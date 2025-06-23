Слоган канатной дороги «Олимпос» — «От моря — к небу» и лучше всего он раскрывается здесь, на высоте, где плывут облака. Вы насладитесь захватывающими пейзажами побережья, виднеющегося далеко внизу.
Во второй части нашей экскурсии посетите один из лучших ресторанов Анталийского побережья, который находится в живописном месте на горной реке Улупынар и отведаете форель, которую разводят там же.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииПриглашаю вас в чарующее путешествие по древнему городу Фазелис, скрытому среди сосновых лесов на берегу лазурного Средиземного моря, в тени горы Олимпос. Это не просто руины — это место, где античность встречает природу, а легенды оживают на каждом шагу. Во время экскурсии мы пройдёмся по главной улице древнего города, вдоль которой возвышаются римские бани, театры, агоры и акведуки. Вы услышите увлекательные истории о том, как здесь жили торговцы, воины, поэты и пираты. Узнаете, почему Фазелис был важным портом Ликии и как его судьба переплеталась с Александром Македонским и римскими императорами. Мы остановимся у трёх живописных бухт, где античные суда однажды бросали якоря — а сегодня можно просто вдохнуть морской воздух и представить, как здесь звучал шум древнего порта. «Олимпос» — «От моря — к небу» Канатная дорога, ведущая к вершине горы Тахталы называется Olympos Teleferik. Она была построена в 2007 году, но уже успела завоевать популярность у туристов. Olimpos Teleferik — отличный способ взглянуть на горы с высоты 2365 метров над уровнем моря. Совершив это легкое и безопасное путешествие на вершину, вы поймете, почему Турция славится не только пляжами и морем. По пути открываются прекрасные виды, любопытно наблюдать, как по мере подъема изменяется пейзаж. Ресторан на горной реке Улупынар Эта местность находится за Кемером среди гор и буйной зелени, где на горной реке разводят форель и вылавливают ее сразу для ресторана. Несомненная изюминка ресторана — столики на воде, оформленные в национальном стиле с лежаками подушками, отдельные для каждой семьи или компании. Кроме потрясающей природы, ресторан порадует вас отличным сервисом и вкусной кухней. Важная информация: Возьмите с собой в путешествие:
- удобную обувь;
- головные уборы;
- фотоаппарат;
- деньги на личные расходы; - купальники/ плавки, полотенца и солнцезащитные крема • легкая верхняя одежда (на вершине горы может быть прохладно).
По договорённости
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Канатная дорога «Олимпос»
- Ресторан Улупынар
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты на канатную дорогу
- Обед и напитки в ресторане
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дедух
23 июн 2025
