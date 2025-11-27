Приглашаем вас провести незабываемый вечер на самой большой четырёхпалубной яхте Кемера! Вас ждут живописные бухты и морская пещера, купание в тёплых волнах, зажигательная анимация, пенная дискотека и закат.
А ещё — вкусный ужин, безалкогольные и алкогольные напитки, музыка и веселье до самого возвращения в порт.
Описание круиза
Что вас ожидает
Первую остановку сделаем в Райской бухте — вы искупаетесь в прозрачной воде и сделаете фото на фоне заходящего солнца.
Полюбуемся панорамой трёх островов в лучах заката.
Вторая остановка — в бухте Фаселис. Здесь вас ждёт купание у побережья древнего города (осмотр с моря).
Затем — ужин. Рыба или курица на выбор, гарнир, салаты, фрукты, алкогольные и безалкогольные напитки.
Третья остановка — Пиратская пещера, где вы поплаваете под таинственными сводами.
Пенная дискотека и анимация. Вы потанцуете, поучаствуете в весёлых конкурсах и посмотрите шоу-программу на палубе.
В завершение — фотостоп или купание в бухте Мумбайт (в зависимости от времени).
Организационные детали
- Путешествие пройдёт на четырёхпалубной пиратской яхте Gonster — самой большой в Кемере.
- Это морская прогулка без экскурсии и русскоязычного сопровождающего.
- Мы проведём для вас инструктаж по безопасности, на борту есть спасательные жилеты.
В стоимость включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе из отелей Кемера, Бельдиби, Гёйнюка, Чамьювы, Текировы.
- Ужин (рыба или курица, гарнир, салаты, фрукты), безалкогольные и алкогольные напитки (пиво, вино, ракы) без ограничений.
во вторник, четверг и субботу в 15:00
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|€44
|Дети 6-11 лет
|€25
|Дети 0-6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар — Организатор в Кемере
Провёл экскурсии для 139 туристов
Меня зовут Ильгар, и я — человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет я живу в Турции и знаю эту страну не как турист.
