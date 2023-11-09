Индивидуальная. Автомобильно-пешеходная, с прогулкой на яхте. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.
Примерное возвращение: в Кемер к 18:00 Программа данной экскурсии составляется и предварительно согласовывается с заказчиком. Экскурсия на группу 20-22 человека.
Примерное возвращение: в Кемер к 18:00 Программа данной экскурсии составляется и предварительно согласовывается с заказчиком. Экскурсия на группу 20-22 человека.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 96 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 96 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Программа данной экскурсии составляется и предварительно согласовывается с заказчиком.
Программа
Программа данной экскурсии составляется и предварительно согласовывается с заказчиком.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание. Входные билеты. Обед (напитки за доплату). Прогулка на яхте к острову Кекова
- Что не входит
- Напитки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье в 08:30Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Кемере
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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