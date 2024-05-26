1 чел.
По популярности
скидка
29%
Групповая
6 часов
Путешествие на остров Сулуада: кристально чистая вода и живописные бухты
Погрузитесь в атмосферу бирюзовых вод и живописных бухт на острове Сулуада. Насладитесь купанием, отдыхом на пляже и вкусным обедом на борту корабля
Начало: Ваш отель
«Здесь понежитесь на пляже и искупаетесь в кристально-чистой воде, отдохнете душой и телом»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 35$25 за человека
Групповая
5 часов
Пиратская яхта в Кемере: незабываемое морское приключение
Присоединяйтесь к морской прогулке на пиратской яхте и насладитесь купанием в чистом море, развлекательной программой и красивыми видами Кемера
Начало: Ваш отель
«Порт Кемера и Пляжи Пристань Кемер-Туркиз славится своими яхтами и парусными лодками в старинном стиле, которые ежедневно перевозят сотни туристов»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$18 за человека
Индивидуальная
5 часов
Эксклюзивная яхтенная прогулка по бухтам Анталии из Кемера
Подарите себе незабываемые впечатления, отправившись в путешествие по бирюзовым водам Анталии на личной яхте
Начало: Ваш отель
«Райская Бухта Вас ждет пляж с самым большим разнообразием морских обитателей в Кемере»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия26 мая 2024Заказывала эту экскурсию для родителей, которые отдыхали в Турции. Они остались очень довольны поездкой! Также хотела поблагодарить менеджера Татьяну, которая была со мной на связи для организации этого сюрприза😊
- ООльга19 мая 2024Экскурсия понравилась, правда забрали из отеля на пол часа позже назначенного времени. Рыба на обед была очень вкусная. Организация экскурсии хорошая, всё понравилось, спасибо за эмоции!
- ТТатьяна8 мая 2024Очень понравилось! Красивые виды, прекрасная анимация! Пенная дискотека- восторг! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Пляжи»
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