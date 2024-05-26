от 35 $ 25 за человека

Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Погрузитесь в атмосферу бирюзовых вод и живописных бухт на острове Сулуада. Насладитесь купанием, отдыхом на пляже и вкусным обедом на борту корабля

Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Присоединяйтесь к морской прогулке на пиратской яхте и насладитесь купанием в чистом море, развлекательной программой и красивыми видами Кемера

🛥 На яхте

Индивидуальная

5 часов

Эксклюзивная яхтенная прогулка по бухтам Анталии из Кемера Подарите себе незабываемые впечатления, отправившись в путешествие по бирюзовым водам Анталии на личной яхте Начало: Ваш отель «Райская Бухта Вас ждет пляж с самым большим разнообразием морских обитателей в Кемере»

Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.