Групповая
Затонувший город Кекова и райские бухты в окрестностях Каша
Рассмотреть руины времён Ликийского царства в толще воды и искупаться с яхты
Начало: В порту Каша
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 июл в 09:45
€70 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия Каша: места силы и тайные гробницы
Почувствовать и «прочитать» Каш через впечатления и ощущения
Завтра в 17:30
10 июл в 17:30
от €219 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каша: экспедиция в затерянный город Феллос
Хайкинг по горным тропам к таинственному древнему городу
Начало: по договорённости
Завтра в 08:30
10 июл в 08:30
от €219 за всё до 3 чел.
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