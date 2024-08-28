Каппадокия полна атмосферных видов, насыщенных винных вкусов, кофейных ароматов и красивых — до мурашек — закатов. В этой поездке вы прочувствуете все грани этого края. Мы отправимся на экскурсию после обеда, чтобы встретить закат в живописной долине. По пути заедем на винодельню, где вы сможете купить местное вино и проводить солнце с бокалом и ноткой романтики.

Описание экскурсии

Долина Любви. Мы начнём путешествие с посещения одного из самых известных мест в Каппадокии с характерными скальными образованиями. Гид расскажет о Каппадокии в целом и о долине.

Гончарная мастерская. В прошлом гончарное дело в этом крае было главным источником средств к существованию. В городе гончарного мастерства Аваносе вы увидите, как глина превращается в ценный предмет, и, если захотите, сами сможете сделать маленький шедевр.

Панорама Ортахисар. В одной из самых красивых достопримечательностей Каппадокии вы продегустируете кофе с фисташками.

Винный завод и дегустация. Много веков каппадокийцы собирали виноград и делали домашнее вино. 60–70 лет назад здесь появились винодельческие заводы. Вы побываете в Турасане, самой известной винодельне в Каппадокии, и попробуете 4 сорта местного вина.

Красная долина. И наконец, ключевое место нашего путешествия. Это самая популярная долина Каппадокии для наблюдения за закатами, особенно с апреля по октябрь. Целый час вы будете любоваться, как солнце медленно уходит за горизонт.

Организационные детали