Описание тура
Этот уникальный тур для тех, кто хочет увидеть Турцию глубже, красивее и тоньше, чем это делает большинство путешественников. Для тех, кому уже неинтересны стандартные экскурсии по списку и хочется не просто посмотреть Каппадокию и Стамбул, а прожить их через редкие впечатления, атмосферу и продуманный комфорт.
Такой Турции не видят 99 процентов туристов, потому что мы соединяем в одной поездке не только самые красивые символы страны, но и то, что обычно остается за пределами массовых маршрутов. Мы покажем Каппадокию не только открыточной, но и живой, глубокой, почти нереальной. А Стамбул раскроем не только через его визитные карточки, но и через легенды, детали, атмосферу, вечерний свет Босфора и места, в которых особенно чувствуется душа города. Это путешествие для тех, кто хочет вернуться не просто с фотографиями, а с ощущением, что увидел Турцию по-настоящему — яркую, многослойную и совсем не такую, как у всех.
Кому подойдет наш тур:
Тем, кто не экономит на себе и выбирает комфорт. Этот тур для тех, кому важно, как они живут, едут, отдыхают и что чувствуют внутри поездки: хорошее проживание, продуманная логистика, красивый ритм и удовольствие от каждого дня без лишних компромиссов.
Тем, кто ценит камерный формат и не любит большие группы. Мини-группа до 6 человек делает путешествие более комфортным, спокойным и личным: без толпы, без потери внимания и с ощущением, что у каждого здесь есть своё пространство.
Тем, кто не любит марафон по достопримечательностям. Здесь нет ощущения гонки, слишком ранних подъёмов и путешествия на износ — программа выстроена так, чтобы вы успевали увидеть главное и получать удовольствие от самого процесса.
Тем, кто хочет не просто сменить картинку, а перезагрузиться. Этот тур подойдет тем, кому важно вернуться домой не уставшим от насыщенной программы, а наполненным, вдохновленным и внутренне отдохнувшим.
Тем, кто любит путешествия со вкусом и хочет получить сильные впечатления. Рассветы в Каппадокии, пещерный отель, сюрреалистичные долины, вечерняя приватная яхта по Босфору, дворцы, легенды и атмосфера Стамбула создают поездку, после которой остаются не просто фотографии, а настоящее ощущение прожитого красивого путешествия.
Почему именно с нами:
Безопасность у нас — это не обещание, а система. Мы продумываем маршрут, логистику, подрядчиков и тайминг так, чтобы путешествие проходило спокойно, предсказуемо и без лишних поводов для тревоги.
Мы собираем не просто программу, а цельный сценарий поездки. Каждый день выстроен так, чтобы впечатления раскрывались красиво, без перегруза, спешки и ощущения потока.
У нас мини-группы до 6 человек. Такой формат даёт больше комфорта, больше внимания к каждому участнику и совсем другое качество атмосферы внутри поездки.
Мы выбираем комфорт без компромиссов. Хорошее проживание, удобные трансферы и продуманный ритм для нас не опция, а обязательная часть качественного путешествия.
Мы показываем Турцию глубже и интереснее стандартных маршрутов. В этой программе собраны не только главные символы Каппадокии и Стамбула, но и редкие впечатления, неожиданные ракурсы и особенные моменты, которые превращают поездку в действительно уникальное путешествие.
Мы бережно относимся к вашему состоянию в поездке. Для нас важно не только то, что вы увидите, но и то, как вы будете себя чувствовать на протяжении всего маршрута.
С нами не нужно держать всё под контролем. Мы заранее собираем все детали путешествия в понятную и спокойную систему, чтобы вы могли просто отдыхать и проживать поездку.
Мы делаем ставку не на количество точек, а на качество впечатления. После такой поездки остаются не только красивые фотографии, но и ощущение, что вы действительно выдохнули и перезагрузились.
Если на нужные даты в карточке осталось меньше мест, чем вам нужно — напишите нам.
Это программа группового тура. Если вам необходим индивидуальный тур для вашей семьи или компании, то напишите нам - мы подберем программу под ваш запрос.
Если программа откликается — выбирайте удобные даты и нажимайте Забронировать. Остальное мы возьмём на себя.
