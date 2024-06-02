Н Николай Неизведанная Каппадокия: синий маршрут Супер поездка по основным достопримечательностям Каппадокии. Мустафа отличный рассказчик. Авто было комфортным. Огромное спасибо за отличный день и эмоции!

Е Екатерина Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар Мы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальной и в нашем случае очень веселой! Нас было 6 человек и все остались очень довольными)) Однозначно рекомендую!

И Игорь Неизведанная Каппадокия: синий маршрут Всё супер. Гид ÖMER отличный, провёл индивидуальную экскурсию по синему маршруту, очень интересно всё рассказывал, скучно не было ни минуты, отлично разбавлял интересными рассказами моменты поездки между точками маршрута, сама экскурсия насыщенная. Однозначно рекомендую. ÖMER, спасибо огромное!

С Светлана Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар читать дальше очень красивые, интересные, т. к. не предусмотрено на данной экскурсии никакой информации, но мне все же хотелось бы хотя бы кратко было узнать - про это место. Но организатору стоит обратить внимание на транспортные средства,. Впечатление не однозначное. мне достался "джип" очень древний, скрипел, пыхтел, боялась, что по дороге он развалится на запчасти. Места для посещения

V Vitalii Каппадокия для новичков Отличная экскурсия. Подходит для знакомства с Каппадокией. Гид интересно рассказывал о каждой локации. Когда понял, что мы устали после подземного города, предложил скорректировать маршрут. Забрали от отеля и привезли потом обратно. Рекомендую. Заказывайте смело

Т Татьяна Неизведанная Каппадокия: синий маршрут Очень понравилась экскурсия, удобный автомобиль, вкусный обед. Омер, один из лучших гидов, с которым мы путешествовали. Отличное чувство юмора, хороший русский язык, очень много знает и сможет ответить на любой вопрос. От всей души спасибо

А Александра Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения Организатор была на связи при запросе экскурсии поздним вечером, смогла найти гида на утро следующего дня. Гид был очень приятный мужчина, старался дать нам как можно больше информации, и чтобы вся экскурсия прошла комфортно. Нам все понравилось

И Ирина Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения Малика организовала нам экскурсию в день запроса за 20 минут 🙌🔥!!!! Комфортно все: транспорт, подача материала, непринужденная обстановка. Рекомендую 👌