Премиум Каппадокия и Стамбул до 6 человек. Отель в пещере. Приватная яхта на Босфоре

Этот уникальный тур для тех, кто хочет увидеть Турцию глубже
Описание тура

Этот уникальный тур для тех, кто хочет увидеть Турцию глубже, красивее и тоньше, чем это делает большинство путешественников. Для тех, кому уже неинтересны стандартные экскурсии по списку и хочется не просто посмотреть Каппадокию и Стамбул, а прожить их через редкие впечатления, атмосферу и продуманный комфорт.

Такой Турции не видят 99 процентов туристов, потому что мы соединяем в одной поездке не только самые красивые символы страны, но и то, что обычно остается за пределами массовых маршрутов. Мы покажем Каппадокию не только открыточной, но и живой, глубокой, почти нереальной. А Стамбул раскроем не только через его визитные карточки, но и через легенды, детали, атмосферу, вечерний свет Босфора и места, в которых особенно чувствуется душа города. Это путешествие для тех, кто хочет вернуться не просто с фотографиями, а с ощущением, что увидел Турцию по-настоящему — яркую, многослойную и совсем не такую, как у всех.

Кому подойдет наш тур:

  1. Тем, кто не экономит на себе и выбирает комфорт. Этот тур для тех, кому важно, как они живут, едут, отдыхают и что чувствуют внутри поездки: хорошее проживание, продуманная логистика, красивый ритм и удовольствие от каждого дня без лишних компромиссов.

  2. Тем, кто ценит камерный формат и не любит большие группы. Мини-группа до 6 человек делает путешествие более комфортным, спокойным и личным: без толпы, без потери внимания и с ощущением, что у каждого здесь есть своё пространство.

  3. Тем, кто не любит марафон по достопримечательностям. Здесь нет ощущения гонки, слишком ранних подъёмов и путешествия на износ — программа выстроена так, чтобы вы успевали увидеть главное и получать удовольствие от самого процесса.

  4. Тем, кто хочет не просто сменить картинку, а перезагрузиться. Этот тур подойдет тем, кому важно вернуться домой не уставшим от насыщенной программы, а наполненным, вдохновленным и внутренне отдохнувшим.

  5. Тем, кто любит путешествия со вкусом и хочет получить сильные впечатления. Рассветы в Каппадокии, пещерный отель, сюрреалистичные долины, вечерняя приватная яхта по Босфору, дворцы, легенды и атмосфера Стамбула создают поездку, после которой остаются не просто фотографии, а настоящее ощущение прожитого красивого путешествия.

Почему именно с нами:

  • Безопасность у нас — это не обещание, а система. Мы продумываем маршрут, логистику, подрядчиков и тайминг так, чтобы путешествие проходило спокойно, предсказуемо и без лишних поводов для тревоги.

  • Мы собираем не просто программу, а цельный сценарий поездки. Каждый день выстроен так, чтобы впечатления раскрывались красиво, без перегруза, спешки и ощущения потока.

  • У нас мини-группы до 6 человек. Такой формат даёт больше комфорта, больше внимания к каждому участнику и совсем другое качество атмосферы внутри поездки.

  • Мы выбираем комфорт без компромиссов. Хорошее проживание, удобные трансферы и продуманный ритм для нас не опция, а обязательная часть качественного путешествия.

  • Мы показываем Турцию глубже и интереснее стандартных маршрутов. В этой программе собраны не только главные символы Каппадокии и Стамбула, но и редкие впечатления, неожиданные ракурсы и особенные моменты, которые превращают поездку в действительно уникальное путешествие.

  • Мы бережно относимся к вашему состоянию в поездке. Для нас важно не только то, что вы увидите, но и то, как вы будете себя чувствовать на протяжении всего маршрута.

  • С нами не нужно держать всё под контролем. Мы заранее собираем все детали путешествия в понятную и спокойную систему, чтобы вы могли просто отдыхать и проживать поездку.

