1 отзыв оставили туристы

Открыть Северную Каппадокию

Влюбиться в инопланетные долины и скальные монастыри на групповой экскурсии по Красному маршруту

5
1 отзыв
Татьяна
Татьяна – экскурсионное агентство из Каппадокии
Ландшафты, созданные вулканами миллионы лет назад, пещерные города, памятники раннего христианства: в этом путешествии перед вами предстанут символы Каппадокии! В группе до 18 человек вы прогуляетесь 👣 по неземным долинам, заглянете в тысячелетние скальные монастыри и город-крепость Учхисар, а после приобщитесь к ремеслам в городе гончаров Аванос.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • €50 за человека

    Заказать экскурсию
Открыть Северную Каппадокию
Открыть Северную Каппадокию

Что вас ожидает

Во время путешествия по «Красному маршруту» вы откроете главные природные локации национального парка Гёреме и исследуете пещерные поселения Каппадокии, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За один день мы посетим:

  • Город-крепость Учхисар, где вы погрузитесь в культуру древней Хеттской цивилизации и полюбуетесь панорамами Страны прекрасных лошадей со смотровой площадки.
  • Музей 🖼 под открытым небом Гёреме, который включает в себя два десятка скальных монастырей. Вы посетите храмы, выбитые в мягкой вулканической породе, и рассмотрите сохранившиеся красочные фрески 11 — 12 веков.
  • Долины Любви, Монахов и Воображения — символы инопланетной Каппадокии. Каждая из долин имеет свою атмосферу, историю и характерный ландшафт: вам встретятся и длинные каменные столбы, и песчаные дюны, и скалы-грибы.
  • Город гончаров Аванос, где вы проникнетесь местным колоритом, посетите гончарную мастерскую-музей 🖼 и познакомитесь с традиционным прикладным искусством региона.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • Начало экскурсии 🧭 в промежутке 9:30-9:45 (в зависимости от вашего расположения), возвращение в отель 🏨 — с 17:00 до 17:30
  • Дети до 2 лет участвуют в экскурсии 🧭 бесплатно
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет лицензированный русскоговорящий гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость входит трансфер на микроавтобусе 🚌 Мерседес Спринтер, входные билеты 🎫 в музеи 🖼 и вкусный обед
  • Дополнительно оплачиваются напитки и сувениры
Начало и место завершения
🚩 в Каппадокии
Открыть Северную Каппадокию
Открыть Северную Каппадокию
Открыть Северную Каппадокию
Открыть Северную Каппадокию
Открыть Северную Каппадокию
Открыть Северную Каппадокию
Открыть Северную Каппадокию
Открыть Северную Каппадокию
Открыть Северную Каппадокию

Экскурсия проводится ежедневно в 09:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, более 18 лет живу в Турции. Изучая ее историю и культуру изнутри, я могу точно сказать, что эта уникальная страна является перекрестком цивилизации. С 2003 года работаю в туризме на профессиональном уровне с командой: у нас два главных офиса в Каппадокии и в Стамбуле. Я и мои гиды будем рады организовывать ваш отдых на высшем уровне и помочь узнать Турцию. Перелеты, экскурсии, полеты на воздушных шарах, трансферы из аэропортов, отели, профессиональные фотосессии, сафари на закате солнца, поездки на квадроциклах и многое другое. Пока вы в Турции, я всегда готова ответить на любые вопросы и на связи 24/7.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв оставили туристы

16 мар 2021
Замечательная экскурсия!Маршрут интересный, вкусный сытный обед и, впечатления надолгое время. У гида прекрасная русская лексика, хорошее настроение и яркая улыбка, которая сгладила дождливую погоду. Отдельный комментарий про ШОУ-реклама курток моделей 2000-го года, заслуживает особенного внимания, под конец экскурсии приобрело нас😀😀😀

Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

Полет мечты над Каппадокией!
скидка34%
96
63
1.5 часа
Полет мечты над Каппадокией!
70 отзывов
Восхититься пейзажами и встретить рассвет в корзине воздушного шара (на 24, 16 или 12 чел. )
В Каппадокию из Стамбула на 2 дня!
358
13 часов
В Каппадокию из Стамбула на 2 дня!
Экскурсии по фантастическим долинам, ночь в пещерном отеле, билеты и трансферы — всё включено

Еще несколько необычных экскурсий в Каппадокии

Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
8
2 часа
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
Доехать с комфортом на 18-местном микроавтобусе
Полёт на воздушном шаре
96
4 часа
Полёт на воздушном шаре
Зелёный тур по Каппадокии
50
8 часов
Зелёный тур по Каппадокии
45 отзывов
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Сказочные дымоходы Каппадокии
50
8 часов
Сказочные дымоходы Каппадокии
Большое путешествие по Каппадокии
скидка14%
50
43
3.5 часа
Большое путешествие по Каппадокии
108 отзывов
Исследовать фантастические пейзажи «страны прекрасных лошадей»
Подземный мир Каппадокии
50
8 часов
Подземный мир Каппадокии