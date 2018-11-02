Сокровища Южной Каппадокии

Подземный город, церкви в скалах и византийский монастырь

4.5
17 отзывов
Индивидуальная
На юге Каппадокии вы отправитесь в настоящее исследовательское путешествие в поисках секретов древних времён! Очутитесь в подземном городе, где узнаете о древнем быте, прогуляетесь по инопланетным долинам и заглянете в скальные пещеры — в одной из них вас ждёт византийский монастырь Селиме.

А в конце путешествия вы отдохнёте в ресторане в живописной долине Ихлара.
Сокровища Южной Каппадокии
Сокровища Южной Каппадокии
Сокровища Южной Каппадокии
Сокровища Южной Каппадокии
Сокровища Южной Каппадокии
Сокровища Южной Каппадокии
Сокровища Южной Каппадокии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Погружение в древность
О Каппадокии известно со времен Античности, так что здесь есть на что посмотреть и о чем узнать! Вы отправитесь в подземный город Деринкую, где на глубине увидите, как люди жили здесь два тысячелетия назад, познакомитесь с древним бытом и памятью первых поселенцев. Кроме того, вас ждёт византийский монастырь Селиме, где частично сохранились фрески и колонны 8-11 веков, и ювелирная мастерская оникса.

Природные красоты
Гуляя по долине Голубей, вы узнаете о её названии и полюбуетесь панорамами. Затем вы отправитесь к кратерному озеру Нар и в долину Ихлара, где находится самый глубокий и длинный каньон в Каппадокии. Мы будем гулять вдоль реки и заходить в пещеры в скалах. А в конце долины находится ресторан, где мы сможем перекусить.

