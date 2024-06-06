Необычные экскурсии по Кемеру

Найдено 22 экскурсии в категории «Необычные» в Кемере, цены от €25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
48 отзывов
Приключение в Таврских горах: эксклюзивный тур из Кемера
Вас ждет захватывающее путешествие по горным маршрутам, где история и природа переплетаются
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
230 за всё до 4 чел.
Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Кемер: Йорук, Фазелис и панорама с горы Чалыш
Откройте для себя уникальное сочетание природы и истории Кемера, посетив этнопарк Йорук, древний Фазелис и насладившись видами с горы Чалыш
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
210 за всё до 4 чел.
Рафтинг по горной реке
Групповая
13 часов
4 отзыва
Рафтинг в национальном парке Кёпрюлю Каньон: захватывающий сплав
Покорите горную реку в национальном парке Кёпрюлю Каньон. Впечатляющие виды и безопасное приключение с профессиональными гидами ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
25 за человека
Морская рыбалка в Кемере
Групповая
8 часов
8 отзывов
Экскурсия Морская Рыбалка в Кемере: незабываемый день на яхте
Приключение Морская Рыбалка в Кемере ждет! Отправимся на открытое море, где рыбалка сочетается с купанием в чистой воде
Начало: Ваш отель
Расписание: Какие дни: Каждый день. Время поездки 7:00 – 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$60 за человека
Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
11 отзывов
Канатная дорога Олимпос: незабываемое путешествие на вершину горы Тахталы
Вас ждет увлекательное путешествие на канатной дороге Олимпос, где вы сможете насладиться потрясающими видами и вкусным обедом в уютном ресторанчике
Начало: Ваш отель, Кемер
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Пикник-рыбалка в долине Улупынар
Групповая
6 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия: Пикник-рыбалка в долине Улупынар с обедом
Любите спокойный отдых на природе? Тогда отправляйтесь на пикник-рыбалку в живописную долину Улупынар. Вас ждут рыбалка, обед и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$35 за человека
Плавание с дельфинами в Кемере
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
6 отзывов
Плавание с дельфинами в Кемере - встреча мечты и реальности
Встреча с дельфинами - это не просто экскурсия, это волшебство, доступное каждому в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:15 – 16:30
Завтра в 10:15
10 июня в 10:15
$110 за человека
Верховая езда в Кемере
Групповая
4 часа
6 отзывов
Экскурсия верховой езды в Кемере: погрузитесь в мир приключений
Исследуйте красоту Таврских гор верхом на лошади, окунитесь в мир природы и получите яркие воспоминания
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$40 за человека
Прогулка на лошадях в Кемере
🐴 Конные прогулки
Групповая
1 час
7 отзывов
Прогулка на лошадях в Кемере: эмоции и красота природы
Прогулка на лошадях в Кемере: уникальный шанс насладиться природой, не требуется опыт верховой езды. Ждем вас каждый день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $45 за человека
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
23 отзыва
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы из Кемера
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
28 июня в 04:00
2 июля в 04:00
$50 за человека
Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота в 20:45
Сегодня в 20:45
12 июня в 20:45
$30 за человека
Сагалассос - город, неподвластный времени
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Сагалассос - город, неподвластный времени
Начало: Ваш отель
Расписание: Воскресенье в 7:30
24 ноя в 07:30
1 дек в 07:30
$60 за человека
Величественный Термессос
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Величественный Термессос
Начало: Ваш отель
Расписание: Суббота в 7:30
23 ноя в 07:30
30 ноя в 07:30
$60 за человека
Развлекательная экскурсия на пиратском корабле
Групповая
8 часов
Развлекательная экскурсия на пиратском корабле
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$35 за человека
Аренда яхты
🛥 На яхте
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Приватная прогулка на яхте Briz в Кемере: уединение и красота
Мечтаете о частной морской прогулке? Арендуйте яхту в Кемере и насладитесь идиллией среди морских просторов
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
650$585 за всё до 3 чел.
Квадросафари (страховка включена)
Групповая
3 часа
Квадросафари в Кемере: экстремальное приключение среди гор
Готовы к приключению жизни? Квадросафари в Кемере - это идеальный способ испытать адреналин и насладиться красотой природы
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
$40 за человека
Фазелис и природный парк Улупинар
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Фазелис и природный парк Улупинар
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$587 за всё до 10 чел.
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Кемера
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$735 за всё до 10 чел.
Памуккале: индивидуальная экскурсия из Кемера
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
Памуккале: индивидуальная экскурсия из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
Перге - античный город, водопад Куршунлу и Деппо Аутлет
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Перге - античный город, водопад Куршунлу и Деппо Аутлет
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$437 за всё до 5 чел.
Природные Чудеса Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Природные Чудеса Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$427 за всё до 5 чел.
Экскурсия в аквариум Антальи из Кемера
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в аквариум Антальи из Кемера
Начало: Место, где вы живёте
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$427 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalya
    6 июня 2024
    Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
    Экскурсия была замечательная, Туран приехал в отель вовремя. Раскапывал очень интересно, узнали много новых фактов о Кемере и древнем городе Фазелис. Всем рекомендую!
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
    Добрый день, друзья! Ездили с Тураном на экскурсию в районе Кемера. Всё было очень комфортно и познавательно. Отличная чистейшая машина,
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    своевременная подача, очень эрудированный гид. Хороший русский язык, глубокие познания по теме экскурсии. Познакомились с бытом древних турков, побывали на древнейших развалинах античного города Фазелиса. Не устали, получили массу положительных эмоций. В будущем вернемся, обязательно у Турану, за следующими экскурсиями.

