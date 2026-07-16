Готовы на несколько часов стать первооткрывателями? Вместе со мной вы отправитесь в экспедицию к руинам Феллоса — древнего города на высоте почти 1000 метров, который постепенно поглощает дикая природа. Туристов здесь почти не бывает. Я проведу вас по малоизвестным тропам, помогу отыскать следы древней Ликии и расскажу истории, которые услышала от местных жителей за годы жизни в Каше.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога от Каша до начала тропы займёт около 25 минут. Пешком мы пройдем 2–6 км в зависимости от того, насколько близко удастся подъехать к началу тропы. Подъём — около 300 метров.

К Феллосу. Мы отправимся по малоизвестным горным тропам в окружении необычных деревьев. Подъём несложный и проходит в спокойном темпе с остановками для отдыха.

Затерянный город. Среди зарослей будем искать ликийские саркофаги, крепостные стены, античные цистерны и древние склепы. Феллос до сих пор практически не раскопан, поэтому здесь легко почувствовать атмосферу настоящей археологической экспедиции.

Панорамы Каша. По пути нас ждут виды на горы и побережье. Я помогу найти лучшие точки для съёмки и сделать атмосферные фотографии.

Вашим проводником буду я — скаут-исследователь, старожил этих мест. Расскажу истории, услышанные от местных жителей и собранные за годы жизни в Каше. А ещё поговорим о Ликийских духах, которые, по местным поверьям, до сих пор охраняют древний город.

Организационные детали