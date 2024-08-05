Найдено 3 экскурсии в категории « На яхте » в Каше, цены от €30. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На яхте 3 часа 2 отзыва Водная прогулка На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе Отправляйтесь в увлекательное путешествие на яхте к загадочному Кекова. Насладитесь купанием в кристально чистых бухтах и вкусным обедом на борту Начало: На набережной в центре Каша «Останавливаться или плавать в зоне руин запрещено, но с борта яхты вы всё рассмотрите и познакомитесь с историей затонувшего города» Расписание: ежедневно в 10:00 €130 за человека На яхте 3 часа Водная прогулка Прогулка на яхте по Средиземному морю Откройте для себя живописные бухты и острова вокруг Каша. Погружайтесь в морские приключения и наслаждайтесь обедом на яхте Начало: На набережной в центре Каша «Прогулка на яхте с остановками» Расписание: ежедневно в 10:00 €140 за человека На яхте 2 часа Водная прогулка По бухтам и островам Каша Проведите день на яхте, путешествуя по живописным бухтам и островам Каша. Без экскурсии и гида, только вы и море Начало: В центральном порту Каша «Плавание проходит на лицензированной морской яхте или катере» Расписание: во вторник и пятницу в 10:00 €30 за человека Другие экскурсии Каша Последние отзывы на экскурсии Н Наталья На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе Команда отличная! Все пожелания выполняли. Вкусный обед, все отлично. Прекрасно провели день на воде!

М Мария На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе читать дальше душ для ополаскивания, маска с трубкой для ныряния. Капитан очень общительный, приятно было коммуницировать. Обед хороший, экипаж также угощал дыней и чаем. Спасибо за мероприятие! Очень насыщенная экскурсия с 5-ю остановками, каждая из которых была достойной. Прогулка была на комфортабельной яхте, где были в том числе

Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «На яхте»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каше На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе Прогулка на яхте по скрытым уголкам Средиземного моря в мини-группе По бухтам и островам Каша В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Кашу в июле 2025 Сейчас в Каше в категории "На яхте" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 140. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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