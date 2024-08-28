Собрать каппадокийский микс: долина Любви, гончарные мастера, кофе, вино и уходящее солнце
Каппадокия полна атмосферных видов, насыщенных винных вкусов, кофейных ароматов и красивых — до мурашек — закатов. В этой поездке вы прочувствуете все грани этого края. Мы отправимся на экскурсию после обеда, чтобы встретить закат в живописной долине.
По пути заедем на винодельню, где вы сможете купить местное вино и проводить солнце с бокалом и ноткой романтики.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание экскурсии
Долина Любви. Мы начнём путешествие с посещения одного из самых известных мест в Каппадокии с характерными скальными образованиями. Гид расскажет о Каппадокии в целом и о долине.
Гончарная мастерская. В прошлом гончарное дело в этом крае было главным источником средств к существованию. В городе гончарного мастерства Аваносе вы увидите, как глина превращается в ценный предмет, и, если захотите, сами сможете сделать маленький шедевр.
Панорама Ортахисар. В одной из самых красивых достопримечательностей Каппадокии вы продегустируете кофе с фисташками.
Винный завод и дегустация. Много веков каппадокийцы собирали виноград и делали домашнее вино. 60–70 лет назад здесь появились винодельческие заводы. Вы побываете в Турасане, самой известной винодельне в Каппадокии, и попробуете 4 сорта местного вина.
Красная долина. И наконец, ключевое место нашего путешествия. Это самая популярная долина Каппадокии для наблюдения за закатами, особенно с апреля по октябрь. Целый час вы будете любоваться, как солнце медленно уходит за горизонт.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном минивэне, услуги гида, все входные билеты на маршруте, винная и кофейная дегустации
Проведём экскурсию для большего количества человек. За каждого последующего участника нужно будет доплатить €30
К вечеру в Каппадокии может быть прохладно. Возьмите тёплую одежду
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сулейман — Организатор в Каппадокии
Здравствуйте. Меня зовут Сулейман. За профессиональный подход к работе меня часто называют Сулейманом Великолепным. После изучения русского языка в Беларуси и Украине я поселился в Каппадокии. С моей командой вы сможете полюбоваться невероятной красотой этого места и узнать больше о нём и его чудесах.