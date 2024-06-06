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избитое. Да и зять рвался в горы. Нашли то, что нам подошло. Прекрасная природа Турции! Мы в Турции в отпуске бывали на разных экскурсиях, но на индивидуальной в горах впервые. Кирилл интересно рассказывает, и интересные факты из истории и старинные легенды и показывает современный уклад жизни- слушать не утомительно и в то же время безумно интересно. Очень много выходили из машины, прогуливались, любовались красотой гор, горных рек, испытали турецкие качели над пропастью -экскурсия для тех, кто не любит гонки в больших автобусных группах с посещением множества достопримечательностей. Путешествовали на машине Кирилла. Было комфортно и безопасно. Попробовали домашние турецкие лепешки в горах и конечно, турецкий чай. В следующий раз, когда будем в Антальи или Кемере- обязательно будем заказывать экскурсии у Кирилла -тактичный, умный, разносторонний человек, приятный в общении и умеющий интересно рассказывать по любым темам экскурсовод. Будем рекомендовать его как гида друзьям и знакомым!