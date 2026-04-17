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Южная Каппадокия: зеленый маршрут

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Южной Каппадокии! Прогулка по долине Ихлара, посещение подземного города Каймаклы и монастыря Селиме
Приглашаем оценить главные достопримечательности Южной Каппадокии! Прогулка по деревянным дорожкам вдоль реки и скал в долине Ихлара, исследование древнего подземного города Каймаклы и осмотр вырезанного в скале монастыря Селиме.

Вы узнаете,
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как образовался этот удивительный регион, как здесь жили первые христиане и что происходит с этими местами сегодня.

Пейзаж долины Ихлара отличается от привычного ландшафта Каппадокии - здесь много зелени, течет река и поют птицы.

В завершение подниметесь на панорамную площадку долины Голубей и насладитесь потрясающим видом на окрестности

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 🏛 Древние подземные города
  • 🖼 Скальные монастыри с фресками
  • 🚗 Транспорт включен
  • 🍽 Остановка на обед в национальном ресторане
Южная Каппадокия: зеленый маршрут
Южная Каппадокия: зеленый маршрут
Южная Каппадокия: зеленый маршрут

Что можно увидеть

  • Долина Ихлара
  • Подземный город Каймаклы
  • Монастырь Селиме
  • Панорамная площадка долины Голубей

Описание экскурсии

Прогулка по долине Ихлара

В долине Ихлара вы пройдете по оборудованным деревянным дорожкам, заглядывая по пути в скальные церкви со старинными фресками и росписями. Пейзаж Ихлары отличается от привычного ландшафта Каппадокии — здесь много зелени, течет река и поют птицы. После прогулки мы заглянем в уютный ресторан на воде и попробуем блюда местной кухни.

Пещерный монастырь и подземный город

Мы посетим самый высокий скальный монастырь Каппадокии — Селиме. Вы услышите, кто в нем жил и как в нем был организован быт. А затем отправитесь в подземный город Каймаклы, где скрывались от гонений первые христиане. В завершение подниметесь на панорамную площадку долины Голубей и насладитесь потрясающим видом на окрестности.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: долина Ихлара — 15 евро за чел., подземный город Каймаклы — 13 евро за чел.
  • Экскурсия предполагает остановку на обед в национальном ресторане (в стоимость экскурсии не входит, вы можете выбрать и оплатить блюда по меню)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа
Мустафа — ваш гид в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 31 туриста
Я профессиональный гид в Каппадокии. Прекрасно говорю по-русски, имею огромный опыт работы, влюблен в Турцию и ее богатую историю. Сделаю всё, чтобы ваше путешествие прошло комфортно, ярко и познавательно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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3
2
1
Н
Очень понравилась поездка по Зеленому маршрутом с гидом Мустафой Гюнером.
Он приехал за нами заранее минут на 10 раньше назначенного времени, рассказал, что нас ждёт на маршруте и сколько времени займет
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каждый этап путешествия.
У Мустафы хороший русский и глубокие знания истории и географии, он отвечал на все возникающие по ходу экскурсии вопросы, был внимателен к нашим пожеланиям, подстраивался под наш темп и интересы.
Однозначно рекомендуем этого гида для знакомства с Каппадокией. Очень ответственный подход, отличная организация, только положительные эмоции!

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T
Хочу поблагодарить нашего экскурсовода Мустафу за потрясающий день и высокую организацию по не стандартному запросу!
Гид прекрасно говорит по-русски и очень любит свою страну. Глубоко погружен в историю Турции и мира.
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Легко отвечал на все вопросы и поддерживал рассказ историческими фактами и датами.
Мы обратились за экскурсией для ребенка, но сразу предупредили, что нужна экскурсия на 4-5 часов, посетить самые главные достопримечательности и построить рассказ так, чтобы было интересно 9ти летней дочке. И это было идеально! Дочь всю экскурсию подпрыгивала рядом с Мустафой, задавала вопросы, рассказывала свои истории. Экскурсовод ни на минуту не потерял ее интереса, давал ей паузы, чтобы отвлечься, расслабиться и в этот момент рассказывал нам «взрослые» исторические факты о местах и событиях. За время экскурсии нас успели накормить безумно вкусными турецкими булочками с сыром, кунжутом, оливками! За 5 часов мы посетили: подземный город, крепость, город грибов, долину голубей. Нас забрали из отеля на комфортном минивэне Мерседес и постоянно подстраивались под наши желания и состояние ребенка.
Безусловно, если нам потребуется экскурсия или поддержка в Турции, мы обратимся к Мустафе.
Рекомендация 100%

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З
Большое спасибо Мустафе, водителю и всей туркомпании за прекрасную экскурсию. Мы брали индивидуальную экскурсию на 8 человек. Компания предоставила нам комфортабельный микроавтобус, замечательного водителя. Особая благодарность гиду Мустафе за интересно
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поданную инфрмацию об исторических, культурных и природных достопримечательностях. Мустафа отличный собеседник, с ним было легко, весело и интересно, всегда старался помочь и ответить на любые вопросы и запросы. И еще хочется отметить его честность.
Рекомендуем всем однозначно!

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Я
Мустафа - очень профессиональный гид и прекрасный рассказчик. Очень хорошо говорит по-русски. Прекрасно составленный маршрут с посещением подземного города Каймаклы, монастырь Селиме и долины Ыхлара. Исключительно комфортный автомобиль-микроавтобус. В качестве бонуса - Мустафа еще и прекрасно фотографирует и знает самые лучшие места для фотосъемки. Спасибо за этот прекрасный день!
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Елена
Мы провели прекрасный день в компании гида Мустафы, который учёл все пожелания и уже посещённые нами экскурсии, и составил программу так, что даже внезапный снег не помешал нам насладиться прекрасными видами на долины Каппадокии как с панорамных площадок, так и на прогулках по самим долинам и поселениям.
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Е
Спасибо за экскурсию! Очень добрый и отзывчивый гид. Образованный. Знает предмет. На все поставленные вопросы очень четко и доходчиво отвечает. Рекомендуем гида!
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