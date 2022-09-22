Южная Каппадокия: зеленый маршрут

Погулять по долине Ихлара, посетить пещерный монастырь Селиме и подземный город Каймаклы

Приглашаем оценить главные достопримечательности Южной Каппадокии! Вы пройдете по деревянным дорожкам вдоль реки и скал в долине Ихлара, исследуете древний подземный город Каймаклы и осмотрите вырезанный в скале монастырь Селиме.

Раскроете, как образовался этот удивительный регион, как здесь жили первые христиане и что происходит с этими местами сегодня.
Южная Каппадокия: зеленый маршрут
Южная Каппадокия: зеленый маршрут
Южная Каппадокия: зеленый маршрут
Южная Каппадокия: зеленый маршрут
Южная Каппадокия: зеленый маршрут
Южная Каппадокия: зеленый маршрут
Южная Каппадокия: зеленый маршрут
Южная Каппадокия: зеленый маршрут
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по долине Ихлара

В долине Ихлара вы пройдете по оборудованным деревянным дорожкам, заглядывая по пути в скальные церкви со старинными фресками и росписями. Пейзаж Ихлары отличается от привычного ландшафта Каппадокии — здесь много зелени, течет река и поют птицы. После прогулки мы заглянем в уютный ресторан на воде и попробуем блюда местной кухни.

Пещерный монастырь и подземный город

Мы посетим самый высокий скальный монастырь Каппадокии — Селиме. Вы услышите, кто в нем жил и как в нем был организован быт. А затем отправитесь в подземный город Каймаклы, где скрывались от гонений первые христиане. В завершение подниметесь на панорамную площадку долины Голубей и насладитесь потрясающим видом на окрестности.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: долина Ихлара — 90 лир, подземный город Каймаклы — 100 лир

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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