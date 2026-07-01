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Пешие экскурсии-прогулки в Каше с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Каше, цены от €70. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Затонувший город Кекова и райские бухты в окрестностях Каша
Пешая
На яхте
8 часов
Групповая
Затонувший город Кекова и райские бухты в окрестностях Каша
Рассмотреть руины времён Ликийского царства в толще воды и искупаться с яхты
Начало: В порту Каша
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 июл в 09:45
€70 за человека
Магия Каша: места силы и тайные гробницы
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия Каша: места силы и тайные гробницы
Почувствовать и «прочитать» Каш через впечатления и ощущения
Завтра в 17:30
10 июл в 17:30
от €219 за всё до 4 чел.
Из Каша: экспедиция в затерянный город Феллос
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каша: экспедиция в затерянный город Феллос
Хайкинг по горным тропам к таинственному древнему городу
Начало: по договорённости
Завтра в 08:30
10 июл в 08:30
от €219 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «Пешеходные»

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В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Затонувший город Кекова и райские бухты в окрестностях Каша;
  2. Магия Каша: места силы и тайные гробницы;
  3. Из Каша: экспедиция в затерянный город Феллос.
Сколько стоит экскурсия по Кашу в июле 2026
Сейчас в Каше в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 219.
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