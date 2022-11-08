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А Алёна Прекрасно провели день. Ольга приехала за нами на 10 мин раньше на комфортабельном авто. Мы обсудили программу. Убрали то,что нам не интересно. Ольга предложила несколько вариантов на замену. Владеет информацией прекрасно. Грамотно выбрано время посещения локаций-когда там меньше туристов. Это огромный плюс. Посоветовала шикарный ресторан с умопомрачительным видом,который в интернете даже не видели. Спасибо большое! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Елена Большое спасибо Ольге за индивидуальную экскурсию. Она очень много интересно рассказывала, сразу видно, что хорошо разбирается в теме и любит этим заниматься. Подземный город, кратерное озеро, скальный монастырь очень интересно и необычно. Всем советую этого экскурсовода. Отдельное спасибо водителю. Очень аккуратный. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Светлана Прекрасная экскурсия, мы очень довольны! Спасибо нашему экскурсоводу, Мурату, великолепная экскурсия, такой насыщенный день, так много нам показал и рассказал! Спасибо, Ольга, за отличную организацию и грамотного экскурсовода! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Марина читать дальше уменьшить этого региона. Очень увлекательный рассказчик, слушали ее всю экскурсию с огромным интересом и мы взрослые, и дочери подростки. Вся экскурсия была подстроена под нас и наши желания: Ольга рассказывала и советовала, что комфортнее будет посетить в соотвествии именно с нашими интересами. Ну и, конечно, комфортабельный транспорт, вода в безлимитном доступе, прекрасно организованный вкусный обед в чудесном месте — всё это не оставило нас равнодушными. Очень советую этого экскурсовода, с удовольствием посетила бы с ней еще ни одну экскурсию! Шикарная экскурсия! С самого момента бронирования Ольга всегда была на связи и отвечала на все наши вопросы. Она очень позитивный человек, обладающий огромными знаниями по истории и археологии, не только Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлиана Всем рекомендую обращаться к гиду Ольге: грамотная, знающая свое дело: все четко начиная с момента оплаты заканчивая возвращением в отель: экскурсии очень понравились: Ольга подобрала оптимальный для нас маршрут. . все было очень интересно красиво и занимательно. Благодаря Ольге успели посетить все достопримечательности Каппадокии, включая обалденный полет на воздушном шаре. Спасибо за отлично организованный отдых и Ваш профессионализм))) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет