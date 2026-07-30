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Описание тура

Большинство путешественников ассоциируют Турцию исключительно с пляжным отдыхом. Однако эта страна способна удивлять совершенно другой стороной — древними цивилизациями, невероятными природными ландшафтами, величественными дворцами, подземными городами, монастырями и атмосферой, в которой Восток и Запад существуют в удивительной гармонии.

За одну неделю мы увидим сразу два совершенно разных региона, каждый из которых входит в число самых впечатляющих мест страны.

Первая часть путешествия познакомит Вас с крупнейшим городом Турции — местом, где на протяжении тысячелетий переплетались судьбы Византийской и Османской империй. Здесь Вас ждут величественные дворцы султанов, грандиозные мечети, шумные восточные базары, живописные набережные Босфора, старинные кварталы и современные районы, наполненные жизнью. Это город, который невозможно сравнить ни с одним другим мегаполисом мира.

Во второй части маршрута мы отправимся в один из самых необычных уголков планеты. На протяжении миллионов лет природа создавала здесь фантастические вулканические ландшафты, напоминающие декорации к фильму. Вы увидите знаменитые каменные столбы, глубокие каньоны, древние пещерные монастыри, многокилометровые подземные города, высеченные прямо в скалах крепости и панорамные площадки, откуда открываются самые известные виды Турции. Именно здесь на рассвете в небо ежедневно поднимаются десятки воздушных шаров, создавая один из самых узнаваемых пейзажей в мире.

Этот авторский маршрут создан для тех, кто хочет познакомиться с Турцией намного глубже стандартных экскурсионных программ. Вместе с опытным сопровождающим Вы увидите не только самые известные достопримечательности, но и атмосферные места, которые редко попадают в классические туры. Насыщенная программа, продуманная логистика, небольшая группа и постоянное сопровождение позволят получить максимум впечатлений всего за семь дней.