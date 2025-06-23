Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Слоган канатной дороги «Олимпос» — «От моря — к небу» и лучше всего он раскрывается здесь, на высоте, где плывут облака. Вы насладитесь захватывающими пейзажами побережья, виднеющегося далеко внизу.



Во второй части нашей экскурсии посетите один из лучших ресторанов Анталийского побережья, который находится в живописном месте на горной реке Улупынар и отведаете форель, которую разводят там же.