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Что вас ожидает:
- Старый греческий город Мустафапаша
- Монастырь Кеслик
- Долина Соганлы
- Сахинефенди
- Подземный город Каймаклы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Старт из вашего отеля в 09:00. Мы отправляемся в Мустафапаша, который славится своей красивой архитектурой. Мустафапаша был одним из больших греческих городов Каппадокии до 1924 года, до обмена населением между Турцией и Грецией. Соганлы прежде был третьим по величине монашеским центром в этой местности и может гордиться множеством пещерных церквей красивыми долинами предназначенных для пеших прогулок. Прежде чем мы начнем нашу прогулку мы отправимся на обед в один из местных ресторанов и увидим известные куклы, которые делают женщины в этой деревне. После обеда мы совершим прогулку по Долине Соганлы и затем отправимся обратно в отель. По пути, если вам интересны турецкие ковры, мы так же можем посетить местную мастерскую и увидеть процесс изготовления традиционных ковров. Каппадокия по сей день остается крупнейшим центром ковроткачества в Турции.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Входные музейные билеты
- Обед
- Что не входит
- Личные затраты
- Место начала и завершения?
- ваш отель в Каппадокии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Свяжитесь пожалуйста с нами после брони
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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