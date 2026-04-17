Приглашаем оценить главные достопримечательности Южной Каппадокии! Прогулка по деревянным дорожкам вдоль реки и скал в долине Ихлара, исследование древнего подземного города Каймаклы и осмотр вырезанного в скале монастыря Селиме.
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5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🏛 Древние подземные города
- 🖼 Скальные монастыри с фресками
- 🚗 Транспорт включен
- 🍽 Остановка на обед в национальном ресторане
Что можно увидеть
- Долина Ихлара
- Подземный город Каймаклы
- Монастырь Селиме
- Панорамная площадка долины Голубей
Описание экскурсии
Прогулка по долине Ихлара
В долине Ихлара вы пройдете по оборудованным деревянным дорожкам, заглядывая по пути в скальные церкви со старинными фресками и росписями. Пейзаж Ихлары отличается от привычного ландшафта Каппадокии — здесь много зелени, течет река и поют птицы. После прогулки мы заглянем в уютный ресторан на воде и попробуем блюда местной кухни.
Пещерный монастырь и подземный город
Мы посетим самый высокий скальный монастырь Каппадокии — Селиме. Вы услышите, кто в нем жил и как в нем был организован быт. А затем отправитесь в подземный город Каймаклы, где скрывались от гонений первые христиане. В завершение подниметесь на панорамную площадку долины Голубей и насладитесь потрясающим видом на окрестности.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: долина Ихлара — 15 евро за чел., подземный город Каймаклы — 13 евро за чел.
- Экскурсия предполагает остановку на обед в национальном ресторане (в стоимость экскурсии не входит, вы можете выбрать и оплатить блюда по меню)
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — ваш гид в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 31 туриста
Я профессиональный гид в Каппадокии. Прекрасно говорю по-русски, имею огромный опыт работы, влюблен в Турцию и ее богатую историю. Сделаю всё, чтобы ваше путешествие прошло комфортно, ярко и познавательно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Очень понравилась поездка по Зеленому маршрутом с гидом Мустафой Гюнером.
Он приехал за нами заранее минут на 10 раньше назначенного времени, рассказал, что нас ждёт на маршруте и сколько времени займет
Он приехал за нами заранее минут на 10 раньше назначенного времени, рассказал, что нас ждёт на маршруте и сколько времени займет
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T
Хочу поблагодарить нашего экскурсовода Мустафу за потрясающий день и высокую организацию по не стандартному запросу!
Гид прекрасно говорит по-русски и очень любит свою страну. Глубоко погружен в историю Турции и мира.
Гид прекрасно говорит по-русски и очень любит свою страну. Глубоко погружен в историю Турции и мира.
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З
Большое спасибо Мустафе, водителю и всей туркомпании за прекрасную экскурсию. Мы брали индивидуальную экскурсию на 8 человек. Компания предоставила нам комфортабельный микроавтобус, замечательного водителя. Особая благодарность гиду Мустафе за интересно
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Я
Мустафа - очень профессиональный гид и прекрасный рассказчик. Очень хорошо говорит по-русски. Прекрасно составленный маршрут с посещением подземного города Каймаклы, монастырь Селиме и долины Ыхлара. Исключительно комфортный автомобиль-микроавтобус. В качестве бонуса - Мустафа еще и прекрасно фотографирует и знает самые лучшие места для фотосъемки. Спасибо за этот прекрасный день!
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Мы провели прекрасный день в компании гида Мустафы, который учёл все пожелания и уже посещённые нами экскурсии, и составил программу так, что даже внезапный снег не помешал нам насладиться прекрасными видами на долины Каппадокии как с панорамных площадок, так и на прогулках по самим долинам и поселениям.
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Е
Спасибо за экскурсию! Очень добрый и отзывчивый гид. Образованный. Знает предмет. На все поставленные вопросы очень четко и доходчиво отвечает. Рекомендуем гида!
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