  • Мы делаем ставку не на количество точек, а на качество впечатления. После такой поездки остаются не только красивые фотографии, но и ощущение, что вы действительно выдохнули и перезагрузились.

Если на нужные даты в карточке осталось меньше мест, чем вам нужно — напишите нам.

Это программа группового тура. Если вам необходим индивидуальный тур для вашей семьи или компании, то напишите нам - мы подберем программу под ваш запрос.

Если программа откликается — выбирайте удобные даты и нажимайте Забронировать. Остальное мы возьмём на себя.

Программа тура по дням

1 день

Прилететь и мягко войти в ритм путешествия

Очень важно прилететь в Каппадокию именно на 3 ночи, чтобы была возможность полетать на воздушном шаре уже на следующее утро. Если погода будет неблагоприятной для полета, то мы его перенесем на следующий день или через день.

  • В первый день мы встречаем вас в аэропорту Невшехира и на частном трансфере отвозим в Гёреме — в самое сердце Каппадокии, где необычные скалы, простор долин и мягкий свет сразу помогают переключиться из привычного ритма в состояние отдыха. Мы выстраиваем этот день спокойно и бережно, без перегруза и спешки, чтобы путешествие началось легко и комфортно с первых часов.

  • После заселения в атмосферный пещерный отель у вас будет время отдохнуть с дороги, принять душ, распаковать вещи и просто немного перевести дыхание. Нам важно, чтобы в первый день не было ощущения гонки, длинных переездов и слишком плотной программы. Вместо этого — мягкий вход в поездку, возможность освоиться, почувствовать место и спокойно выдохнуть.

  • Ближе к вечеру мы отправимся на лёгкую прогулку по Гёреме и поднимемся на смотровую площадку, чтобы встретить закат над Каппадокией. Именно в этот момент особенно остро чувствуется красота этого региона: тёплый воздух, плавные линии долин, необычный рельеф и то редкое внутреннее состояние, когда становится тихо и хорошо. Первый вечер здесь не про насыщенность, а про правильное настроение всей поездки.

  • После прогулки мы поужинаем в панорамном ресторане с красивым видом и мягко завершим день. За ужином начнётся ваше знакомство с путешествием, с атмосферой группы и с тем ритмом, в котором пройдут эти дни — спокойно, красиво и без лишней суеты. Первый день в Каппадокии мы делаем таким, чтобы вы не уставали, а постепенно отпускали напряжение и чувствовали, что дальше можно просто отдыхать.

2 день

Полет на воздушном шаре, верхом по Каппадокии

  • Раннее утро этого дня начинается с одного из самых сильных впечатлений всей поездки — полёта на воздушном шаре над Каппадокией. На рассвете мы поднимаемся в небо, чтобы увидеть долины, скалы и каменные гребни в мягком утреннем свете, когда весь пейзаж кажется почти нереальным. Это тот самый момент, ради которого сюда мечтают приехать: тишина, высота, ощущение свободы и красота, которую невозможно до конца передать ни словами, ни фотографиями.

  • После возвращения нас ждёт завтрак на террасе отеля и время немного отдохнуть. Мы не перегружаем первую половину дня и оставляем пространство, чтобы спокойно прийти в себя после раннего подъёма, выпить кофе, насладиться видами и побыть в мягком ритме путешествия. Для нас важно, чтобы даже самые яркие впечатления проживались без спешки и с вниманием к вашему состоянию.

  • Позже мы отправимся знакомиться с Каппадокией ближе — через дом, еду и людей. Нас ждёт кулинарный мастер-класс в гостях у местных жителей: вместе с хозяйкой мы заглянем за продуктами, почувствуем ароматы специй, узнаем местные кулинарные традиции и приготовим национальный обед. Это очень тёплая и живая часть программы, в которой страна раскрывается не через достопримечательности, а через атмосферу, вкус и человеческое общение.

