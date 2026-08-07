Приглашаем вас на увлекательное и захватывающее квадросафари! После экскурсии вы сможете похвастаться навыками экстремального вождения по пересеченной местности и получите свою порцию адреналина.
Вы сможете насладиться живописными пейзажами высокогорных районов и исследуете новые для себя территории на мощном квадроцикле.
Вы сможете насладиться живописными пейзажами высокогорных районов и исследуете новые для себя территории на мощном квадроцикле.
Описание экскурсии
Что вас ждет
Уникальность этой поездки заключается в том, что вместо привычного двухколесного мотоцикла вам предложат мотоцикл на четырёх колесах! А живописный пейзаж высокогорных районов внесет в ваш отдых долю риска, азарта и остроты ощущений. Во время этой увлекательной и необычной поездки по высокогорью близ поселка Гёйнюк вы получите массу положительных эмоций. Казалось бы, несочетаемые вещи — азарт и безопасность, но именно это вас ждет во время катания на квадроциклах. Захватывающее дух высокогорье и мощный квадроцикл, за рулем которого вы исследуете новые территории — неповторимое по своей остроте ощущение.
Важно знать:
Перед сафари для вас проведут подробный инструктаж по технике безопасности и управлению квадроциклом, после чего вас ждет путь длиной в 20 км.
Ежедневно в 9:00 и 15:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Страховка
Что не входит в цену
- Дополнительная еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00 и 15:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Кемера
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