Сегодня мы с вами посетим один из древних античных городов Фасалис, который был основан в VII веке до нашей эры.
Основателем города были колонисты с острова Родос, которые выкупили полуостров у местного пастуха за мешок соли и рыбу.
Основателем города были колонисты с острова Родос, которые выкупили полуостров у местного пастуха за мешок соли и рыбу.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00
Что вас ожидает:
- Городские крепостные стены
- Акведук Римского периода
- Римские бани
- Агора, Торговая площадь
- Античный Театр
- Вороты императора Адриана
- Три порта
- Флора и фауна, красивые живописные пейзажи и прекрасная природа
- Природны парк Улупинар
Описание экскурсии
Город Александра Македонского Во время похода Александра Македонского город встретил полководца с золотым ключом и стал его зимней резиденцией. Город процветал во времена Римской империи, и многие архитектурные памятники сохранились до наших дней. У нас будет возможность увидеть следы тех времён. Археологические раскопки и восстановление объектов продолжаются и сегодня. Приятное и полезное свободное время для покупок, сувениров и подарков, посещения виноделен в регионе Кемер, дегустации натуральных фруктовых вин и оливкового масла. В течение дня у вас будет возможность сфотографироваться на фоне красивых архитектурных памятников и парков, которые мы увидим. Ваши воспоминания останутся с вами на всю жизнь. Важная информация:
- На экскурсии вам будет удобно в удобной одежде и обуви. Желательно проверить прогноз погоды в городе региона перед началом тура.
- Возьмите с собой деньги на личные расходы, еду, обед, сувениры и подарки.
- Место встречи — ваш отель.
- Экскурсии проводятся из региона Кемер.
- Все транспортные средства имеют лицензию, сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время трансфера и экскурсии.
Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Городские крепостные стены
- Акведук Римского периода
- Римские бани
- Агора, Торговая площадь
- Античный Театр
- Вороты императора Адриана
- Три порта
- Флора и фауна, красивые живописные пейзажи и прекрасная природа
- Природны парк Улупинар
Что включено
- Услуги гида
- Wi-Fi
- Три бутылки воды
- Транспорт: минивен на 10 человек
Что не входит в цену
- Личные расходы на еду, обед и сувениры
- Входной билет в Фазелис
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- На экскурсии вам будет удобно в удобной одежде и обуви. Желательно проверить прогноз погоды в городе региона перед началом тура
- Возьмите с собой деньги на личные расходы, еду, обед, сувениры и подарки
- Место встречи - ваш отель
- Экскурсии проводятся из региона Кемер
- Все транспортные средства имеют лицензию, сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время трансфера и экскурсии
- Данные экскурсии организуются от Тур фирма с лицензии Но 15879 Mинистерства - Tуризма Республики Турции
- TURSAB BELGE NO 15879 T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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