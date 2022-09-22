Приглашаем оценить главные достопримечательности Южной Каппадокии! Вы пройдете по деревянным дорожкам вдоль реки и скал в долине Ихлара, исследуете древний подземный город Каймаклы и осмотрите вырезанный в скале монастырь Селиме. Раскроете, как образовался этот удивительный регион, как здесь жили первые христиане и что происходит с этими местами сегодня.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по долине Ихлара

В долине Ихлара вы пройдете по оборудованным деревянным дорожкам, заглядывая по пути в скальные церкви со старинными фресками и росписями. Пейзаж Ихлары отличается от привычного ландшафта Каппадокии — здесь много зелени, течет река и поют птицы. После прогулки мы заглянем в уютный ресторан на воде и попробуем блюда местной кухни.

Пещерный монастырь и подземный город

Мы посетим самый высокий скальный монастырь Каппадокии — Селиме. Вы услышите, кто в нем жил и как в нем был организован быт. А затем отправитесь в подземный город Каймаклы, где скрывались от гонений первые христиане. В завершение подниметесь на панорамную площадку долины Голубей и насладитесь потрясающим видом на окрестности.

Организационные детали