Описание тура
Большинство путешественников ассоциируют Турцию исключительно с пляжным отдыхом. Однако эта страна способна удивлять совершенно другой стороной — древними цивилизациями, невероятными природными ландшафтами, величественными дворцами, подземными городами, монастырями и атмосферой, в которой Восток и Запад существуют в удивительной гармонии.
За одну неделю мы увидим сразу два совершенно разных региона, каждый из которых входит в число самых впечатляющих мест страны.
Первая часть путешествия познакомит Вас с крупнейшим городом Турции — местом, где на протяжении тысячелетий переплетались судьбы Византийской и Османской империй. Здесь Вас ждут величественные дворцы султанов, грандиозные мечети, шумные восточные базары, живописные набережные Босфора, старинные кварталы и современные районы, наполненные жизнью. Это город, который невозможно сравнить ни с одним другим мегаполисом мира.
Во второй части маршрута мы отправимся в один из самых необычных уголков планеты. На протяжении миллионов лет природа создавала здесь фантастические вулканические ландшафты, напоминающие декорации к фильму. Вы увидите знаменитые каменные столбы, глубокие каньоны, древние пещерные монастыри, многокилометровые подземные города, высеченные прямо в скалах крепости и панорамные площадки, откуда открываются самые известные виды Турции. Именно здесь на рассвете в небо ежедневно поднимаются десятки воздушных шаров, создавая один из самых узнаваемых пейзажей в мире.
Этот авторский маршрут создан для тех, кто хочет познакомиться с Турцией намного глубже стандартных экскурсионных программ. Вместе с опытным сопровождающим Вы увидите не только самые известные достопримечательности, но и атмосферные места, которые редко попадают в классические туры. Насыщенная программа, продуманная логистика, небольшая группа и постоянное сопровождение позволят получить максимум впечатлений всего за семь дней.
- Панорамные набережные пролива Босфор
- Османские дворцы и мечети XIX века
- Две самые известные площади современного Стамбула
- Историческая улица Истикляль и Галатская башня
- Колоритный Египетский рынок специй
- Живописные Принцевы острова
- Главные символы исламской архитектуры Стамбула
- Дворец Топкапы — сердце Османской империи
- Полет на воздушном шаре над фантастическими ландшафтами (по желанию)
- Самые красивые пешие маршруты по долинам Каппадокии
- Древняя крепость, высеченная в скале
- Лучшие панорамные и закатные смотровые площадки региона
- Один из подземных городов Каппадокии
- Знаменитые вулканические «дымоходы фей» и другие природные формации
- Музей под открытым небом
- Древние пещерные монастыри, старинные мечети и раннехристианские храмы
Программа тура по дням
День прилетов
Прилет в Стамбул (новый аэропорт Ist) дневным или вечерним рейсом, идеально - в районе 12:00 (т. к. поселение в отель не ранее 14) или позже. после чего - трансфер и поселение в отель
Север Стамбула
Великолепие османских мечетей
После завтрака отправляемся к одной из самых красивых святынь Стамбула — мечети Сулеймание. Этот архитектурный шедевр считается вершиной творчества великого архитектора Синана. Здесь же находятся мавзолеи султана Сулеймана Великолепного и его супруги Хюррем Султан (Роксоланы).
Далее переезжаем в северную часть города, где посетим еще одну впечатляющую мечеть, выполненную в необычном для Османской империи стиле барокко. По дороге нас ждут великолепные панорамы Босфора, а затем мы пересечем знаменитый мост, соединяющий Европу и Азию.
Азиатская сторона Стамбула
Оказавшись в районе Анадолу, познакомимся с роскошным дворцом на берегу Босфора — одной из самых ярких резиденций поздней Османской империи XIX века. Его интерьеры поражают богатством оформления, а сам дворец стал символом эпохи масштабных реформ и европейского влияния.
После экскурсии сделаем остановку на обед, а затем отправимся к одной из лучших обзорных точек, откуда открывается красивый вид на знаменитую Девичью башню.
Современное сердце города
Вернувшись в европейскую часть Стамбула, посетим площадь Таксим — главный центр современной городской жизни. Отсюда прогуляемся по легендарной улице Истикляль, наполненной историческими зданиями, магазинами, кафе и атмосферой большого мегаполиса.
По дороге заглянем в красивую католическую церковь, напоминающую уголок Италии в самом центре Турции. Затем выйдем к Галатской башне, спустимся к Галатскому мосту и после насыщенного дня отправимся обратно в отель.
Принцевы острова
Египетский базар
Утром отправимся на знаменитый Египетский рынок — одно из самых колоритных мест Стамбула.
