Экскурсии по Кашу на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Каше, цены от €65. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Трансфер из аэропорта Антальи в Каш
На машине
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи в Каш
Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 01:00
Завтра в 00:30
200 за всё до 10 чел.
Каш мистический: Ликийская тропа и загадочный греческий городок
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Каш мистический: Ликийская тропа и загадочный греческий городок
Проникнуть в мир тайн и мистики и влюбиться в атмосферу уникального города
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:30
4 мар в 09:30
299 за всё до 4 чел.
Живописные уголки Каша
На машине
8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Живописные уголки Каша
Пройти по каньону, отдохнуть на великолепном пляже, полюбоваться водопадом и песчаными дюнами
Начало: У отеля
Расписание: в четверг в 08:00
6 мар в 08:00
13 мар в 08:00
65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «На машине»

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  1. Трансфер из аэропорта Антальи в Каш
  2. Каш мистический: Ликийская тропа и загадочный греческий городок
  3. Живописные уголки Каша
Сколько стоит экскурсия по Кашу в марте 2025
Сейчас в Каше в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 299. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Каше на 2025 год на машине, 4 ⭐ отзыва, цены от €65. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май