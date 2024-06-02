Крепость Ортахисар – экскурсии в Каппадокии

Найдено 7 экскурсий в категории «Крепость Ортахисар» в Каппадокии, цены от €58, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
37 отзывов
Неизведанная Каппадокия: путешествие по синему маршруту
Проедьте по синему маршруту Каппадокии и откройте для себя уникальные пейзажи и древние памятники
Начало: Отель путешественника
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
334 за всё до 6 чел.
Каппадокия для новичков
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Каппадокия для новичков: индивидуальная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Обзорная экскурсия по Каппадокии для новичков: древние крепости, подземные города и уникальные пейзажи. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Групповая
2 часа
8 отзывов
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар, Каппадокия: впечатляющее приключение
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей во время джип-сафари по Ортахисару, сердцу Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00 и 17:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
6858 за человека
Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
Каппадокия - волшебное место с древними городами, невероятными пейзажами и увлекательными историями. Посетите Учхисар, долину Воображения и многое другое
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
350 за всё до 6 чел.
Завораживающая Каппадокия
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Завораживающая Каппадокия
Спуститься в подземный город, пройти по караванному пути и посетить скальную деревушку
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
300 за всё до 6 чел.
Многогранная Каппадокия: синий маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Многогранная Каппадокия: путешествие по синему маршруту - история и природа
Приглашаем на уникальное путешествие по синему маршруту Каппадокии, где каждый шаг открывает новую страницу истории и красоты
Начало: В отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
390 за всё до 6 чел.
Прогулка по Розовой долине
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Прогулка по Розовой долине
Оказаться в окружении причудливых скал и увидеть один из самых красивых закатов в жизни
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
350298 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    2 июня 2024
    Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
    Супер поездка по основным достопримечательностям Каппадокии. Мустафа отличный рассказчик. Авто было комфортным. Огромное спасибо за отличный день и эмоции!
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
    Мы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальной и в нашем случае очень веселой! Нас было 6 человек и все остались очень довольными)) Однозначно рекомендую!
    Мы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальной
  • И
    Игорь
    14 мая 2024
    Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
    Всё супер. Гид ÖMER отличный, провёл индивидуальную экскурсию по синему маршруту, очень интересно всё рассказывал, скучно не было ни минуты, отлично разбавлял интересными рассказами моменты поездки между точками маршрута, сама экскурсия насыщенная. Однозначно рекомендую. ÖMER, спасибо огромное!
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
    Впечатление не однозначное. мне достался "джип" очень древний, скрипел, пыхтел, боялась, что по дороге он развалится на запчасти. Места для посещения
    читать дальше

    очень красивые, интересные, т. к. не предусмотрено на данной экскурсии никакой информации, но мне все же хотелось бы хотя бы кратко было узнать - про это место. Но организатору стоит обратить внимание на транспортные средства,.

  • V
    Vitalii
    13 мая 2024
    Каппадокия для новичков
    Отличная экскурсия. Подходит для знакомства с Каппадокией. Гид интересно рассказывал о каждой локации. Когда понял, что мы устали после подземного города, предложил скорректировать маршрут. Забрали от отеля и привезли потом обратно. Рекомендую. Заказывайте смело
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
    Очень понравилась экскурсия, удобный автомобиль, вкусный обед. Омер, один из лучших гидов, с которым мы путешествовали. Отличное чувство юмора, хороший русский язык, очень много знает и сможет ответить на любой вопрос. От всей души спасибо
  • А
    Александра
    10 мая 2024
    Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
    Организатор была на связи при запросе экскурсии поздним вечером, смогла найти гида на утро следующего дня. Гид был очень приятный мужчина, старался дать нам как можно больше информации, и чтобы вся экскурсия прошла комфортно. Нам все понравилось
    Организатор была на связи при запросе экскурсии поздним вечером, смогла найти гида на утро следующего дняОрганизатор была на связи при запросе экскурсии поздним вечером, смогла найти гида на утро следующего дняОрганизатор была на связи при запросе экскурсии поздним вечером, смогла найти гида на утро следующего дня
  • И
    Ирина
    4 мая 2024
    Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
    Малика организовала нам экскурсию в день запроса за 20 минут 🙌🔥!!!! Комфортно все: транспорт, подача материала, непринужденная обстановка. Рекомендую 👌
    Малика организовала нам экскурсию в день запроса за 20 минут 🙌🔥!!!!Малика организовала нам экскурсию в день запроса за 20 минут 🙌🔥!!!!Малика организовала нам экскурсию в день запроса за 20 минут 🙌🔥!!!!Малика организовала нам экскурсию в день запроса за 20 минут 🙌🔥!!!!
  • А
    Александра
    2 мая 2024
    Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
    Ездили семьей, понравились места, которые нам показали, водитель вообще супер - и экстрим был с ездой по красивым местам, и много фоток помог сделать, дал полазить внутри комнат в скале. Рекомендую!
    Ездили семьей, понравились места, которые нам показали, водитель вообще супер - и экстрим был с ездойЕздили семьей, понравились места, которые нам показали, водитель вообще супер - и экстрим был с ездой

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Крепость Ортахисар»

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  3. Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
  4. Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
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Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
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Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
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