    Добрый день, друзья! Ездили с Тураном на экскурсию в районе Кемера. Всё было очень комфортно иДобрый день, друзья! Ездили с Тураном на экскурсию в районе Кемера. Всё было очень комфортно иДобрый день, друзья! Ездили с Тураном на экскурсию в районе Кемера. Всё было очень комфортно и
  • М
    Михаил
    11 мая 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
    Ездили семьей на машине Кирилла по горам над Анталией и Кемером. Очень понравилось. Много интересных локаций. Кирилл очень интересно рассказывает, получили удовольствие от поездки! Рекомендуем.
  • А
    Артем
    8 мая 2024
    Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
    Очень понравилась экскурсия. Гид, Туран очень приятный и интересный рассказчик.
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
    В целом, все понравилось. Это скорее не экскурсия, а просто прогулка. Прекрасные виды, отличные фото получились. Особенно ощутим контраст между
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    жизнью в отеле и реальной Турцией. Не могу сказать, что мы особенно обогатили свои знания, но впечатления остались позитивные. Дети, к сожалению, не особенно желали вовлекаться, а я прекрасно провела время. Не утомительно, по времени как раз уложились в 4 часа. На 3-4 человек цена получается оптимальная, на мой взгляд.

  • И
    Ирина
    26 февраля 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
    Путешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. Хотелось посмотреть что то не
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    избитое. Да и зять рвался в горы. Нашли то, что нам подошло. Прекрасная природа Турции! Мы в Турции в отпуске бывали на разных экскурсиях, но на индивидуальной в горах впервые. Кирилл интересно рассказывает, и интересные факты из истории и старинные легенды и показывает современный уклад жизни- слушать не утомительно и в то же время безумно интересно. Очень много выходили из машины, прогуливались, любовались красотой гор, горных рек, испытали турецкие качели над пропастью -экскурсия для тех, кто не любит гонки в больших автобусных группах с посещением множества достопримечательностей. Путешествовали на машине Кирилла. Было комфортно и безопасно. Попробовали домашние турецкие лепешки в горах и конечно, турецкий чай. В следующий раз, когда будем в Антальи или Кемере- обязательно будем заказывать экскурсии у Кирилла -тактичный, умный, разносторонний человек, приятный в общении и умеющий интересно рассказывать по любым темам экскурсовод. Будем рекомендовать его как гида друзьям и знакомым!

    Путешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. ХотелосьПутешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. ХотелосьПутешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. ХотелосьПутешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. ХотелосьПутешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. ХотелосьПутешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. ХотелосьПутешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. ХотелосьПутешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. ХотелосьПутешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. ХотелосьПутешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. Хотелось
  • В
    Вадим
    15 августа 2023
    Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
    Отличная экскурсия. Виды с горы просто великолепные.
  • В
    Владислав
    24 июля 2023
    Прогулка на лошадях в Кемере
    Спасибо за экскурсию! Не смотря на то, что я катался в первый раз, уже через полчаса я ехал абсолютно сам без помощи!) Экскурсия проходит через горный лес по тропе, откуда открываются отличные виды!
  • Ф
    Фокина
    21 июля 2023
    Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы из Кемера
    Потрясающие по красоте места, локации!!! В отеле никто вам такую экскурсию не предложит, там только банальные! Были и ➖ Наш водитель, забиравший
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    нас из отеля! Он тупо не знал дороги! Навигатор плохо работал, спрашивал у прохожих, а обратно-мы думали вообще не доедем! Это было экстримально и очень, очень долго, т. К. Он фактически не ориентировался! Гид-Гуля, ну гидом её, конечно, сложно назвать, просто сопровождающая Но в любом случае впечатлений осталось много, спасибо!

  • В
    Валерия
    8 июля 2023
    Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы из Кемера
    Экскурсия очень понравилась, боялась, что будет утомительно из-за дороги, но нет, всё прошло замечательно. Спасибо большое гиду за рассказы в пути
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    и организацию. Озеро Салдо очень приятное место, молочно-голубая вода, белоснежный берег и сосновый воздух. На лавандовых полях тоже давно мечтала побывать, мои ожидания оправдались.

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
  2. Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
  3. Рафтинг по горной реке
  4. Морская рыбалка в Кемере
  5. Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Олимпос
  5. Демре
  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Калеичи
  10. The land of legends
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