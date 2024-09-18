2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи в Каш
Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 01:00
Завтра в 00:30
€200 за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Каш мистический: Ликийская тропа и загадочный греческий городок
Проникнуть в мир тайн и мистики и влюбиться в атмосферу уникального города
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:30
4 мар в 09:30
€299 за всё до 4 чел.
8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Живописные уголки Каша
Пройти по каньону, отдохнуть на великолепном пляже, полюбоваться водопадом и песчаными дюнами
Начало: У отеля
Расписание: в четверг в 08:00
6 мар в 08:00
13 мар в 08:00
€65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana18 сентября 2024Все прошло максимально комфортно. Рекомендую
- SSvetlana18 сентября 2024Спасибо. Брали поездку туда-обратно из Белека в Каш, Поездка прошла максимально комфортно. Вежливые, пунктуальные водители.
- ЕЕвгений23 мая 2024Спасибо. Отлично организовано.
Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «На машине»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каше
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Кашу в марте 2025
Сейчас в Каше в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 299. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Каше на 2025 год на машине, 4 ⭐ отзыва, цены от €65. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май