Программа тура по дням
Прилететь и мягко войти в ритм путешествия
Очень важно прилететь в Каппадокию именно на 3 ночи, чтобы была возможность полетать на воздушном шаре уже на следующее утро. Если погода будет неблагоприятной для полета, то мы его перенесем на следующий день или через день.
В первый день мы встречаем вас в аэропорту Невшехира и на частном трансфере отвозим в Гёреме — в самое сердце Каппадокии, где необычные скалы, простор долин и мягкий свет сразу помогают переключиться из привычного ритма в состояние отдыха. Мы выстраиваем этот день спокойно и бережно, без перегруза и спешки, чтобы путешествие началось легко и комфортно с первых часов.
После заселения в атмосферный пещерный отель у вас будет время отдохнуть с дороги, принять душ, распаковать вещи и просто немного перевести дыхание. Нам важно, чтобы в первый день не было ощущения гонки, длинных переездов и слишком плотной программы. Вместо этого — мягкий вход в поездку, возможность освоиться, почувствовать место и спокойно выдохнуть.
Ближе к вечеру мы отправимся на лёгкую прогулку по Гёреме и поднимемся на смотровую площадку, чтобы встретить закат над Каппадокией. Именно в этот момент особенно остро чувствуется красота этого региона: тёплый воздух, плавные линии долин, необычный рельеф и то редкое внутреннее состояние, когда становится тихо и хорошо. Первый вечер здесь не про насыщенность, а про правильное настроение всей поездки.
После прогулки мы поужинаем в панорамном ресторане с красивым видом и мягко завершим день. За ужином начнётся ваше знакомство с путешествием, с атмосферой группы и с тем ритмом, в котором пройдут эти дни — спокойно, красиво и без лишней суеты. Первый день в Каппадокии мы делаем таким, чтобы вы не уставали, а постепенно отпускали напряжение и чувствовали, что дальше можно просто отдыхать.
Полет на воздушном шаре, верхом по Каппадокии
Раннее утро этого дня начинается с одного из самых сильных впечатлений всей поездки — полёта на воздушном шаре над Каппадокией. На рассвете мы поднимаемся в небо, чтобы увидеть долины, скалы и каменные гребни в мягком утреннем свете, когда весь пейзаж кажется почти нереальным. Это тот самый момент, ради которого сюда мечтают приехать: тишина, высота, ощущение свободы и красота, которую невозможно до конца передать ни словами, ни фотографиями.
После возвращения нас ждёт завтрак на террасе отеля и время немного отдохнуть. Мы не перегружаем первую половину дня и оставляем пространство, чтобы спокойно прийти в себя после раннего подъёма, выпить кофе, насладиться видами и побыть в мягком ритме путешествия. Для нас важно, чтобы даже самые яркие впечатления проживались без спешки и с вниманием к вашему состоянию.
Позже мы отправимся знакомиться с Каппадокией ближе — через дом, еду и людей. Нас ждёт кулинарный мастер-класс в гостях у местных жителей: вместе с хозяйкой мы заглянем за продуктами, почувствуем ароматы специй, узнаем местные кулинарные традиции и приготовим национальный обед. Это очень тёплая и живая часть программы, в которой страна раскрывается не через достопримечательности, а через атмосферу, вкус и человеческое общение.
Во второй половине дня нас ждёт ещё одно особенное впечатление — неспешная прогулка верхом на лошадях по самым красивым местам Каппадокии. Этот маршрут подойдёт даже тем, кто никогда раньше не сидел в седле. Мы выбираем спокойный темп, даём время освоиться, а рядом всегда будут опытные инструкторы, которые помогут чувствовать себя уверенно. По пути мы увидим долины, древние пещерные церкви, старый Чавушин и знаменитые скальные формы, за которые Каппадокию знают во всём мире. Ближе к закату сделаем красивую паузу с видом, свежим соком или бокалом вина, чтобы остановиться, выдохнуть и просто побыть в этом моменте.
Вечером мы поужинаем в одном из приятных местных ресторанов и вернёмся в отель отдыхать. Этот день получается очень насыщенным по впечатлениям, но внутри остаётся лёгким и гармоничным: с красивым утром, живым днём и мягким завершением, после которого остаётся не усталость, а приятная наполненность.
Полет на воздушном шаре проводится только при безопасных погодных условиях. Если вылет в этот день невозможен, мы переносим его на следующий доступный день программы.
