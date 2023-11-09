Демре - Мира - Кекова

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Индивидуальная. Автомобильно-пешеходная, с прогулкой на яхте. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

Примерное возвращение: в Кемер к 18:00 Программа данной экскурсии составляется и предварительно согласовывается с заказчиком. Экскурсия на группу 20-22 человека.
Демре - Мира - Кекова
Демре - Мира - Кекова
Демре - Мира - Кекова
Демре - Мира - Кекова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 96 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Программа данной экскурсии составляется и предварительно согласовывается с заказчиком.

Программа

Программа данной экскурсии составляется и предварительно согласовывается с заказчиком.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Входные билеты. Обед (напитки за доплату). Прогулка на яхте к острову Кекова
Что не входит
  • Напитки
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
Водные развлечения
Можно с детьми
История и культура

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