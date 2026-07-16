Хайкинг по горным тропам к таинственному древнему городу
Готовы на несколько часов стать первооткрывателями? Вместе со мной вы отправитесь в экспедицию к руинам Феллоса — древнего города на высоте почти 1000 метров, который постепенно поглощает дикая природа. Туристов здесь почти не бывает.
Я проведу вас по малоизвестным тропам, помогу отыскать следы древней Ликии и расскажу истории, которые услышала от местных жителей за годы жизни в Каше.
Описание экскурсии
Дорога от Каша до начала тропы займёт около 25 минут. Пешком мы пройдем 2–6 км в зависимости от того, насколько близко удастся подъехать к началу тропы. Подъём — около 300 метров.
К Феллосу. Мы отправимся по малоизвестным горным тропам в окружении необычных деревьев. Подъём несложный и проходит в спокойном темпе с остановками для отдыха.
Затерянный город. Среди зарослей будем искать ликийские саркофаги, крепостные стены, античные цистерны и древние склепы. Феллос до сих пор практически не раскопан, поэтому здесь легко почувствовать атмосферу настоящей археологической экспедиции.
Панорамы Каша. По пути нас ждут виды на горы и побережье. Я помогу найти лучшие точки для съёмки и сделать атмосферные фотографии.
Вашим проводником буду я — скаут-исследователь, старожил этих мест. Расскажу истории, услышанные от местных жителей и собранные за годы жизни в Каше. А ещё поговорим о Ликийских духах, которые, по местным поверьям, до сих пор охраняют древний город.
Организационные детали
Для меня важны комфорт и безопасность участников. Если заранее станет понятно, что маршрут не подойдёт вашей группе, я честно скажу об этом и предложу другой вариант
Перед началом я проведу инструктаж по технике безопасности
Трансфер не входит в стоимость и оплачивается по желанию в доп. услугах. Если вы путешествуете на своём автомобиле, я встречу вас в Каше и покажу дорогу
Базовая стоимость указана за 1–3 человек. По запросу количество участников можно увеличить до 7 человек — €40 за каждого доп. путешественника
При отсутствии подходящей спортивной обуви гид вправе отказать в участии из соображений безопасности
При сильном дожде маршрут переносится или отменяется. На всём протяжении маршрута работает мобильная связь
Экскурсия подходит взрослым и детям примерно от 6–7 лет. Специальная физическая подготовка не требуется
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Каше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 297 туристов
Разрешите представиться: старожил этих мест, присяжный переводчик, видеограф, исследователь и краевед. Я живу в Турции уже много лет, и Ликия стала для меня не просто местом на карте, а частью читать дальшеуменьшить
жизни.
Моя миссия — быть немного шаманом и немного проводником: помогать путешественникам почувствовать характер этого края, его энергию, ритм и особую атмосферу. Для меня Ликия — это не только история и достопримечательности, но и мир гор, лесов, моря и древних легенд.
Я не читаю сухих лекций и не веду по шаблонным маршрутам. Вместо этого предлагаю исследовать места, где особенно ярко ощущается дух побережья, прислушаться к историям древних руин и открыть для себя Турцию с неожиданной стороны.
Это путешествие для тех, кто любит не только смотреть, но и готов чувствовать, замечать детали и совершать личные открытия под присмотром духов этого побережья.
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