Древняя Каппадокия, скрытая под землёй. Аванос
После завтрака мы отправимся исследовать другую сторону Каппадокии — более глубокую, историческую и по-настоящему удивительную. Здесь впечатляет не только природа, но и то, сколько тысячелетий жизни, культуры и смысла скрыто внутри этих земель. В этот день Каппадокия раскрывается как место с огромной историей, где за красивыми пейзажами стоит целый древний мир.
Сначала мы спустимся в подземный город — одно из самых сильных впечатлений маршрута. Здесь сохранились древние кухни, кладовые, винодельни, жилые помещения, церковь, школа и пространства, где когда-то кипела жизнь. Мы пройдём по этим коридорам и залам, чтобы увидеть, насколько продуманным, сложным и живым был этот подземный мир. Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в историю, после которого начинаешь смотреть на Каппадокию совсем иначе.
После этого мы продолжим день в самых красивых и атмосферных местах региона. Нас ждёт музей под открытым небом в живописном каньоне, где древние монастыри и церкви буквально встроены в скалы, затем крепость Учхисар — одна из самых узнаваемых точек Каппадокии, вырезанная прямо в камне. Отсюда особенно хорошо чувствуется масштаб и необычность этого края.
Позже мы отправимся в Аванос — ремесленный город с особой творческой атмосферой. Здесь живут художники, мастера и гончары, а сама прогулка по городу получается очень тёплой и живой. Мы не просто заглянем в местные мастерские, но и попробуем сами слепить свой собственный горшочек. Это приятный, красивый момент, который добавляет дню не только впечатления, но и живой контакт с местной культурой.
К вечеру у вас будет время немного отдохнуть после насыщенного дня, перевести дыхание и спокойно собраться на ужин. Завершим этот день в одном из приятных местных ресторанов, в атмосфере красивого вечера, хорошей еды и внутренней наполненности. Этот день получается богатым на открытия, но благодаря продуманному темпу не перегружает, а оставляет ощущение глубины, красоты и очень цельного путешествия.
Переезд в Стамбул. Закат на яхте на Босфоре
Утро начинаем спокойно и без спешки: завтракаем, собираемся и мягко прощаемся с Каппадокией. Мы берём всю дорогу на себя, чтобы переезд между городами прошёл легко и без лишней нагрузки. Организуем трансфер в аэропорт, перелёт и встречу в Стамбуле, чтобы вам не нужно было ни о чём думать и ничего контролировать.
По прилёте мы заселяемся в красивый отель в самом центре города, немного выдыхаем после дороги и отправляемся на обед. Дальше знакомимся со Стамбулом мягко и красиво — без перегруза, без спешки, в комфортном ритме. Мы прогуляемся по набережной, почувствуем настроение города и увидим, как здесь соединяются история, вода, масштаб и особая энергия большого города.
А вечером нас ждёт один из самых красивых моментов всего путешествия — прогулка на приватной яхте по Босфору. Мы выйдем на воду на закате, когда берега Стамбула начинают светиться огнями, а сам город раскрывается особенно красиво и торжественно. На яхте нас будут ждать закуски, напитки, спокойная атмосфера и то самое ощущение, ради которого хочется уехать в путешествие: когда можно просто быть в моменте, смотреть на воду, любоваться городом и никуда не спешить.
После круиза мы отправимся на ужин в один из атмосферных ресторанов города, а затем вернёмся в отель. У кого останутся силы и настроение, смогут ещё немного насладиться вечерним Стамбулом. А те, кому захочется тишины и отдыха, легко завершат день в своём ритме.
Стамбул классический и легенды города
После завтрака мы отправляемся знакомиться с тем самым Стамбулом, ради которого в этот город хочется возвращаться снова и снова. Сегодня нас ждет его великая, торжественная, многослойная сторона: та, где за каждым поворотом чувствуется история, масштаб и сила времени. Мы начнем день в спокойном ритме и при желании заглянем на Гранд Базар, чтобы неспешно пройтись по его галереям, почувствовать настоящий восточный колорит и присмотреть особенные сувениры, которые будут долго напоминать об этой поездке.
Дальше мы погрузимся в сердце старого Стамбула. Увидим Голубую мечеть, спустимся в Цистерну Базилику и окажемся среди тех мест, которые веками формировали образ этого города. Мы не будем бежать по достопримечательностям ради галочек. Пройдем день в комфортном темпе, с паузами, красивыми видами и временем на то, чтобы не только увидеть, но и по-настоящему прочувствовать Стамбул.
