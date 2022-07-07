А Анастасия Океанариум Анталии из Кемера Всё отлично. Покормили скатов и рыбок, ребёнок счастлив. Спасибо.

И Ирина Аквапарк «Долусу» - Восточная сказка Хороший аквапарк. Ни добавить, ни убавить. Мне он понравился больше, чем хваленый "Атлантис" в Дубае.

Д Даша Аквапарк «Долусу» - Восточная сказка Хороший небольшой аквапарк с горками на любой вкус. Аквапарк был при нашем отеле, поэтому бегали в него часто. Есть достаточно экстремальные горки, есть горки на кругах и без. В общем - нам понравилось!

Д Дина Аквапарк «Долусу» - Восточная сказка Понравились горки, можно оставить вещи в сейфе, обед на двоих выходит 10-13 долларов. Территория небольшая, бассейн тоже, без изысков. Но экстрим на горках, думаю, ощутите. Особенно на тех, которые с кругами нужно посещать. Пробыли весь день, не надоело! Все круто

С Светлана Аквапарк The Land Of Legends из Кемера Отличные цена(с отдельными гидами разница огромная), приняли как родных))) интересные экскурсии, море впечатлений! Мы теперь только к вам за экскурсиями! Отдельное спасибо Рамилу!!! Всем советую!

А Алексей Аквапарк The Land Of Legends из Кемера Аттракционов достаточно много, именно американские горки и тому подобное, а вот аквапарк: горок мало, а очереди бешеные. А в целом неплохо. Территория ухоженная и приятная для время пребывания.