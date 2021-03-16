1 отзыв оставили туристы

Во время путешествия по «Красному маршруту» вы откроете главные природные локации национального парка Гёреме и исследуете пещерные поселения Каппадокии, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За один день мы посетим:
Город-крепость Учхисар, где вы погрузитесь в культуру древней Хеттской цивилизации и полюбуетесь панорамами Страны прекрасных лошадей со смотровой площадки.
Музей 🖼 под открытым небом Гёреме, который включает в себя два десятка скальных монастырей. Вы посетите храмы, выбитые в мягкой вулканической породе, и рассмотрите сохранившиеся красочные фрески 11 — 12 веков.
Долины Любви, Монахов и Воображения — символы инопланетной Каппадокии. Каждая из долин имеет свою атмосферу, историю и характерный ландшафт: вам встретятся и длинные каменные столбы, и песчаные дюны, и скалы-грибы.
Город гончаров Аванос, где вы проникнетесь местным колоритом, посетите гончарную мастерскую-музей 🖼 и познакомитесь с традиционным прикладным искусством региона.
Организационные детали
Как проходит экскурсия ⛳
Начало экскурсии 🧭 в промежутке 9:30-9:45 (в зависимости от вашего расположения), возвращение в отель 🏨 — с 17:00 до 17:30
Дети до 2 лет участвуют в экскурсии 🧭 бесплатно
Экскурсию ⛳ для вас проведет лицензированный русскоговорящий гид из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
В стоимость входит трансфер на микроавтобусе 🚌 Мерседес Спринтер, входные билеты 🎫 в музеи 🖼 и вкусный обед
Дополнительно оплачиваются напитки и сувениры
Начало и место завершения
🚩 в Каппадокии
Экскурсия проводится ежедневно в 09:45
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 18 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Татьяна, более 18 лет живу в Турции. Изучая ее историю и культуру изнутри, я могу точно сказать, что эта уникальная страна является перекрестком цивилизации. С 2003 года работаю в туризме на профессиональном уровне с командой: у нас два главных офиса в Каппадокии и в Стамбуле. Я и мои гиды будем рады организовывать ваш отдых на высшем уровне и помочь узнать Турцию. Перелеты, экскурсии, полеты на воздушных шарах, трансферы из аэропортов, отели, профессиональные фотосессии, сафари на закате солнца, поездки на квадроциклах и многое другое. Пока вы в Турции, я всегда готова ответить на любые вопросы и на связи 24/7.
Замечательная экскурсия!Маршрут интересный, вкусный сытный обед и, впечатления надолгое время. У гида прекрасная русская лексика, хорошее настроение и яркая улыбка, которая сгладила дождливую погоду. Отдельный комментарий про ШОУ-реклама курток моделей 2000-го года, заслуживает особенного внимания, под конец экскурсии приобрело нас😀😀😀