Здесь воздух наполнен ароматами десятков видов специй, восточных сладостей, чая и кофе. В многочисленных лавках продаются разноцветные мозаичные светильники, бастурма, суджук, сушеные овощи и фрукты, а витрины буквально утопают в ярких красках. Даже обычная прогулка по этому рынку превращается в настоящее путешествие в атмосферу Востока.
Принцевы острова
Затем нас ждет морское путешествие к Принцевым островам. Когда-то сюда ссылали представителей византийской знати, а сегодня этот архипелаг считается одним из самых спокойных и живописных мест рядом со Стамбулом. Здесь сохранились старинные деревянные особняки, тихие улочки и особая атмосфера, совершенно не похожая на шумный мегаполис.
На корабле пересечем Босфор и Мраморное море. Переезд до крупнейшего острова занимает около полутора часов. После прибытия воспользуемся электротранспортом, чтобы подняться почти к самой высокой точке острова. Последний километр до монастыря и обзорной площадки пройдем пешком, наслаждаясь прекрасными видами.
После прогулки спустимся обратно к набережной, где пообедаем в ресторане с большим выбором свежих морепродуктов.
Во второй половине дня возвращаемся в Стамбул. Вечером у Вас останется свободное время для прогулок по историческому центру, посещения ресторанов или покупок.
Центр Стамбула
Историческое наследие Константинополя
Выселяемся из номеров, оставляем чемоданы в отеле, отправляемся в исторический центр города. Первой остановкой станет площадь Ипподром, где до наших дней сохранились уникальные памятники античной эпохи.
Затем нас ожидает продолжительная экскурсия по дворцу Топкапы — главной резиденции османских султанов на протяжении почти четырех столетий.
Дворцовый комплекс включает четыре больших двора, многочисленные павильоны и служебные здания. В период своего расцвета здесь проживали около четырех тысяч человек. На территории находились мечети, больница, кухни, монетный двор, сады и многие другие сооружения. Во время экскурсии Вы увидите богатые интерьеры дворца и насладитесь великолепными панорамами Босфора.
Голубая мечеть и Айя-София
После дворца посетим две самые знаменитые достопримечательности Стамбула, расположенные напротив друг друга, — Голубую мечеть и Айя-Софию.
Айя-София на протяжении почти тысячи лет оставалась крупнейшим христианским храмом мира и считается одним из величайших памятников византийской архитектуры. Голубая мечеть впечатляет гармонией своих пропорций, величественными куполами и знаменитыми изразцами. Посещение этих двух символов Стамбула станет ярким завершением дня.
Возвращаемся в наш отель в 17-18 вечера
Первый день в Каппадокии
Перелет в Каппадокию
После завтрака освобождаем номера и отправляемся в аэропорт. Нас ждет внутренний перелет в центральную часть Турции. После прилета продолжим путь трансфером до отеля, расположенного в самом центре региона, где проведем следующие три дня.
Первое знакомство с Каппадокией
Во второй половине дня отправимся исследовать удивительные природные ландшафты, которыми знаменит этот регион.
До обеда совершим прогулку по первой долине. Маршрут несложный и занимает около часа, позволяя постепенно познакомиться с необычным рельефом Каппадокии.
После обеда нас ожидает главный хайкинг всего путешествия. Мы пройдем по одной из самых живописных долин среди знаменитых скальных образований, увидим старинные жилища местных жителей, высеченные прямо в породе, а также древние христианские церкви, скрытые среди скал.
Завершим день на одной из лучших смотровых площадок региона, наблюдая закат над фантастическими пейзажами Каппадокии.
Дальние рубежи Каппадокии
При благоприятной погоде именно сегодня постараемся организовать для желающих полет на воздушном шаре (за отдельную плату) — одно из самых известных впечатлений, ради которого путешественники приезжают сюда со всего мира.
Подземный город
После завтрака отправимся исследовать один из древних подземных городов.
Много веков назад жители Центральной Анатолии создавали целые многоуровневые комплексы под землей, скрываясь от набегов и войн. Сегодня эти уникальные сооружения считаются настоящим инженерным чудом своего времени. Нам предстоит пройти по узким тоннелям, увидеть жилые помещения, склады, кухни, колодцы и узнать, как на протяжении долгих месяцев здесь могли жить тысячи людей.
Живописная долина и древний монастырь
Продолжим путешествие прогулкой по одной из самых красивых долин Каппадокии — именно над ней каждое утро проплывают десятки воздушных шаров.
По пути увидим раннехристианские храмы, возраст которых превышает тысячу лет, а окружающие пейзажи еще раз напомнят, почему этот регион внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обедаем в уютном ресторане прямо в долине.
После обеда посетим древний пещерный монастырский комплекс, а по дороге обратно сделаем остановку в магазине местных сладостей, специй и сувениров.
Все лучшее в Каппадокии
Последний день среди сказочных ландшафтов
После выселения из отеля нас ждет заключительный день путешествия по Каппадокии.
