Что вас ожидает

Погружение в древность

О Каппадокии известно со времен Античности, так что здесь есть на что посмотреть и о чем узнать! Вы отправитесь в подземный город Деринкую, где на глубине увидите, как люди жили здесь два тысячелетия назад, познакомитесь с древним бытом и памятью первых поселенцев. Кроме того, вас ждёт византийский монастырь Селиме, где частично сохранились фрески и колонны 8-11 веков, и ювелирная мастерская оникса.

Природные красоты

Гуляя по долине Голубей, вы узнаете о её названии и полюбуетесь панорамами. Затем вы отправитесь к кратерному озеру Нар и в долину Ихлара, где находится самый глубокий и длинный каньон в Каппадокии. Мы будем гулять вдоль реки и заходить в пещеры в скалах. А в конце долины находится ресторан, где мы сможем перекусить.

Где начинается экскурсия

Экскурсия начинается у вашего отеля в Каппадокии. При заказе обязательно укажите название отеля, имя и фамилию. Вы также можете отправиться в двухдневное путешествие по Каппадокии из Аланьи, Антальи, Кемера или Сиде.