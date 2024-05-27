1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Групповая конная прогулка в Чамьюве
Зарядиться эмоциями от верховой езды и насладиться прибрежными пейзажами недалеко от Кемера
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
скидка
10%
Групповая
12 часов
Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера
Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
40€36 за человека
Групповая
6.5 часов
Сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньон из Кемера
Впечатляющее приключение на багги и квадроциклах, дополненное рафтингом в Кёпрюлю Каньоне, обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€35 за человека
Индивидуальная
10 часов
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
На квадроцикле - по сосновому лесу в Кемере
Любите экстрим и природу? Сафари на квадроциклах по сосновому лесу Чамьюва подарит вам незабываемые эмоции и заряд адреналина. Присоединяйтесь
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€35 за человека
Групповая
9 часов
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
За один день в нацпарке «Каньон Кепрюлю» вы сможете насладиться рафтингом, поездкой по каньону Тазы и багги-сафари. Включены трансфер и обед
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
€56 за человека
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Сумасшедшее комбо: рафтинг, джип, багги, зиплайн в Кемере
Погрузитесь в мир адреналина и приключений с туром 4 в 1 в Кёпрюлю Каньон! Рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда и пятница в 7:15
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$48 за человека
Групповая
6 часов
Дайвинг в Кемере: подводное приключение в Средиземном море
Устали от пляжного отдыха? Присоединяйтесь к нашей экскурсии и погрузитесь в мир подводных приключений в Кемере
Начало: Кемер
Расписание: Ежедневно. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Экстремальный параглайдинг в Кемере: взлет с Тахталы
Хотите увидеть турецкое побережье с высоты птичьего полета? Параглайдинг в Кемере из Адрасана - это ваш шанс
Начало: Ваш отель
Расписание: Уточните сеанс – Каждый день
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$170 за человека
Групповая
10 часов
Рафтинг и багги-сафари в Кемере: приключение в парке Каньон Кёпрюлю
Смените пляжный отдых на драйв: покорите горные тропы на багги и взбудоражьте реку рафтингом
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $35 за человека
Групповая
13 часов
Джип-сафари и рафтинг в каньонах Тазы и Кепрюлю из Кемера
Зажигательное приключение ждет вас в Каньоне Тазы и Кепрюлю! Джип-тур и рафтинг для незабываемых впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
$32 за человека
Групповая
12 часов
Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
Проведите день на экскурсии, которая никому не даст заскучать. Вас ждет рафтинг по бурной реке, джип-сафари и спуск на зиплайне. Адреналин гарантирован
Начало: Кемер
Расписание: Среда, пятница в 8:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
6 часов
Джип Сафари в Кемере - Приключение по уникальным местам
Исследуйте красоту Турции на джипе: исторические деревни, византийские руины и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: Ваш отель, Кемер
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
от $35 за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия снорклинг и дайвинг из Кемера: встреча с морскими чудесами
Проведите день среди морских чудес, исследуя подводный мир Средиземного моря во время снорклинга и дайвинга
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$35 за человека
Групповая
5 часов
Активный тур в каньон Гёйнюк - природа и адреналин в Кемере
Приключение в каньоне Гёйнюк: природа, зиплайн и незабываемые впечатления ждут вас в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день 08:00 до 13.00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
от $20 за человека
Групповая
1.5 часа
Забронируйте уникальное сафари на квадроциклах в Кемере с страховкой
Возьмите руль под контроль и отправьтесь в путешествие по горным тропам Кемера на надежном квадроцикле
Начало: Трансфер от отеля
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $38 за человека
Групповая
10 часов
Рафтинг из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$16 за человека
Групповая
7 часов
Рафтинг и сафари на квадроциклах
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда Пятница
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$35 за человека
Групповая
10 часов
Каньон Кёпрюлю 5 в 1
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница в 7:15
11 июня в 07:15
14 июня в 07:15
$60 за человека
Групповая
4 часа
Экскурсия верховой езды в Кемере: погрузитесь в мир приключений
Исследуйте красоту Таврских гор верхом на лошади, окунитесь в мир природы и получите яркие воспоминания
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$40 за человека
Групповая
2 часа
Квадро-сафари в Чамьюве: захватывающее приключение в горах Таурус
Готовы к приключению жизни? Присоединяйтесь к квадро-сафари в Чамьюве и насладитесь красотой гор Таурус в компании единомышленников
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от $35 за человека
Групповая
1 час
Прогулка на лошадях в Кемере: эмоции и красота природы
Прогулка на лошадях в Кемере: уникальный шанс насладиться природой, не требуется опыт верховой езды. Ждем вас каждый день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $45 за человека
Групповая
10 часов
Улётное приключение на лодке MonsterJet
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 7:00
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$130 за человека
Групповая
12 часов
3 в 1: рафтинг + зиплайн + квадросафари из Кемера
Начало: Кемер
Расписание: Среда, пятница в 8:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
5 часов
Аквапарк Water Hill: мировой уровень развлечений из Кемера
Погрузитесь в мир водных приключений в Аквапарке Water Hill. Развлечения для детей и взрослых, безопасность и комфорт на высшем уровне
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$48 за человека
Групповая
8 часов
Развлекательная экскурсия на пиратском корабле
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$35 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Приватная прогулка на яхте Briz в Кемере: уединение и красота
Мечтаете о частной морской прогулке? Арендуйте яхту в Кемере и насладитесь идиллией среди морских просторов
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
650$585 за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Квадросафари в Кемере: экстремальное приключение среди гор
Готовы к приключению жизни? Квадросафари в Кемере - это идеальный способ испытать адреналин и насладиться красотой природы
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
$40 за человека
Групповая
7 часов
Лодочная экскурсия по Генуэзскому заливу Порто с трансфером
Откройте для себя красоту Генуэзского залива Порто во время незабываемой лодочной прогулки. Погрузитесь в мир приключений и релаксации
Начало: Adrasan Koyu
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $19 за человека
Индивидуальная
12 часов
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$735 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Перге - античный город, водопад Куршунлу и Деппо Аутлет
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$437 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Природные Чудеса Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$427 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в аквариум Антальи из Кемера
Начало: Место, где вы живёте
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$427 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна27 мая 2024Нам с мужем очень понравилась команда инструкторов дайверов -драйверов! Профессиональные, весёлые, активные, говорят на разных языках. Даже если ты не
- DDenys26 мая 2024Эмоции не описать, нужно пробовать. Инструкторы хорошие, все покажут. Кормил рыбок под водой, первый раз было страшновато но во второй раз уже как у себя дома)
- ГГаяз25 мая 2024Было всё супер. Ребята всё показывают, объясняют, 👍🏽👍🏽👍🏽🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺Я ДОВОЛЕН. НАСТОЯЩИЙ ДАЙВИНГ. ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ САЙТ. МОЖНО ОПЛАТИТЬ СБЕРБАНК картой МИР.
- ППавел15 мая 2024Отличная экскурсия, купались в горной реке под водопадами, на всей территории есть бесплатный интернет, транспорт новые белые Мерседесы, гид говорил на русском.
- EEkaterina14 мая 2024Все прошло круто! Забрали вовремя. Пол часа был тестовый заезд, потом час катались по лесу.
- ДДавид12 мая 2024Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу! Много неразберихи и много ожидания в пунктах пересадки, баги и квадроциклы нам
- ААртем10 мая 2024Прикольный опыт вождения квадроцикла. Сами квадроциклы с автоматической КПП, нужно жать только газ и тормоз. Не очень мощные, где-то 250 кубов. Ехали в среднем со скоростью 20 км/ч, иногда разгонялись до 40 км/ч. Места красивые. Как новый опыт - рекомендую.
- ААртем9 мая 202407.05.24 был на данной экскурсии. Самая большая проблема - расположение самой базы рафтинга. До нее из Кемера добирались около 4-5 часов,
- EElena9 мая 2024Красивое живописное место! На джипах доехали до катания на лодках, обратно шли пешком по каньону! Красота и умиротворение! Но чтобы увидеть водопад, лучше выбирать бодирафтинг. Рекомендую экскурсию
- ЕЕлена13 марта 2024Весело! Я бы еще сплавилась.
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Активный отдых»
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