  • Во второй половине дня нас ждёт ещё одно особенное впечатление — неспешная прогулка верхом на лошадях по самым красивым местам Каппадокии. Этот маршрут подойдёт даже тем, кто никогда раньше не сидел в седле. Мы выбираем спокойный темп, даём время освоиться, а рядом всегда будут опытные инструкторы, которые помогут чувствовать себя уверенно. По пути мы увидим долины, древние пещерные церкви, старый Чавушин и знаменитые скальные формы, за которые Каппадокию знают во всём мире. Ближе к закату сделаем красивую паузу с видом, свежим соком или бокалом вина, чтобы остановиться, выдохнуть и просто побыть в этом моменте.

  • Вечером мы поужинаем в одном из приятных местных ресторанов и вернёмся в отель отдыхать. Этот день получается очень насыщенным по впечатлениям, но внутри остаётся лёгким и гармоничным: с красивым утром, живым днём и мягким завершением, после которого остаётся не усталость, а приятная наполненность.

Полет на воздушном шаре проводится только при безопасных погодных условиях. Если вылет в этот день невозможен, мы переносим его на следующий доступный день программы.

3 день

Древняя Каппадокия, скрытая под землёй. Аванос

  • После завтрака мы отправимся исследовать другую сторону Каппадокииболее глубокую, историческую и по-настоящему удивительную. Здесь впечатляет не только природа, но и то, сколько тысячелетий жизни, культуры и смысла скрыто внутри этих земель. В этот день Каппадокия раскрывается как место с огромной историей, где за красивыми пейзажами стоит целый древний мир.

  • Сначала мы спустимся в подземный город — одно из самых сильных впечатлений маршрута. Здесь сохранились древние кухни, кладовые, винодельни, жилые помещения, церковь, школа и пространства, где когда-то кипела жизнь. Мы пройдём по этим коридорам и залам, чтобы увидеть, насколько продуманным, сложным и живым был этот подземный мир. Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в историю, после которого начинаешь смотреть на Каппадокию совсем иначе.

  • После этого мы продолжим день в самых красивых и атмосферных местах региона. Нас ждёт музей под открытым небом в живописном каньоне, где древние монастыри и церкви буквально встроены в скалы, затем крепость Учхисар — одна из самых узнаваемых точек Каппадокии, вырезанная прямо в камне. Отсюда особенно хорошо чувствуется масштаб и необычность этого края.

  • Позже мы отправимся в Аванос — ремесленный город с особой творческой атмосферой. Здесь живут художники, мастера и гончары, а сама прогулка по городу получается очень тёплой и живой. Мы не просто заглянем в местные мастерские, но и попробуем сами слепить свой собственный горшочек. Это приятный, красивый момент, который добавляет дню не только впечатления, но и живой контакт с местной культурой.

  • К вечеру у вас будет время немного отдохнуть после насыщенного дня, перевести дыхание и спокойно собраться на ужин. Завершим этот день в одном из приятных местных ресторанов, в атмосфере красивого вечера, хорошей еды и внутренней наполненности. Этот день получается богатым на открытия, но благодаря продуманному темпу не перегружает, а оставляет ощущение глубины, красоты и очень цельного путешествия.

4 день

Переезд в Стамбул. Закат на яхте на Босфоре

  • Утро начинаем спокойно и без спешки: завтракаем, собираемся и мягко прощаемся с Каппадокией. Мы берём всю дорогу на себя, чтобы переезд между городами прошёл легко и без лишней нагрузки. Организуем трансфер в аэропорт, перелёт и встречу в Стамбуле, чтобы вам не нужно было ни о чём думать и ничего контролировать.

  • По прилёте мы заселяемся в красивый отель в самом центре города, немного выдыхаем после дороги и отправляемся на обед. Дальше знакомимся со Стамбулом мягко и красиво — без перегруза, без спешки, в комфортном ритме. Мы прогуляемся по набережной, почувствуем настроение города и увидим, как здесь соединяются история, вода, масштаб и особая энергия большого города.

