как образовался этот удивительный регион, как здесь жили первые христиане и что происходит с этими местами сегодня. Пейзаж долины Ихлара отличается от привычного ландшафта Каппадокии - здесь много зелени, течет река и поют птицы. В завершение подниметесь на панорамную площадку долины Голубей и насладитесь потрясающим видом на окрестности

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по долине Ихлара

В долине Ихлара вы пройдете по оборудованным деревянным дорожкам, заглядывая по пути в скальные церкви со старинными фресками и росписями. Пейзаж Ихлары отличается от привычного ландшафта Каппадокии — здесь много зелени, течет река и поют птицы. После прогулки мы заглянем в уютный ресторан на воде и попробуем блюда местной кухни.

Пещерный монастырь и подземный город

Мы посетим самый высокий скальный монастырь Каппадокии — Селиме. Вы услышите, кто в нем жил и как в нем был организован быт. А затем отправитесь в подземный город Каймаклы, где скрывались от гонений первые христиане. В завершение подниметесь на панорамную площадку долины Голубей и насладитесь потрясающим видом на окрестности.

Организационные детали