Отправляйтесь в Памуккале за белоснежными пейзажами и античным прошлым! На рассвете вы увидите террасы и руины Иераполиса в особом свете, а при желании подниметесь на воздушном шаре над этим ландшафтом. Прогулка по древнему городу и турецкий обед дополнят путешествие.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Встреча в вашем отеле и ночная дорога в Памуккале — ~3 ч.

По прибытии — предрассветная тишина и шоу воздушных шаров. По желанию вы полетите на воздушном шаре — он поднимется над Памуккале и Иераполисом, открывая потрясающие панорамы.

Потом — традиционный турецкий завтрак (по желанию).

После него — экскурсия по Памуккале. Вы прогуляетесь по знаменитым белым террасам, посетите руины древнего Иераполиса и услышите много интересных историй об этих местах.

Свободное время — ~3 ч. Можно побродить по улицам, купить сувениры, сделать фото, посетить термальные бассейны.

Обед в ресторане с блюдами турецкой кухни.

Возвращение в Кемер — ~3 ч.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер, обед

Дополнительные расходы: билет в Памуккале и Иераполис — €30 за чел.; полёт на воздушном шаре — при бронировании выберите Билет с полётом на воздушном шаре; сувениры, завтрак и термальные бассейны — по желанию

Путешествие не подойдёт беременным женщинам, детям до 6 лет и людям в инвалидных колясках

С вами будет один из гидов нашей команды

Экскурсии проводятся в основном с англоязычным сопровождением. Русскоязычный гид предоставляется при наличии достаточного количества русскоговорящих участников.