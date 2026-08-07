Что вас ждет

Уникальность этой поездки заключается в том, что вместо привычного двухколесного мотоцикла вам предложат мотоцикл на четырёх колесах! А живописный пейзаж высокогорных районов внесет в ваш отдых долю риска, азарта и остроты ощущений. Во время этой увлекательной и необычной поездки по высокогорью близ поселка Гёйнюк вы получите массу положительных эмоций. Казалось бы, несочетаемые вещи — азарт и безопасность, но именно это вас ждет во время катания на квадроциклах. Захватывающее дух высокогорье и мощный квадроцикл, за рулем которого вы исследуете новые территории — неповторимое по своей остроте ощущение.

Важно знать:

Перед сафари для вас проведут подробный инструктаж по технике безопасности и управлению квадроциклом, после чего вас ждет путь длиной в 20 км.