  • А вечером нас ждёт один из самых красивых моментов всего путешествия — прогулка на приватной яхте по Босфору. Мы выйдем на воду на закате, когда берега Стамбула начинают светиться огнями, а сам город раскрывается особенно красиво и торжественно. На яхте нас будут ждать закуски, напитки, спокойная атмосфера и то самое ощущение, ради которого хочется уехать в путешествие: когда можно просто быть в моменте, смотреть на воду, любоваться городом и никуда не спешить.

  • После круиза мы отправимся на ужин в один из атмосферных ресторанов города, а затем вернёмся в отель. У кого останутся силы и настроение, смогут ещё немного насладиться вечерним Стамбулом. А те, кому захочется тишины и отдыха, легко завершат день в своём ритме.

5 день

Стамбул классический и легенды города

  • После завтрака мы отправляемся знакомиться с тем самым Стамбулом, ради которого в этот город хочется возвращаться снова и снова. Сегодня нас ждет его великая, торжественная, многослойная сторона: та, где за каждым поворотом чувствуется история, масштаб и сила времени. Мы начнем день в спокойном ритме и при желании заглянем на Гранд Базар, чтобы неспешно пройтись по его галереям, почувствовать настоящий восточный колорит и присмотреть особенные сувениры, которые будут долго напоминать об этой поездке.

  • Дальше мы погрузимся в сердце старого Стамбула. Увидим Голубую мечеть, спустимся в Цистерну Базилику и окажемся среди тех мест, которые веками формировали образ этого города. Мы не будем бежать по достопримечательностям ради галочек. Пройдем день в комфортном темпе, с паузами, красивыми видами и временем на то, чтобы не только увидеть, но и по-настоящему прочувствовать Стамбул.

  • На обед мы остановимся в одном из самых фотогеничных мест города, где можно любоваться видом, кормить чаек и просто наслаждаться моментом. А после нас ждет особенное впечатление — шоу Legends of Istanbul. Это красивое, атмосферное погружение в мифы, героев и важнейшие сюжеты, из которых складывается душа Стамбула. Не просто развлечение, а эмоция, которая помогает увидеть город глубже и ярче.

  • Завершим день в Соборе Святой Софии — месте, где особенно остро ощущается масштаб истории и культурное богатство Стамбула. После этого отправимся на ужин в один из проверенных ресторанов города. Мы подберем место по настроению группы: от уютного локального кафе до красивого ресторана для особенного вечера. А затем спокойно вернемся в отель, чтобы отдохнуть и сохранить внутри все впечатления этого насыщенного, красивого дня.

6 день

Мультикультурный Стамбул и красивое завершение

  • После завтрака мы отправимся знакомиться с другим Стамбулом — более утонченным, многослойным и живым. Сегодня город раскроется не через главные символы, а через детали, атмосферу и свои неожиданные культурные грани. Начнем день с дворца Долмабахче — одного из самых красивых и впечатляющих мест Стамбула. Здесь все говорит о вкусе, масштабе и красоте: роскошные интерьеры, изящные залы, вид на Босфор и особое ощущение торжественности, которое остается с вами еще долго после посещения.

  • Дальше мы отправимся в район Таксим и на улицу Истикляль — туда, где чувствуется совсем другой ритм города. Мы увидим легендарный красный трамвай, пройдем по одной из самых известных улиц Стамбула, заглянем в Цветочный пассаж и прикоснемся к историям людей, которые когда-то искали здесь новую жизнь. После этого зайдем в базилику Сан Антуан, чтобы почувствовать еще одну сторону города — спокойную, красивую и неожиданно европейскую.

  • После обеда продолжим прогулку в сторону Галатской башни. По пути увидим еще больше того самого Стамбула, который невозможно уложить в один образ: здесь Восток встречается с Европой, история — с современностью, величие — с уютом маленьких улочек. При желании поднимемся на башню и посмотрим на город с высоты, чтобы в последний раз охватить взглядом его крыши, воду, мечети, мосты и бесконечное движение жизни.

