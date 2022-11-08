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Подземный город и сокровища Южной Каппадокии

Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии: от древних подземных городов до византийских монастырей и живописных долин. Незабываемое приключение ждет
Вас ждет захватывающее путешествие по Южной Каппадокии, где каждый шаг раскрывает страницы истории и красоты природы.

Откройте для себя тайны подземного города Деринкую, где на глубине вы увидите, как жили люди
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два тысячелетия назад. Вас поразит византийский монастырь Селиме с его древними фресками и колоннами.

Прогулка по долине Голубей и визит к кратерному озеру Нар позволят насладиться неповторимыми пейзажами.

А завершит ваше путешествие отдых в уютном ресторане в долине Ихлара, где вы сможете отдохнуть и перекусить, наслаждаясь красотами окружающей природы

4.7
28 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Погружение в древнюю историю
  • 🏰 Посещение подземного города
  • 🎨 Осмотр византийских фресок
  • 🌄 Прогулка по живописным долинам
  • 🍽 Обед в уникальном ресторане
Подземный город и сокровища Южной Каппадокии
Подземный город и сокровища Южной Каппадокии
Подземный город и сокровища Южной Каппадокии

Что можно увидеть

  • Подземный город Деринкую
  • Византийский монастырь Селиме
  • Ювелирная мастерская оникса
  • Долина Голубей
  • Кратерное озеро Нар
  • Долина Ихлара

Описание экскурсии

  • Полюбуетесь панорамой крепости Учхисар — одной из самых высоких скальных крепостей Каппадокии.
  • Посетите подземный город Каймаклы. Пройдёте по узким туннелям, зайдёте в древние жилища, церковь и увидите уникальные скальные сооружения.
  • Проедете родину Георгия Победоносца.
  • Побываете в каньоне Соганлы, зайдёте в скальные храмы без реставрации и увидите одну из самых хорошо сохранившихся трапезных при монастыре.
  • Пообедаете в деревенском ресторане в яблочном саду.
  • Остановитесь в Собесос — место, где ведутся археологические раскопки позднего Римского и раннего Византийского периодов.
  • Заглянете в мастерскую оникса.
  • Насладитесь видами на долину Голубей со смотровой площадки.

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1080 туристов
Я живу в Каппадокии с 1997 года. Профессиональный лицензированный гид-экскурсовод. В туризме — с 2001 года. Провожу туры по Каппадокии и всей Турции. С 2014 года являюсь автором проекта и
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книги о Каппадокии. Провожу воркшопы в России и Украине, каждый год участвую в международных туристических выставках. Вместе с моей профессиональной командой мы проводим не только стандартные туры, но и паломнические по всем храмам Каппадокии. А также устраиваем незабываемые завтраки на рассвете и другие уникальные моменты!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Прекрасно провели день. Ольга приехала за нами на 10 мин раньше на комфортабельном авто. Мы обсудили программу. Убрали то,что нам не интересно. Ольга предложила несколько вариантов на замену. Владеет информацией прекрасно. Грамотно выбрано время посещения локаций-когда там меньше туристов. Это огромный плюс. Посоветовала шикарный ресторан с умопомрачительным видом,который в интернете даже не видели. Спасибо большое!
Прекрасно провели день. Ольга приехала за нами на 10 мин раньше на комфортабельном авто. Мы обсудили
Прекрасно провели день. Ольга приехала за нами на 10 мин раньше на комфортабельном авто. Мы обсудили
Прекрасно провели день. Ольга приехала за нами на 10 мин раньше на комфортабельном авто. Мы обсудили
Прекрасно провели день. Ольга приехала за нами на 10 мин раньше на комфортабельном авто. Мы обсудили
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Елена
Большое спасибо Ольге за индивидуальную экскурсию. Она очень много интересно рассказывала, сразу видно, что хорошо разбирается в теме и любит этим заниматься. Подземный город, кратерное озеро, скальный монастырь очень интересно и необычно. Всем советую этого экскурсовода. Отдельное спасибо водителю. Очень аккуратный.
Большое спасибо Ольге за индивидуальную экскурсию. Она очень много интересно рассказывала, сразу видно, что хорошо разбирается
Большое спасибо Ольге за индивидуальную экскурсию. Она очень много интересно рассказывала, сразу видно, что хорошо разбирается
Большое спасибо Ольге за индивидуальную экскурсию. Она очень много интересно рассказывала, сразу видно, что хорошо разбирается
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Светлана
Прекрасная экскурсия, мы очень довольны! Спасибо нашему экскурсоводу, Мурату, великолепная экскурсия, такой насыщенный день, так много нам показал и рассказал! Спасибо, Ольга, за отличную организацию и грамотного экскурсовода!
Прекрасная экскурсия, мы очень довольны! Спасибо нашему экскурсоводу, Мурату, великолепная экскурсия, такой насыщенный день, так много
Прекрасная экскурсия, мы очень довольны! Спасибо нашему экскурсоводу, Мурату, великолепная экскурсия, такой насыщенный день, так много
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Марина
Шикарная экскурсия! С самого момента бронирования Ольга всегда была на связи и отвечала на все наши вопросы. Она очень позитивный человек, обладающий огромными знаниями по истории и археологии, не только
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этого региона. Очень увлекательный рассказчик, слушали ее всю экскурсию с огромным интересом и мы взрослые, и дочери подростки. Вся экскурсия была подстроена под нас и наши желания: Ольга рассказывала и советовала, что комфортнее будет посетить в соотвествии именно с нашими интересами. Ну и, конечно, комфортабельный транспорт, вода в безлимитном доступе, прекрасно организованный вкусный обед в чудесном месте — всё это не оставило нас равнодушными. Очень советую этого экскурсовода, с удовольствием посетила бы с ней еще ни одну экскурсию!

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Ю
Всем рекомендую обращаться к гиду Ольге: грамотная, знающая свое дело: все четко начиная с момента оплаты заканчивая возвращением в отель: экскурсии очень понравились: Ольга подобрала оптимальный для нас маршрут. . все было очень интересно красиво и занимательно. Благодаря Ольге успели посетить все достопримечательности Каппадокии, включая обалденный полет на воздушном шаре. Спасибо за отлично организованный отдых и Ваш профессионализм)))
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Екатерина
Экскурсия отлично организована. Забрали нас из отеля, в офисе турфмрмы провели 5-7 мин. и все организационные вопросы решили быстро. Гид Юля очаровательна, прекрасно владеет темой, хорошо строит план экскурсии. Южная Каппадокия прекрасна! Красивые ландшафты, интересные поселения, древние христианские храмы и дружелюбный прием местных жителей. Обед в деревне стал частью знакомства со страной.
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