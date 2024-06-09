На экскурсии вам будет удобно в удобной одежде и обуви. Желательно проверить прогноз погоды в городе региона перед началом тура.

Возьмите с собой деньги на личные расходы, еду, обед, сувениры и подарки.

Место встречи — ваш отель.

Экскурсии проводятся из региона Кемер.

Все транспортные средства имеют лицензию, сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время трансфера и экскурсии.

Город Александра Македонского Во время похода Александра Македонского город встретил полководца с золотым ключом и стал его зимней резиденцией. Город процветал во времена Римской империи, и многие архитектурные памятники сохранились до наших дней. У нас будет возможность увидеть следы тех времён. Археологические раскопки и восстановление объектов продолжаются и сегодня. Приятное и полезное свободное время для покупок, сувениров и подарков, посещения виноделен в регионе Кемер, дегустации натуральных фруктовых вин и оливкового масла. В течение дня у вас будет возможность сфотографироваться на фоне красивых архитектурных памятников и парков, которые мы увидим. Ваши воспоминания останутся с вами на всю жизнь. Важная информация: