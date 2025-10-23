Погрузитесь в магию Каппадокии во время незабываемой прогулки на лошадях, которая пролегает через живописные долины и скальные образования.
Насладитесь утренним или вечерним волшебством этой удивительной местности, ведь на рассвете и закате атмосфера становится особенно чарующей.
Почувствуйте дух приключений, поднимитесь на холмы и узнайте, как прекрасна Каппадокия в лучах восходящего и уходящего солнца. Ваши незабываемые моменты в этом волшебном уголке мира ждут вас!
Время начала: 04:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииВерховая езда по Каппадокии Исследуйте чарующую Каппадокию верхом на лошади в лучах восходящего или уходящего солнца. Мистические долины и древние скальные образованиям не оставят вас равнодушными.
- Вас встретит профессиональный инструктор, который расскажет обо всех особенностях предстоящего приключения и даст необходимые рекомендации, чтобы вы чувствовали себя уверенно и комфортно.
- Вас ждет новый опыт, который останется в памяти на всю жизнь: верховая езда по живописным тропам, где вы сможете по-настоящему почувствовать атмосферу Каппадокии.
- На нашем пути будут сделаны остановки, чтобы вы смогли насладиться потрясающими видами, которые откроются перед вами, и запечатлеть их в памяти.
• В конце маршрута вы вернетесь в исходную точку или в заранее оговоренное место. Вы получите незабываемые ощущения и потрясающие воспоминания на всю жизнь! Важная информация:
- Не подходит для инвалидных колясок.
- Не рекомендуется путешественникам с проблемами спины, сердца или другими серьезными заболеваниями, а также беременным женщинам.
- Дети младше 6 лет не допускаются по соображениям безопасности.
- Не допускаются путешественники весом 110 кг и более.
Каждый день, можно время обговаривать индивидуально.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Оборудование для верховой езды
- Инструкторы
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, можно время обговаривать индивидуально.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alona
23 окт 2025
Отличная экскурсия, определенно рекомендуется! Немного тяжеловато, потому что персонал почти не говорит на английском, вся экскурсия языком жестов. Было бы хорошо, если бы они изначально нас проинструктировали, например, не разрешать
А
Анна
25 мая 2025
Экскурсия была не индивидуальная, а групповая, но все прошло замечательно. Доставили, отвезли обратно. Лошади ухоженные, маршрут красивый, в конце разрешили пофотографироваться с самой красивой лошадкой) спасибо огромное сопровождающим нас на маршруте мужчинам, очень были внимательны и дружелюбны)
Входит в следующие категории Каппадокии
