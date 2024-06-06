1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Приключение в Таврских горах: эксклюзивный тур из Кемера
Вас ждет захватывающее путешествие по горным маршрутам, где история и природа переплетаются
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Кемер: Йорук, Фазелис и панорама с горы Чалыш
Откройте для себя уникальное сочетание природы и истории Кемера, посетив этнопарк Йорук, древний Фазелис и насладившись видами с горы Чалыш
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
€210 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Рафтинг в национальном парке Кёпрюлю Каньон: захватывающий сплав
Покорите горную реку в национальном парке Кёпрюлю Каньон. Впечатляющие виды и безопасное приключение с профессиональными гидами ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€25 за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия Морская Рыбалка в Кемере: незабываемый день на яхте
Приключение Морская Рыбалка в Кемере ждет! Отправимся на открытое море, где рыбалка сочетается с купанием в чистой воде
Начало: Ваш отель
Расписание: Какие дни: Каждый день. Время поездки 7:00 – 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$60 за человека
Групповая
6 часов
Канатная дорога Олимпос: незабываемое путешествие на вершину горы Тахталы
Вас ждет увлекательное путешествие на канатной дороге Олимпос, где вы сможете насладиться потрясающими видами и вкусным обедом в уютном ресторанчике
Начало: Ваш отель, Кемер
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Пикник-рыбалка в долине Улупынар с обедом
Любите спокойный отдых на природе? Тогда отправляйтесь на пикник-рыбалку в живописную долину Улупынар. Вас ждут рыбалка, обед и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$35 за человека
Групповая
6 часов
Плавание с дельфинами в Кемере - встреча мечты и реальности
Встреча с дельфинами - это не просто экскурсия, это волшебство, доступное каждому в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:15 – 16:30
Завтра в 10:15
10 июня в 10:15
$110 за человека
Групповая
4 часа
Экскурсия верховой езды в Кемере: погрузитесь в мир приключений
Исследуйте красоту Таврских гор верхом на лошади, окунитесь в мир природы и получите яркие воспоминания
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$40 за человека
Групповая
1 час
Прогулка на лошадях в Кемере: эмоции и красота природы
Прогулка на лошадях в Кемере: уникальный шанс насладиться природой, не требуется опыт верховой езды. Ждем вас каждый день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $45 за человека
Групповая
13 часов
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы из Кемера
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
28 июня в 04:00
2 июля в 04:00
$50 за человека
Групповая
5 часов
Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота в 20:45
Сегодня в 20:45
12 июня в 20:45
$30 за человека
Групповая
6 часов
Сагалассос - город, неподвластный времени
Начало: Ваш отель
Расписание: Воскресенье в 7:30
24 ноя в 07:30
1 дек в 07:30
$60 за человека
Групповая
6 часов
Величественный Термессос
Начало: Ваш отель
Расписание: Суббота в 7:30
23 ноя в 07:30
30 ноя в 07:30
$60 за человека
Групповая
8 часов
Развлекательная экскурсия на пиратском корабле
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$35 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Приватная прогулка на яхте Briz в Кемере: уединение и красота
Мечтаете о частной морской прогулке? Арендуйте яхту в Кемере и насладитесь идиллией среди морских просторов
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
650$585 за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Квадросафари в Кемере: экстремальное приключение среди гор
Готовы к приключению жизни? Квадросафари в Кемере - это идеальный способ испытать адреналин и насладиться красотой природы
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
$40 за человека
Индивидуальная
8 часов
Фазелис и природный парк Улупинар
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$587 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$735 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Памуккале: индивидуальная экскурсия из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Перге - античный город, водопад Куршунлу и Деппо Аутлет
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$437 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Природные Чудеса Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$427 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в аквариум Антальи из Кемера
Начало: Место, где вы живёте
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$427 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalya6 июня 2024Экскурсия была замечательная, Туран приехал в отель вовремя. Раскапывал очень интересно, узнали много новых фактов о Кемере и древнем городе Фазелис. Всем рекомендую!
- ИИрина30 мая 2024Добрый день, друзья! Ездили с Тураном на экскурсию в районе Кемера. Всё было очень комфортно и познавательно. Отличная чистейшая машина,
- ММихаил11 мая 2024Ездили семьей на машине Кирилла по горам над Анталией и Кемером. Очень понравилось. Много интересных локаций. Кирилл очень интересно рассказывает, получили удовольствие от поездки! Рекомендуем.
- ААртем8 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Гид, Туран очень приятный и интересный рассказчик.
- ЮЮлия6 мая 2024В целом, все понравилось. Это скорее не экскурсия, а просто прогулка. Прекрасные виды, отличные фото получились. Особенно ощутим контраст между
- ИИрина26 февраля 2024Путешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. Хотелось посмотреть что то не
- ВВадим15 августа 2023Отличная экскурсия. Виды с горы просто великолепные.
- ВВладислав24 июля 2023Спасибо за экскурсию! Не смотря на то, что я катался в первый раз, уже через полчаса я ехал абсолютно сам без помощи!) Экскурсия проходит через горный лес по тропе, откуда открываются отличные виды!
- ФФокина21 июля 2023Потрясающие по красоте места, локации!!! В отеле никто вам такую экскурсию не предложит, там только банальные! Были и ➖ Наш водитель, забиравший
- ВВалерия8 июля 2023Экскурсия очень понравилась, боялась, что будет утомительно из-за дороги, но нет, всё прошло замечательно. Спасибо большое гиду за рассказы в пути
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