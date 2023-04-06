Описание

Старт из вашего отеля в 09:00. Мы отправляемся в Мустафапаша, который славится своей красивой архитектурой. Мустафапаша был одним из больших греческих городов Каппадокии до 1924 года, до обмена населением между Турцией и Грецией. Соганлы прежде был третьим по величине монашеским центром в этой местности и может гордиться множеством пещерных церквей красивыми долинами предназначенных для пеших прогулок. Прежде чем мы начнем нашу прогулку мы отправимся на обед в один из местных ресторанов и увидим известные куклы, которые делают женщины в этой деревне. После обеда мы совершим прогулку по Долине Соганлы и затем отправимся обратно в отель. По пути, если вам интересны турецкие ковры, мы так же можем посетить местную мастерскую и увидеть процесс изготовления традиционных ковров. Каппадокия по сей день остается крупнейшим центром ковроткачества в Турции.