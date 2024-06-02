1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Неизведанная Каппадокия: путешествие по синему маршруту
Проедьте по синему маршруту Каппадокии и откройте для себя уникальные пейзажи и древние памятники
Начало: Отель путешественника
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€334 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каппадокия для новичков: индивидуальная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Обзорная экскурсия по Каппадокии для новичков: древние крепости, подземные города и уникальные пейзажи. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Групповая
2 часа
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар, Каппадокия: впечатляющее приключение
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей во время джип-сафари по Ортахисару, сердцу Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00 и 17:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
68€58 за человека
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
Каппадокия - волшебное место с древними городами, невероятными пейзажами и увлекательными историями. Посетите Учхисар, долину Воображения и многое другое
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Завораживающая Каппадокия
Спуститься в подземный город, пройти по караванному пути и посетить скальную деревушку
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Многогранная Каппадокия: путешествие по синему маршруту - история и природа
Приглашаем на уникальное путешествие по синему маршруту Каппадокии, где каждый шаг открывает новую страницу истории и красоты
Начало: В отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€390 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Прогулка по Розовой долине
Оказаться в окружении причудливых скал и увидеть один из самых красивых закатов в жизни
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
350€298 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай2 июня 2024Супер поездка по основным достопримечательностям Каппадокии. Мустафа отличный рассказчик. Авто было комфортным. Огромное спасибо за отличный день и эмоции!
- ЕЕкатерина30 мая 2024Мы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальной и в нашем случае очень веселой! Нас было 6 человек и все остались очень довольными)) Однозначно рекомендую!
- ИИгорь14 мая 2024Всё супер. Гид ÖMER отличный, провёл индивидуальную экскурсию по синему маршруту, очень интересно всё рассказывал, скучно не было ни минуты, отлично разбавлял интересными рассказами моменты поездки между точками маршрута, сама экскурсия насыщенная. Однозначно рекомендую. ÖMER, спасибо огромное!
- ССветлана13 мая 2024Впечатление не однозначное. мне достался "джип" очень древний, скрипел, пыхтел, боялась, что по дороге он развалится на запчасти. Места для посещения
- VVitalii13 мая 2024Отличная экскурсия. Подходит для знакомства с Каппадокией. Гид интересно рассказывал о каждой локации. Когда понял, что мы устали после подземного города, предложил скорректировать маршрут. Забрали от отеля и привезли потом обратно. Рекомендую. Заказывайте смело
- ТТатьяна11 мая 2024Очень понравилась экскурсия, удобный автомобиль, вкусный обед. Омер, один из лучших гидов, с которым мы путешествовали. Отличное чувство юмора, хороший русский язык, очень много знает и сможет ответить на любой вопрос. От всей души спасибо
- ААлександра10 мая 2024Организатор была на связи при запросе экскурсии поздним вечером, смогла найти гида на утро следующего дня. Гид был очень приятный мужчина, старался дать нам как можно больше информации, и чтобы вся экскурсия прошла комфортно. Нам все понравилось
- ИИрина4 мая 2024Малика организовала нам экскурсию в день запроса за 20 минут 🙌🔥!!!! Комфортно все: транспорт, подача материала, непринужденная обстановка. Рекомендую 👌
- ААлександра2 мая 2024Ездили семьей, понравились места, которые нам показали, водитель вообще супер - и экстрим был с ездой по красивым местам, и много фоток помог сделать, дал полазить внутри комнат в скале. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Крепость Ортахисар»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Крепость Ортахисар" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 58 до 390 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Каппадокии на 2024 год по теме «Крепость Ортахисар», 48 ⭐ отзывов, цены от €58. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август