреть с ним все запланированные объекты и локации, а также попить яблочный и Турецкий чай, насладиться историей данного региона) узнали много нового и увидели невероятной красоты места))
Е
Мурат — отличный гид! Прекрасно знает историю и интересно рассказывает. Для нас 7 часов прошли незаметно! Спасибо большое
Y
Большое спасибо Мурату за прекрасную экскурсию! Все было здорово, при случае будем рады вернуться))
Г
Ездили компанией друзей с гидом Муратом. Экскурсия проходила на комфортабельном минивэне с очень аккуратным водителем, и в целом все очень понравилось). Мурат адаптировал маршрут под наши пожелания, посетили несколько локаций и в завершении дня встретили красочный закат))) От экскурсии остались только положительные впечатления.
М
Мурат, говорит на русском хорошо, преподносит информацию интересно! Подарил мне и двум моим дочкам браслетики и угостил кофе. Очень рады, что экскурсию взяли именно у него!
