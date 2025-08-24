Отправьтесь в морское путешествие и откройте для себя скрытые уголки побережья с кристально чистой водой. Комфортабельная яхта с напитками и легкими закусками подарит вам настоящий отдых вдали от суеты. На маршруте предусмотрены остановки для купания в уединённых бухтах. Это идеальный способ провести день на море, наслаждаясь солнцем, водой и красивыми пейзажами.
Описание водной прогулкиЧастный круиз на яхте: день в уединённых бухтах Подарите себе и своим близким особенный день на море — вдали от людных пляжей и городского шума. Уютная белоснежная яхта доставит вас к самым красивым уголкам побережья. Это путешествие подарит вам не только купание в кристально чистой воде, но и атмосферу полного отдыха и уединения. Наслаждайтесь природой, солнцем, морским бризом и моментами, которые захочется сохранить в памяти надолго. Организация и детали тура Аренда яхты осуществляется по предварительной заявке — если выбранное вами время занято, мы обязательно предложим удобную альтернативу. В назначенный час мы приедем за вами в отель и отвезём в порт, где вас встретит команда и капитан судна. По окончании морской прогулки мы организуем обратный трансфер прямо к вашему отелю. Вы можете выбрать формат путешествия: 3 часа на борту — идеальный вариант для короткой передышки от пляжа; 6 часов — для тех, кто хочет расслабиться по максимуму и насладиться морем неспешно. Важная информация:
- Время выезда может варьироваться в зависимости от вашего расположения — уточняйте у нас точные детали.
- Не забудьте с собой: солнцезащитные принадлежности, купальники, полотенце.
- Это индивидуальный тур, поэтому вся яхта будет только в вашем распоряжении — вы и ваши спутники, без посторонних.
- В длинную прогулку (6 часов) включён обед и прохладительные напитки. Для короткой (3 часа) — вы можете взять еду с собой или заказать питание за отдельную плату.
Ежедневно (время согласовывайте заранее при бронировании у гида).
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отель
- Прогулка на VİP яхте
- Остановки для купания в красивейших бухтах
- Фруктовое ассорти
- Безалкогольные напитки
Что не входит в цену
- Фото и видеосъемки
- Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (время согласовывайте заранее при бронировании у гида).
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Время выезда может варьироваться в зависимости от вашего расположения - уточняйте у нас точные детали
- Не забудьте с собой: солнцезащитные принадлежности, купальники, полотенце
- Это индивидуальный тур, поэтому вся яхта будет только в вашем распоряжении - вы и ваши спутники, без посторонних
- В длинную прогулку (6 часов) включён обед и прохладительные напитки. Для короткой (3 часа) - вы можете взять еду с собой или заказать питание за отдельную плату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
24 авг 2025
Невероятно красивая прогулка по бухтам и побережью средиземного моря! Очень дружелюбная команда на яхте, рассказывали и показывали много всего интересного. Заплывали в очень красивые места, куда самостоятельно вряд ли бы добрались. Рекомендую! Спасибо большое за эмоции☺️
К
Критсина
17 авг 2025
О
Ольга
14 июл 2025
Получили классный опыт морской прогулки, посетили красивые бухты, накупались вдоволь! Самый лучший вариант, если хочется насладиться прекрасными видами вдали от толпы туристов. Поймали максимальный дзен, спасибо!
