1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Во время путешествия по «Красному маршруту» вы откроете главные природные локации национального парка Гёреме и исследуете пещерные поселения Каппадокии, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За один день мы посетим:

Город-крепость Учхисар , где вы погрузитесь в культуру древней Хеттской цивилизации и полюбуетесь панорамами Страны прекрасных лошадей со смотровой площадки.

, где вы погрузитесь в культуру древней Хеттской цивилизации и полюбуетесь панорамами Страны прекрасных лошадей со смотровой площадки. Музей 🖼 под открытым небом Гёреме , который включает в себя два десятка скальных монастырей. Вы посетите храмы, выбитые в мягкой вулканической породе, и рассмотрите сохранившиеся красочные фрески 11 — 12 веков.

, который включает в себя два десятка скальных монастырей. Вы посетите храмы, выбитые в мягкой вулканической породе, и рассмотрите сохранившиеся красочные фрески 11 — 12 веков. Долины Любви, Монахов и Воображения — символы инопланетной Каппадокии. Каждая из долин имеет свою атмосферу, историю и характерный ландшафт: вам встретятся и длинные каменные столбы, и песчаные дюны, и скалы-грибы.

и — символы инопланетной Каппадокии. Каждая из долин имеет свою атмосферу, историю и характерный ландшафт: вам встретятся и длинные каменные столбы, и песчаные дюны, и скалы-грибы. Город гончаров Аванос, где вы проникнетесь местным колоритом, посетите гончарную мастерскую-музей 🖼 и познакомитесь с традиционным прикладным искусством региона.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

Начало экскурсии 🧭 в промежутке 9:30-9:45 (в зависимости от вашего расположения), возвращение в отель 🏨 — с 17:00 до 17:30

Дети до 2 лет участвуют в экскурсии 🧭 бесплатно

Экскурсию ⛳ для вас проведет лицензированный русскоговорящий гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет