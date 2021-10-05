Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера

Погулять по амфитеатру, увидеть ликийские наскальные гробницы и расшифровать древние фрески

5
4 отзыва
Мы отправимся из Кемера в маленький город Демре, где на протяжении веков происходило множество интересных событий.

Здесь находился важнейший центр Ликии — Мира, здесь жил и проповедовал Николай Чудотворец.

Вы посетите посвященную ему церковь, увидите грандиозный амфитеатр и раскроете тайны высеченных в скалах гробниц.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера

Что вас ожидает

Путешествие в античность

Вы погуляете по руинам древнего города Мира, рассмотрите великолепные наскальные гробницы и греко-римский театр на 10 тысяч зрителей. Я расшифрую принципы возведения ликийских гробниц и раскрою, кто был изображен на монетах, которые здесь чеканились. А также помогу погрузиться в богатую историю города: времена его основания, расцвета и упадка.

История Николая из Патары

Церковь Николая Чудотворца — важнейшая достопримечательность в окрестностях Миры. Вы полюбуетесь древними росписями и осмотрите саркофаг, где до XI века хранились мощи святителя. Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма. Покажу фреску «Тайная вечеря» и помогу отыскать изображение Иуды Искариота. Кроме того, поделюсь историями и легендами о жизни Николая Мирликийского.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: храм Святого Николая — 70 лир с человека, дети до 8 лет бесплатно, Мира — 55 лир с человека, дети до 8 лет бесплатно
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Угур
Угур
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Угур, мне 42 года. Я родился и вырос в Турции, закончил Кабардино-Балкарский университет. За 5 лет учебы я не только получил высшее образование, но и прекрасно овладел русским языком. По возвращении в Турцию поступил на службу в жандармерию Антальи. В студенческие годы на Кавказе я проникся русскими культурой и менталитетом — это стало решающим фактором при выборе своего будущего. Я прошел обучение по специальности «гид-историк» и получил лицензию Министерства культуры и туризма Турции. Так, 15 лет назад я начал водить экскурсии — и с удовольствием занимаюсь этим по сей день.
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4 настоящих отзыва от туристов

С
5 окт 2021
Лучший вариант для первого знакомства с Турцией. Угур прекрасно знает историю своей страны и владеет русским языком. Наша семья осталась очень довольна, время пролетело незаметно. Очень интересно, насыщенно, вкусно - рекомендуем!
S
4 окт 2021
Огромное спасибо гиду Угуру за поездку в Миру Ликийскую (Демре) в храм Святителя Николая.
Очень приятный человек, сразу располагающий к себе, с прекрасной манерой вождения автомобиля и огромным багажом знаний.
За время поездки мы поговорили не только о храме, Святом Николае Угоднике, Ликии, Анатолии, но и о Турции в целом и жизни ее обычных людей в частности.
Поездка получилась приятной и ненапряжной, как будто выбрались далеко за город с добрым приятелем, которого знаешь 100 лет.
При поиске гида в данном регионе не раздумывайте - привлекайте нашего замечательного Угура.
Спасибо большое, Угур! От всей души желаем успехов в твоей весьма нелегкой ежедневной работе по "погружению" приезжающих гостей в исторические детали и тайны, спрятанные в различных уголках Турции.
Святослав и Ирина
Н
29 сен 2021
Угур — прекрасный гид, хорошо владеющий мастерством рассказчика, с большим массивом знаний по истории, культуре и архитектуре древней Лики. Имя архиепископа Мир Ликийских Николая превратилось в яркий живой образ со всеми его достоинствами, характером и настроениями.
Кроме того, посещение храма святого Николая было спланировано таким образом, чтобы избежать ненужной суеты в период массового прибытия экскурсионных автобусов.
Большое спасибо, Угур! Мы обязательно вернёмся в Турцию!
С
24 сен 2021
Экскурсия очень понравилась.
Мы были с детьми 3 и 11 лет, и гид организовал её так, чтобы она не была утомительной и чтобы мы были на объектах в то время, когда там минимальное количество туристов.
Ценно, что не было никаких дополнительных поездок по фабрикам и дегустациям (хотя, если есть желание, то их также возможно включить в экскурсию), зато мы посетили кафе с местой кухней (очень вкусной, в отеле вы такое не попробуете).
Если будет возможность, заодно обязательно посетите остров Кекова (в детстве все наверное видели фильм Кусто про "Атлантиду", вот это оно самое)!
Наша семья очень благодарна Угуру за приятную и познавательную поездку, мы получили удовольствие от всей экскурсии.

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