На обед мы остановимся в одном из самых фотогеничных мест города, где можно любоваться видом, кормить чаек и просто наслаждаться моментом. А после нас ждет особенное впечатление — шоу Legends of Istanbul. Это красивое, атмосферное погружение в мифы, героев и важнейшие сюжеты, из которых складывается душа Стамбула. Не просто развлечение, а эмоция, которая помогает увидеть город глубже и ярче.
Завершим день в Соборе Святой Софии — месте, где особенно остро ощущается масштаб истории и культурное богатство Стамбула. После этого отправимся на ужин в один из проверенных ресторанов города. Мы подберем место по настроению группы: от уютного локального кафе до красивого ресторана для особенного вечера. А затем спокойно вернемся в отель, чтобы отдохнуть и сохранить внутри все впечатления этого насыщенного, красивого дня.
Мультикультурный Стамбул и красивое завершение
После завтрака мы отправимся знакомиться с другим Стамбулом — более утонченным, многослойным и живым. Сегодня город раскроется не через главные символы, а через детали, атмосферу и свои неожиданные культурные грани. Начнем день с дворца Долмабахче — одного из самых красивых и впечатляющих мест Стамбула. Здесь все говорит о вкусе, масштабе и красоте: роскошные интерьеры, изящные залы, вид на Босфор и особое ощущение торжественности, которое остается с вами еще долго после посещения.
Дальше мы отправимся в район Таксим и на улицу Истикляль — туда, где чувствуется совсем другой ритм города. Мы увидим легендарный красный трамвай, пройдем по одной из самых известных улиц Стамбула, заглянем в Цветочный пассаж и прикоснемся к историям людей, которые когда-то искали здесь новую жизнь. После этого зайдем в базилику Сан Антуан, чтобы почувствовать еще одну сторону города — спокойную, красивую и неожиданно европейскую.
После обеда продолжим прогулку в сторону Галатской башни. По пути увидим еще больше того самого Стамбула, который невозможно уложить в один образ: здесь Восток встречается с Европой, история — с современностью, величие — с уютом маленьких улочек. При желании поднимемся на башню и посмотрим на город с высоты, чтобы в последний раз охватить взглядом его крыши, воду, мечети, мосты и бесконечное движение жизни.
К вечеру мы спокойно вернемся в отель, заберем вещи и отправимся на ужин. Это будет красивое завершение путешествия — без суеты, с временем выдохнуть, обсудить впечатления и бережно собрать внутри все, что подарили эти дни. А потом мы поедем в аэропорт — уставшие только от количества эмоций, но наполненные, вдохновленные и с тем самым ощущением, что это путешествие было не просто поездкой, а настоящей перезагрузкой.
Варианты проживания
Что включено
- Проживание 3 ночи в аутентичном пещерном отеле в Каппадокии Peruna Cave Hotel
- Проживание 2 ночи в 4звездочном отеле в центре Стамбула
- Билет на самолет Каппадокия - Стамбул
- Все завтраки в отеле
- Обед во время кулинарного мастер-класса в Каппадокии
- Встреча и проводы в аэропорт на комфортном трансфере класса люкс
- Все трансферы по маршруту и во время экскурсий
- Кулинарный мастер-класс с погружением в местную культуру
- Экскурсионная программа по маршруту
- Посещение подземного города, музея под открытым небом, крепости Учхисар и города Аванос
- Конная прогулка по живописным долинам Каппадокии
- Сопровождение турлидера на протяжении всей поездки
- Вечерний круиз по Босфору на частной яхте (2 часа) с закусками и напитками
- Входные билеты в музеи/дворцы/объекты по программе (например, Цистерна Базилика, Долмабахче, Галатская башня и др.)
- Проезд по городу (метро/трамвай по маршруту экскурсий)
Что не входит в цену
- Авиаперелёт из Рф в Каппадокию
- Авиаперелет из Стамбула в Рф
- Полёт на воздушном шаре в Каппадокии
- Фотосессия на рассвете в Каппадокии с платьями и/или ретрокаром
- Обеды и ужины оплачиваются по меню в ресторанах
Визы
Виза не нужна.