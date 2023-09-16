Квадросафари из Кемера: Экстремальное вождение по пересеченной местности
Приглашаем вас на увлекательное и захватывающее квадросафари! После экскурсии вы сможете похвастаться навыками экстремального вождения по пересеченной местности и получите свою порцию адреналина.
Вы сможете насладиться живописными пейзажами высокогорных районов и исследуете новые для себя территории на мощном квадроцикле.
Вы сможете насладиться живописными пейзажами высокогорных районов и исследуете новые для себя территории на мощном квадроцикле.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетУникальность этой поездки заключается в том, что вместо привычного двухколесного мотоцикла вам предложат мотоцикл на четырёх колесах! А живописный пейзаж высокогорных районов внесет в ваш отдых долю риска, азарта и остроты ощущений.
Во время этой увлекательной и необычной поездки по высокогорью близ поселка Гёйнюк вы получите массу положительных эмоций. Казалось бы, несочетаемые вещи — азарт и безопасность, но именно это вас ждет во время катания на квадроциклах. Захватывающее дух высокогорье и мощный квадроцикл, за рулем которого вы исследуете новые территории — неповторимое по своей остроте ощущение.
Важно знатьПеред сафари для вас проведут подробный инструктаж по технике безопасности и управлению квадроциклом, после чего вас ждет путь длиной в 20 км.
Каждый день в 10:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от/до отеля
- Страховка
- Русскоговорящий гид-историк
- Что не входит
- Дополнительная еда и напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: На ресепшн вашего отеляЗавершение: В вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 10:30Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Спасибо за бронирование!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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