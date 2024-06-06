Экскурсия в Демре и Мире позволит вам узнать о жизни Николая Чудотворца и увидеть уникальные достопримечательности. Посетите храм, где был похоронен святой, и рассмотрите старинные фрески. В Мире вас ждут
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Узнайте историю Николая Чудотворца
- 🏛 Посетите храм Святого Николая
- 🖼 Рассмотрите старинные фрески
- 🏺 Исследуйте руины античного города Мира
- 🚐 Включён трансфер из Кемера
Что можно увидеть
- Храм Святого Николая
- Римский театр
- Скальные гробницы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Древняя святыня
Город Демре — это центр паломничества для православных христиан, так как здесь проповедовал и жил один из самых почитаемых святых — Николай Чудотворец. Святому Николаю молятся о счастье, о близких людях, которые в отъезде, именно у него просят детей. Вы побываете в храме, названном в его честь, увидите, где он был похоронен, а также разглядите старые фрески и мозаику с геометрическими узорами.
Тени Античности
В 2 км от храма сохранились остатки города Мира. Вы вблизи рассмотрите римский театр и уникальные гробницы, вырубленные в скалах. Представьте себе — им больше 2000 лет, а у большинства из них до сих пор прекрасное обрамление. Я расскажу, почему гробницы похожи на жилые дома и зачем их нужно было строить так высоко.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход в храм Святого Николая — 17 евро/чел., дети до 8 лет бесплатно; билет в античный город — 13 евро/чел., дети до 8 лет бесплатно; еда и напитки (по желанию)
- В Демре находится саркофаг Николая Чудотворца, но сами мощи были вывезены. Храм работает как музей
- В стоимость экскурсии включён трансфер из Кемера. По запросу можем организовать трансфер из Анталии (+50 евро), Белека (+70 евро) или Сиде (+100 евро)
- Возьмите с собой удобную обувь и одежду для длительной прогулки, а также телефон или фотоаппарат, чтобы сделать красивые кадры
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Туран — ваш гид в Кемере
Провёл экскурсии для 154 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Будем знакомы! Меня зовут Туран, и я работаю профессиональным гидом-историком более 20 лет. Родился в Стамбуле, там же закончил школу и туристический лицей. Поступил в Средиземноморский университетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентин
6 июня 2024
Автор знает свой вопрос, связывает историю с современностью. Понравилось то, что нам рассказали об изменениях в понимании функционирования храма, где служил Николай Чудотворец. Рекомендую
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