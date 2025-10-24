Экскурсия в Демре предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Ликии и Рима.
Путешествие начинается с посещения церкви святителя Николая Чудотворца, где сохранились древние фрески и саркофаг.
Затем гости смогут исследовать Ликийский некрополь с его уникальными гробницами, высеченными в скалах. В завершение - посещение Римского театра, который удивляет своей акустикой и архитектурой.
Профессиональный гид-историк расскажет о Ликийской цивилизации, раннем христианстве и античном наследии региона
Путешествие начинается с посещения церкви святителя Николая Чудотворца, где сохранились древние фрески и саркофаг.
Затем гости смогут исследовать Ликийский некрополь с его уникальными гробницами, высеченными в скалах. В завершение - посещение Римского театра, который удивляет своей акустикой и архитектурой.
Профессиональный гид-историк расскажет о Ликийской цивилизации, раннем христианстве и античном наследии региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная история Ликии
- ⛪ Церковь Николая Чудотворца
- 🎭 Римский театр с акустикой
- 🗿 Ликийский некрополь
- 👨🏫 Профессиональный гид-историк
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Церковь святителя Николая Чудотворца
- Ликийский некрополь
- Римский театр
Описание экскурсии
- Церковь святителя Николая Чудотворца. Построена в 4 веке на месте захоронения самого Николая Угодника. Вы увидите древний саркофаг, где покоились его мощи, фрески, сохранившиеся на стенах, и архитектурные детали, в которых живёт дух времени
- Ликийский некрополь. Высеченные в скалах гробницы нависают над долиной — кажется, будто они парят между землёй и небом. Ликийцы верили, что чем выше человек похоронен — тем ближе он к богам. Эти усыпальницы в форме храмов и домов хранят в себе отпечатки двухтысячелетней истории
- Римский театр. У подножия некрополя расположен большой античный театр. Он вмещал до 10 тысяч зрителей и был центром культурной жизни города. Театр сохранил не только форму, но и уникальную акустику — стоит лишь шепнуть в центре арены
Экскурсию проводит профессиональный историк, поэтому вас ждёт не просто рассказ, а живое и глубокое погружение в контекст. Без сухих лекций — с акцентом на смыслы, детали и удивительные совпадения.
Мы обсудим:
- Ликийскую цивилизацию и её место в истории Малой Азии
- Раннее христианство и его путь по Анатолии
- Биографию и чудеса святителя Николая
- Архитектуру и ритуалы ликийцев
- Римское влияние и античное наследие региона
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Volkswagen Passat. Дорога занимает около часа в одну сторону
- Отдельно оплачиваются входные билеты: в церковь Св. Николая — €17, до 6 лет бесплатно; в некрополь Мира — €13, до 6 лет бесплатно
- Также эту экскурсию можно заказать из курортных регионов Кунду-Лара, Коняалты, Гейнюк, Бельдиби, Текирова, Кириш — подробности в переписке
- Экскурсию для вас проведёт гид-историк из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам — ваша команда гидов в Кемере
Провели экскурсии для 783 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ислам. Моё детство и молодость прошли в моём любимом городе Анталье. После школы я окончил лицей туризма. Затем поступил в Средиземноморский университет на факультет туризма. Выпустившись изЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
24 окт 2025
Отличная экскурсия с гидом Ислам. Экскурсия индивидуальная на 4 человека. Гид приехал точно вовремя. По пути дал полную информацию. Ответил на в е вопросы. На месте все показал и рассказал. Такие тонкости и нюансы, которые нигде не почитаешь. Мы довольны. Очень вежливый и корректный гид
Е
Екатерина
13 сен 2025
От все души благодарим Ислама за продуманную организацию нашей экскурсии!
Хотелось бы отметить безопасное и аккуратное вождение гида, пунктуальность, грамотно выстроенную подачу материала. Экскурсия в полной мере оправдала наши ожидания!
Хотелось бы отметить безопасное и аккуратное вождение гида, пунктуальность, грамотно выстроенную подачу материала. Экскурсия в полной мере оправдала наши ожидания!
A
Anton
11 сен 2025
Ездили в Демре и церковь Николая Чудотворца.
Хороший гид. Ислам отлично владеет русским языком, рассказал очень много историй. Рассказал что вообще происходило на территории региона. Отлично знает тему, отвечал на любые интересующие вопросы. Хорошая машина, в ней чисто.
В общем, рекомендую гида. Всё как нужно сделал, профессионал.
Хороший гид. Ислам отлично владеет русским языком, рассказал очень много историй. Рассказал что вообще происходило на территории региона. Отлично знает тему, отвечал на любые интересующие вопросы. Хорошая машина, в ней чисто.
В общем, рекомендую гида. Всё как нужно сделал, профессионал.
Романова
28 авг 2025
Потрясающий тур!
Очень интересные локации, отдельно хочу отметить гида Микаила, комфортный автомобиль)
Очень интересные локации, отдельно хочу отметить гида Микаила, комфортный автомобиль)
С
Софья
28 авг 2025
Приятный гид. Неплохо говорит по-русски. Хорошо ведет машину. Подстроился под наши пожелания по времени. Кондиционер в машине работает хорошо, что в жару немаловажно.
Можно было бы немного сократить разговоры о том, что мы и так из школьной программы знаем и добавить чего-нибудь другого:)
В любом случае осталось приятное впечатление. Спасибо за экскурсию!
Можно было бы немного сократить разговоры о том, что мы и так из школьной программы знаем и добавить чего-нибудь другого:)
В любом случае осталось приятное впечатление. Спасибо за экскурсию!
Т
Татьяна
18 авг 2025
Были на экскурсии из Камера в Демре. Посетили церковь святого Николая и древний город Мира. Экскурсия очень понравилась, перемещались в комфортном автомобиле с кондиционером. Путешествие сопровождалось интересной исторической справкой. На
Ксения
28 июл 2025
Благодарю Ислама от всей души! Наша экскурсия была потрясающей, мы с сыном узнали много нового и интересного о древних государствах, которые располагались на территории современной Турции. Спасибо за атмосферу доверия и комфорта. Но ещё больше меня тронула забота и внимание Ислама к моим трудностям. Ислам не просто гид, а настоящий друг для туристов!
Т
Татьяна
22 июл 2025
Спасибо большое за такую замечательную экскурсию, очень все подробно и интересно❤️
А
Ангелина
13 мая 2025
Очень понравилась экскурсия!
Ислам очень образованный и знающий гид. Очень интересно рассказывает и готов ответить на углублённые вопросы. Очень рекомендую данного гида.
+ Хорошее спокойное вождение даже по серпантину.
Ислам очень образованный и знающий гид. Очень интересно рассказывает и готов ответить на углублённые вопросы. Очень рекомендую данного гида.
+ Хорошее спокойное вождение даже по серпантину.
Сергей
7 мая 2025
Мы несколько раз были в Турции, каждый раз брали машину и самостоятельно катались по разным местам, в том числе и в этой поездке. Но перед посещением храма святого Николая захотели
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии из Кемера
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Церковь Святого Николая и древний город Мира
Путешествие в Демре: храм Святого Николая и руины города Мира. Узнайте историю святого и древнего города с профессиональным гидом
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€350 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Посетите сердце древней Ликии и узнайте тайны Николая Чудотворца на экскурсии, полной истории и красоты
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€375
€416 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.