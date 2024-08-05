Водная прогулка
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на яхте к загадочному Кекова. Насладитесь купанием в кристально чистых бухтах и вкусным обедом на борту
Начало: На набережной в центре Каша
«Останавливаться или плавать в зоне руин запрещено, но с борта яхты вы всё рассмотрите и познакомитесь с историей затонувшего города»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
5 июл в 10:00
€130 за человека
Водная прогулка
Прогулка на яхте по Средиземному морю
Откройте для себя живописные бухты и острова вокруг Каша. Погружайтесь в морские приключения и наслаждайтесь обедом на яхте
Начало: На набережной в центре Каша
«Прогулка на яхте с остановками»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
5 июл в 10:00
€140 за человека
Водная прогулка
По бухтам и островам Каша
Проведите день на яхте, путешествуя по живописным бухтам и островам Каша. Без экскурсии и гида, только вы и море
Начало: В центральном порту Каша
«Плавание проходит на лицензированной морской яхте или катере»
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
Завтра в 10:00
8 июл в 10:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 августа 2024На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группеКоманда отличная! Все пожелания выполняли. Вкусный обед, все отлично. Прекрасно провели день на воде!
- ММария25 октября 2023На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группеОчень насыщенная экскурсия с 5-ю остановками, каждая из которых была достойной. Прогулка была на комфортабельной яхте, где были в том числе
Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «На яхте»
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Сколько стоит экскурсия по Кашу в июле 2025
Сейчас в Каше в категории "На яхте" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 140. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Каше в 2025 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Турции, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь