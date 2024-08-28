Закат в Каппадокии и другие яркие впечатления

Собрать каппадокийский микс: долина Любви, гончарные мастера, кофе, вино и уходящее солнце
Каппадокия полна атмосферных видов, насыщенных винных вкусов, кофейных ароматов и красивых — до мурашек — закатов. В этой поездке вы прочувствуете все грани этого края. Мы отправимся на экскурсию после обеда, чтобы встретить закат в живописной долине.

По пути заедем на винодельню, где вы сможете купить местное вино и проводить солнце с бокалом и ноткой романтики.
Закат в Каппадокии и другие яркие впечатления
Закат в Каппадокии и другие яркие впечатления
Закат в Каппадокии и другие яркие впечатления
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00

Описание экскурсии

Долина Любви. Мы начнём путешествие с посещения одного из самых известных мест в Каппадокии с характерными скальными образованиями. Гид расскажет о Каппадокии в целом и о долине.

Гончарная мастерская. В прошлом гончарное дело в этом крае было главным источником средств к существованию. В городе гончарного мастерства Аваносе вы увидите, как глина превращается в ценный предмет, и, если захотите, сами сможете сделать маленький шедевр.

Панорама Ортахисар. В одной из самых красивых достопримечательностей Каппадокии вы продегустируете кофе с фисташками.

Винный завод и дегустация. Много веков каппадокийцы собирали виноград и делали домашнее вино. 60–70 лет назад здесь появились винодельческие заводы. Вы побываете в Турасане, самой известной винодельне в Каппадокии, и попробуете 4 сорта местного вина.

Красная долина. И наконец, ключевое место нашего путешествия. Это самая популярная долина Каппадокии для наблюдения за закатами, особенно с апреля по октябрь. Целый час вы будете любоваться, как солнце медленно уходит за горизонт.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном минивэне, услуги гида, все входные билеты на маршруте, винная и кофейная дегустации
  • Проведём экскурсию для большего количества человек. За каждого последующего участника нужно будет доплатить €30
  • К вечеру в Каппадокии может быть прохладно. Возьмите тёплую одежду
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€90
Если у вас больше людей чем 3€77
Если у вас больше людей чем 5€60
Если у вас больше людей чем 7€52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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