  • К вечеру мы спокойно вернемся в отель, заберем вещи и отправимся на ужин. Это будет красивое завершение путешествия — без суеты, с временем выдохнуть, обсудить впечатления и бережно собрать внутри все, что подарили эти дни. А потом мы поедем в аэропорт — уставшие только от количества эмоций, но наполненные, вдохновленные и с тем самым ощущением, что это путешествие было не просто поездкой, а настоящей перезагрузкой.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 3 ночи в аутентичном пещерном отеле в Каппадокии Peruna Cave Hotel
  • Проживание 2 ночи в 4звездочном отеле в центре Стамбула
  • Билет на самолет Каппадокия - Стамбул
  • Все завтраки в отеле
  • Обед во время кулинарного мастер-класса в Каппадокии
  • Встреча и проводы в аэропорт на комфортном трансфере класса люкс
  • Все трансферы по маршруту и во время экскурсий
  • Кулинарный мастер-класс с погружением в местную культуру
  • Экскурсионная программа по маршруту
  • Посещение подземного города, музея под открытым небом, крепости Учхисар и города Аванос
  • Конная прогулка по живописным долинам Каппадокии
  • Сопровождение турлидера на протяжении всей поездки
  • Вечерний круиз по Босфору на частной яхте (2 часа) с закусками и напитками
  • Входные билеты в музеи/дворцы/объекты по программе (например, Цистерна Базилика, Долмабахче, Галатская башня и др.)
  • Проезд по городу (метро/трамвай по маршруту экскурсий)
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт из Рф в Каппадокию
  • Авиаперелет из Стамбула в Рф
  • Полёт на воздушном шаре в Каппадокии
  • Фотосессия на рассвете в Каппадокии с платьями и/или ретрокаром
  • Обеды и ужины оплачиваются по меню в ресторанах
Визы

Виза не нужна.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, я Анастасия. Мне 35 лет и большую часть своей жизни путешествую. Это не просто увлечение, это буквально мой путь. Когда-то я выбрала профессию международника, чтобы увидеть мир. Отказалась от
карьерных возможностей, чтобы не подписывать "невыезд". Потом — создала своё главное дело: авторские туры. Путешествия — мой воздух. Подруги шутят, что я могу отказаться от чего угодно, но не от дороги. И это правда. Я побывала более чем в 20 странах, объехала столько городов, что уже не считаю. Но чем дальше я еду, тем больше ценю не количество, а глубину. В своих путешествиях я делаю ставку на комфорт без пафоса. Когда-то я попала в ужасный отель и поняла: я лучше поеду на 3 дня, но так, чтобы отдых был действительно отдыхом. И теперь в каждом туре я стараюсь создать для своих гостей именно такие условия: чисто, уютно, удобно, безопасно. Чтобы вы могли расслабиться, почувствовать себя "в хороших руках" — и просто наслаждаться. Ещё один важный для меня принцип — аутентичность. Я обхожу толпы, выбираю маршруты, где можно прочувствовать культуру, быт, настоящих людей. Пусть это не будет пятизвёздочный отель, но если это старинный дом с историей — я выберу его. Мне важна душа места. И, конечно, самое ценное — это люди. Я верю, что тур — это не просто маршрут, а общение с близкими по духу. В авторских поездках собираются именно такие люди. Мы смеёмся, делим впечатления, иногда уезжаем с глазами на мокром месте — потому что получилось по-настоящему. Моя задача — снять с вас весь организационный стресс. Вы просто приезжаете, а я уже обо всём позаботилась: трансферы, питание, гиды, план "Б", если что-то пойдёт не так. Даже дождевики продуманы. Я люблю пробовать новое — от танцев до каяков и шоу. И хочу, чтобы каждый человек в моих турах тоже уезжал с чем-то новым: не только в телефоне, но и в сердце. Если вы ищете тур, где чувствуешь, что о тебе действительно подумали — добро пожаловать.