Где начинается экскурсия

Экскурсия начинается у вашего отеля в Каппадокии. При заказе обязательно укажите название отеля, имя и фамилию. Вы также можете отправиться в двухдневное путешествие по Каппадокии из Аланьи, Антальи, Кемера или Сиде.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
Светлана
2 ноя 2018
Прекрасная запоминающая экскурсия! Ольга учла все наши требования! Прекрасная рассказчица со знанием материала! Плюс помогла нам организовать полет на воздушном шаре, наша бронь предварительная сорвалась по причине повышения цен! Всем рекомендую! Спасибо! Ольга!
Екатерина
7 окт 2018
Экскурсия отлично организована. Забрали нас из отеля, в офисе турфмрмы провели 5-7 мин. и все организационные вопросы решили быстро. Гид Юля очаровательна, прекрасно владеет темой, хорошо строит план экскурсии. Южная Каппадокия прекрасна! Красивые ландшафты, интересные поселения, древние христианские храмы и дружелюбный прием местных жителей. Обед в деревне стал частью знакомства со страной.
О
24 сен 2018
Посетили экскурсию с Ольгой 15 сентября. Считаю, что нам очень повезло! Было интересно, комфортно, день пролетел незаметно. Получили больше чем рассчитывали. Очень рекомендуем!!!
О
21 сен 2018
Большое спасибо Ольге за экскурсию. Отличное знание материала и умение заинтересовать экскурсантов. Грамотно простроенный маршрут. Интересно, увлекательно и весело)))
К
14 сен 2018
Ольга отлично знает Каппадокию, умеет заинтересовать. Экскурсию подстраивает под каждого.
Самые лучшие рекомендации
С
12 авг 2018
Моя благодарность и Ольге и её "маленькой помощнице" Юлии за замечательную историю знакомства с Каппадокией! У меня - сплошной восторг и буря эмоций. Мои мечты осуществились, и я очень рада, что познакомилась с этим неизведанным и малоизвестным уголком Турции. Каппадокия -в моем сердце, и я хочу обязательно сюда вернуться, ведь, еще, не все тропы пройдены.
Е
7 июля 2018
Спасибо большое Ольге за экскурсию. Много интересной информации. Несмотря на длительную экскурсию, усталости не было, обед был восхитительный. Ольга учитывала все персональные пожелания туристов. Все очень понравилось. Надеемся еще вернуться в это удивительное место.
Tatyana
3 июля 2018
На экскурсии были 20 июня, на микроавтобусе ездили еще с группой англоговорящих туристов, но у них был свой гид и на месте мы расходились в разные стороны и друг другу не мешали. . Экскурсию вела девушка Юля, очень интересно рассказывала, отвечала на вопросы. Нам все оооочень понравилось! Незабываемые впечатления! ни одно фото не передает необычную красоту Кападоккии! Рекомендую!
Ж
29 июня 2018
К сожалению, столкнулись с тем, что за три дня до экскурсии нам сообщили, что забронированная нами на Трипстер за 2 месяца экскурсия с Гидом Ольгой не состоится. Неприятная и неудобная ситуация, поскольку в Каппадокии мы планировали быть всего два дня и перенос экскурсии на другой день нас не устраивал. Спасибо Ольге, что она сумела найти замену и экскурсия все-таки состоялась. НО. . русский язык Гида был далек от совершенства… и "информативная" часть экскурсии практически прошла мимо нас…. Возможно для кого-то важно: экскурсия НЕ индивидуальная… например с нами в группе были не только русскоязычные туристы… и Гид давал информацию дважды на плохом русском и английском – не очень удобно для восприятия. Однако маршрут, автобус, объекты, которые мы посетили: великолепное озеро Нар, прогулка по каньону, долина голубей…, обед, организованный в ходе экскурсии были ПРЕКРАСНЫ.
G
4 мая 2018
Это не индивидуальная экскурсия с часным гидом. А обычное агенство, которых в городе много с завышенными ценами, в группе на экскурсию поехали 25 человек, хотя указано было максимальное количество при бронировании до 10 человек. Жуткий автобус с плохо работающим кондиционером, и вообще в нем много что не работало - хуже автобуса не видели ни на одной туристической остановке. Другие фирмы вывозят своих туристов на автобусах Мерседес. Микрофон не работал. Гид не Ольга (осталась в офисе турфирмы), а Юлия - оценка поставлена ей. к ней вопросов нет. Провела экскурсию интересно в рамках существующих ужасных условий по организации.
О
1 мая 2018
На экскурсии присутствовало 19 человек, в автобусе не работал кондиционер и микрофон, гид не смогла приподнести всю информацию из-за технических трудностей
Э
27 апр 2018
Экскурсия нам понравилась. У нас была гид Юлия, очень приятная девушка, с хорошим умением подать материал. Единственное, хотелось бы, по возможности по больше исторической информации о этих удивительно прекрасных местах. Советуем всем рускоговорящим путешественникам по Каппадокии эту команду. Все организованно четко и слаженно. Все во время и без опозданий. Помощь во всех вопросах, связанных не только с экскурсией, но и пребыванием в Каппадокии!!!
Спасибо, удачи Вам и процветания! Мы постараемся вернуться и обязательно с Вашей помощью посетить еще прекрасные места!!!
М
14 мар 2018
Очень понравилась экскурсия, которую проводила Лена! Всё интересно! Единственный минус был в том, что на такой долгой поездке не было продумано наличие воды в транспорте хотя бы. А так всё прекрасно и безумно красиво! Рекомендуем всем обязательно к посещению!
Ю
12 мар 2018
Всем рекомендую обращаться к гиду Ольге: грамотная, знающая свое дело: все четко начиная с момента оплаты заканчивая возвращением в отель: экскурсии очень понравились: Ольга подобрала оптимальный для нас маршрут. . все было очень интересно красиво и занимательно. Благодаря Ольге успели посетить все достопримечательности Каппадокии, включая обалденный полет на воздушном шаре. Спасибо за отлично организованный отдых и Ваш профессионализм)))
О
11 мар 2018
Спасибо гиду Елене, все было чудесно!
Ещё 2 отзыва

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