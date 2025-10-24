И Ирина Отличная экскурсия с гидом Ислам. Экскурсия индивидуальная на 4 человека. Гид приехал точно вовремя. По пути дал полную информацию. Ответил на в е вопросы. На месте все показал и рассказал. Такие тонкости и нюансы, которые нигде не почитаешь. Мы довольны. Очень вежливый и корректный гид

Е Екатерина От все души благодарим Ислама за продуманную организацию нашей экскурсии!

Хотелось бы отметить безопасное и аккуратное вождение гида, пунктуальность, грамотно выстроенную подачу материала. Экскурсия в полной мере оправдала наши ожидания!

A Anton Ездили в Демре и церковь Николая Чудотворца.

Хороший гид. Ислам отлично владеет русским языком, рассказал очень много историй. Рассказал что вообще происходило на территории региона. Отлично знает тему, отвечал на любые интересующие вопросы. Хорошая машина, в ней чисто.

В общем, рекомендую гида. Всё как нужно сделал, профессионал.

Романова Потрясающий тур!

Очень интересные локации, отдельно хочу отметить гида Микаила, комфортный автомобиль)

С Софья Приятный гид. Неплохо говорит по-русски. Хорошо ведет машину. Подстроился под наши пожелания по времени. Кондиционер в машине работает хорошо, что в жару немаловажно.

Можно было бы немного сократить разговоры о том, что мы и так из школьной программы знаем и добавить чего-нибудь другого:)

В любом случае осталось приятное впечатление. Спасибо за экскурсию!

Т Татьяна читать дальше обратном пути приятно пообщались с экскурсоводом. Очень понравился римский театр в Мире - впечатляющее сооружение, про которое было интересно послушать. Ехали по очень красивой горной дороге вдоль моря. Спасибо экскурсоводу за прекрасное путешествие! Были на экскурсии из Камера в Демре. Посетили церковь святого Николая и древний город Мира. Экскурсия очень понравилась, перемещались в комфортном автомобиле с кондиционером. Путешествие сопровождалось интересной исторической справкой. На

Ксения Благодарю Ислама от всей души! Наша экскурсия была потрясающей, мы с сыном узнали много нового и интересного о древних государствах, которые располагались на территории современной Турции. Спасибо за атмосферу доверия и комфорта. Но ещё больше меня тронула забота и внимание Ислама к моим трудностям. Ислам не просто гид, а настоящий друг для туристов!

Т Татьяна Спасибо большое за такую замечательную экскурсию, очень все подробно и интересно❤️

А Ангелина Очень понравилась экскурсия!

Ислам очень образованный и знающий гид. Очень интересно рассказывает и готов ответить на углублённые вопросы. Очень рекомендую данного гида.

+ Хорошее спокойное вождение даже по серпантину.