В долине Ихлара вы пройдете по оборудованным деревянным дорожкам, заглядывая по пути в скальные церкви со старинными фресками и росписями. Пейзаж Ихлары отличается от привычного ландшафта Каппадокии — здесь много зелени, течет река и поют птицы. После прогулки мы заглянем в уютный ресторан на воде и попробуем блюда местной кухни.
Мы посетим самый высокий скальный монастырь Каппадокии — Селиме. Вы услышите, кто в нем жил и как в нем был организован быт. А затем отправитесь в подземный город Каймаклы, где скрывались от гонений первые христиане. В завершение подниметесь на панорамную площадку долины Голубей и насладитесь потрясающим видом на окрестности.