Мы совместим активный отдых с перезагрузкой через природу, древности и магию современного города.
Формат живой: я подстраиваю маршрут под ваше состояние, чтобы вы не просто увидели Каш, а почувствовали его силу и унесли с собой тёплые воспоминания и яркие фотографии.
Формат живой: я подстраиваю маршрут под ваше состояние, чтобы вы не просто увидели Каш, а почувствовали его силу и унесли с собой тёплые воспоминания и яркие фотографии.
Описание экскурсии
- Старт: заземление на «живых» скалах
Сначала мы отправимся в одно из мест силы для ритуала возвращения в тело: походим босиком по прогретым за день скалам. Они словно дышат и помогают отпустить накопившийся шум. Вы почувствуете, как Каш постепенно раскрывается перед вами.
- Купание в необычных местах
Неподалёку находятся скрытые от большинства туристов спуски к морю: тёплая вода, скальные «джакузи» и ощущение уединения. Искупаемся, смоем усталость и зарядимся энергией моря.
- Вечерний Каш: знакомство с городом через органы чувств
После моря и скал переключимся на тонкие настройки:
- Обоняние: почувствуем ароматы улочек, которые надолго остаются в памяти.
- Вкус: попробуем свежий миндаль, кофе, мороженое, осьминога на гриле, хрустящие лепёшки и турецкие сладости.
- Зрение: увидим аутентичные улочки с греческой архитектурой, старинные двери и цветущие кустарники. Здесь легко забыть о времени, увлёкшись фотографией.
- Осязание: по дороге нам встретится множество дружелюбных котов, которых так и хочется погладить.
- Слух: прислушаемся к звукам города и подготовимся к музыкальному финалу вечера.
- Мини-экспедиция: тайные гробницы и панорамы
Набираем темп и отправляемся к скрытым ликийским склепам. Будем искать их среди камней и кустарников, словно настоящие исследователи. Наградой станут красивые панорамы и заповедные уголки природы.
- Финал: античный театр и музыкальная программа
Завершим прогулку в античном театре и окунёмся в музыкальную атмосферу города вместе с местными жителями.
Организационные детали
- Маршрут может меняться в зависимости от погоды, вашего состояния и локальных условий
- Уважительно относимся к природным и археологическим объектам: не забираем камни, не оставляем мусор, не нарушаем тишину
- Это не официальная экскурсия с лицензированным гидом, а авторская прогулка-опыт. Я не читаю лекции по истории, а делюсь личным восприятием места, помогаю настроиться на ритм Каша и открываю скрытые локации.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Каше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 287 туристов
Разрешите представиться: старожил этих мест, присяжный переводчик, видеограф, исследователь и краевед. Я живу в Турции уже много лет, и Ликия стала для меня не просто местом на карте, а частью
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