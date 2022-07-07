1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
Экскурсия в Океанариум Анталии из Кемера: Подводное путешествие
Вас ждет захватывающее путешествие в подводный мир Океанариума Анталии. Уникальные морские существа и растения уже ждут вас
Начало: Кемер
Расписание: Ежедневно в 10:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$60 за человека
Групповая
12 часов
Аквапарк The Land Of Legends из Кемера
Посетите аквапарк The Land Of Legends из Кемера и ощутите всплеск эмоций и адреналина. Это идеальное место для семейного отдыха и веселья с друзьями
Начало: Ваш отель
«Запрещено бегать, прыгать, нырять головой, а также скользить на коленях на аттракционах»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $95 за человека
Групповая
5 часов
Ночное шоу The Land of Legends из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме понедельника и четверга.
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$25 за человека
Групповая
6 часов
Аквапарк Кемер: Семейное Веселье и Адреналин
Веселитесь вместе с семьей, скользя по горкам Аквапарка Кемер, и наслаждайтесь солнцем Турции
Начало: Ваш отель
«Развлечения, которые есть в аквапарке Кемера:»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$50 за человека
Групповая
5 часов
Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота в 20:45
Сегодня в 20:45
12 июня в 20:45
$30 за человека
Групповая
5 часов
Аквапарк Water Hill: мировой уровень развлечений из Кемера
Погрузитесь в мир водных приключений в Аквапарке Water Hill. Развлечения для детей и взрослых, безопасность и комфорт на высшем уровне
Начало: Ваш отель
«Все аттракционы в аквапарке и шоу китов включены в стоимость билета»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$48 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия7 июля 2022Всё отлично. Покормили скатов и рыбок, ребёнок счастлив. Спасибо.
- ИИрина5 мая 2022Аквапарк «Долусу» - Восточная сказкаХороший аквапарк. Ни добавить, ни убавить. Мне он понравился больше, чем хваленый "Атлантис" в Дубае.
- ДДаша4 мая 2022Аквапарк «Долусу» - Восточная сказкаХороший небольшой аквапарк с горками на любой вкус. Аквапарк был при нашем отеле, поэтому бегали в него часто. Есть достаточно экстремальные горки, есть горки на кругах и без. В общем - нам понравилось!
- ДДина3 мая 2022Аквапарк «Долусу» - Восточная сказкаПонравились горки, можно оставить вещи в сейфе, обед на двоих выходит 10-13 долларов. Территория небольшая, бассейн тоже, без изысков. Но экстрим на горках, думаю, ощутите. Особенно на тех, которые с кругами нужно посещать. Пробыли весь день, не надоело! Все круто
- ССветлана7 марта 2021Отличные цена(с отдельными гидами разница огромная), приняли как родных))) интересные экскурсии, море впечатлений! Мы теперь только к вам за экскурсиями! Отдельное спасибо Рамилу!!! Всем советую!
- ААлексей28 февраля 2021Аттракционов достаточно много, именно американские горки и тому подобное, а вот аквапарк: горок мало, а очереди бешеные. А в целом неплохо. Территория ухоженная и приятная для время пребывания.
- ММаша30 января 2021Парк хорош для тех, кто не бывал в более интересных местах. По сути аттракционов и горок не очень много, но провести время на день вполне можно
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Развлечения»
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