Мы посетим самые известные панорамные площадки региона, включая знаменитую Долину Любви. Именно здесь можно увидеть самые необычные природные формы, созданные ветром и вулканической активностью за миллионы лет. Практически каждая остановка станет отличной локацией для эффектных фотографий.
Долина Монахов и Долина Воображения
Следующей остановкой станет Долина Монахов, известная своими уникальными каменными столбами с двойными и тройными «шапками», напоминающими огромные грибы. Это один из самых узнаваемых символов Каппадокии.
Затем отправимся в Долину Воображения, где сама природа создала десятки скал, напоминающих животных, людей и фантастических существ.
Музей под открытым небом
Продолжим знакомство с историей региона в музее под открытым небом — одном из важнейших памятников раннего христианства.
Здесь сохранились древние пещерные церкви, монастырские помещения, жилые комнаты и уникальные фрески, возраст которых насчитывает многие столетия.
После экскурсии сделаем остановку на обед.
Город мастеров
Во второй половине дня посетим известный центр традиционной керамики. Уже много поколений местные мастера создают здесь изделия вручную, сохраняя древние технологии обработки глины.
Мы заглянем в семейную мастерскую, познакомимся с процессом изготовления керамики, а также посетим этнографический музей, расположенный в старинном османском особняке.
Возвращение домой
Вечером отправляемся в аэропорт Кайсери, откуда вылетаем домой.
При желании путешествие можно продолжить отдыхом на побережье Средиземного моря ссылка
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортных отелях (двухместное размещение)
- Ежедневные завтраки
- Авиаперелет из Стамбула в Каппадокию
- Все переезды по маршруту, включая наземный транспорт и трансферы в Стамбуле и Каппадокии
- Все входные билеты на объекты, предусмотренные программой путешествия, включая:
- Принцевы острова
- Айя-Софию
- Дворец османской эпохи XIX века
- Дворец Топкапы
- Подземный город в Каппадокии
- Музей под открытым небом
- Долину Монахов
- Традиционный дом-музей османского быта
- Древний пещерный монастырь
- Крепость, высеченную в скале - самую высокую обзорную точку Каппадокии
- Посещение всех дополнительных локаций, предусмотренных маршрутом: смотровых площадок, природных достопримечательностей, исторических кварталов и лучших мест для фотографий
- Сопровождение группы организатором на протяжении всего путешествия
- Русскоязычные гиды, в те дни, когда они необходимы
- Фото - и видеоматериалы по итогам поездки
- Помощь в подборе авиабилетов и консультации по подготовке к путешествию
Что не входит в цену
- Обеды и ужины - оплачиваются самостоятельно (в среднем 20-25 € за один прием пищи, итоговые расходы зависят от личных предпочтений)
О чём нужно знать до поездки
Полеты на воздушных шарах проводятся только при благоприятных погодных условиях. Если прогнозируемая скорость ветра превышает 10 м/с, все вылеты отменяются. Окончательное решение принимается примерно за сутки до полета, поэтому мы стараемся организовать полет уже в первое утро пребывания в Каппадокии, чтобы увеличить шансы на успешный вылет.
Во время экскурсий по Каппадокии мы перемещаемся как пешком, так и на микроавтобусе. Пешие участки проходят по живописным долинам, а между удаленными локациями переезжаем на транспорте.
В исключительных случаях программа может быть скорректирована: порядок посещения достопримечательностей или распределение объектов по дням может измениться из-за погодных условий, режима работы музеев и других организационных факторов.
Физическая нагрузка:
Этот тур не является треккинговым, однако включает несколько пеших маршрутов продолжительностью 1–3 часа. На отдельных участках встречаются несложные подъемы общей протяженностью около 1 км.
Я путешествую один. С кем буду жить?
Размещение осуществляется в двухместных номерах. Если Вы путешествуете без пары, мы подберем соседа одного пола. По возможности также учитываем возраст участников и личные пожелания.
Кто занимается покупкой авиабилетов?
Авиабилеты приобретаются самостоятельно. Мы помогаем подобрать наиболее удобные рейсы, отправляем подробные рекомендации по покупке и, при необходимости, сопровождаем процесс — вплоть до совместной покупки билетов онлайн. Наша задача — сделать этот этап максимально простым и комфортным для каждого участника.
Пожелания к путешественнику
Для участия в туре необходимо оформить туристическую медицинскую страховку, действующую на территории Турции.
Просим брать с собой не более одного чемодана на человека
Для прогулок по долинам Каппадокии обязательна удобная обувь с нескользящей рельефной подошвой (кроссовки или хайкинговые ботинки). Обувь на абсолютно плоской подошве не подходит. Также рекомендуем удобную спортивную одежду, которую не жалко испачкать во время прогулок.