Активный отдых в Кемере

Найдено 33 экскурсии в категории «Активный отдых» в Кемере, цены от €16, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая конная прогулка в Чамьюве
🐴 Конные прогулки
Групповая
3 часа
1 отзыв
Групповая конная прогулка в Чамьюве
Зарядиться эмоциями от верховой езды и насладиться прибрежными пейзажами недалеко от Кемера
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
45 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
12 часов
17 отзывов
Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера
Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4036 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6.5 часов
3 отзыва
Сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньон из Кемера
Впечатляющее приключение на багги и квадроциклах, дополненное рафтингом в Кёпрюлю Каньоне, обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
35 за человека
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.
На квадроцикле - по сосновому лесу
🛻 На квадроциклах
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
1 отзыв
На квадроцикле - по сосновому лесу в Кемере
Любите экстрим и природу? Сафари на квадроциклах по сосновому лесу Чамьюва подарит вам незабываемые эмоции и заряд адреналина. Присоединяйтесь
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
35 за человека
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
За один день в нацпарке «Каньон Кепрюлю» вы сможете насладиться рафтингом, поездкой по каньону Тазы и багги-сафари. Включены трансфер и обед
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
56 за человека
Сумасшедшее комбо: рафтинг, джип, багги, зиплайн
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
11 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Сумасшедшее комбо: рафтинг, джип, багги, зиплайн в Кемере
Погрузитесь в мир адреналина и приключений с туром 4 в 1 в Кёпрюлю Каньон! Рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда и пятница в 7:15
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$48 за человека
Дайвинг в Кемере
Групповая
6 часов
37 отзывов
Дайвинг в Кемере: подводное приключение в Средиземном море
Устали от пляжного отдыха? Присоединяйтесь к нашей экскурсии и погрузитесь в мир подводных приключений в Кемере
Начало: Кемер
Расписание: Ежедневно. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $25 за человека
Параглайдинг в Кемере из Адрасана
🪂 На параплане
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Экстремальный параглайдинг в Кемере: взлет с Тахталы
Хотите увидеть турецкое побережье с высоты птичьего полета? Параглайдинг в Кемере из Адрасана - это ваш шанс
Начало: Ваш отель
Расписание: Уточните сеанс – Каждый день
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$170 за человека
Рафтинг и багги-сафари из Кемера
🛞 Багги
Групповая
10 часов
12 отзывов
Рафтинг и багги-сафари в Кемере: приключение в парке Каньон Кёпрюлю
Смените пляжный отдых на драйв: покорите горные тропы на багги и взбудоражьте реку рафтингом
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $35 за человека
Каньон Тазы на джипах + рафтинг в Каньоне Кепрюлю
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
27 отзывов
Джип-сафари и рафтинг в каньонах Тазы и Кепрюлю из Кемера
Зажигательное приключение ждет вас в Каньоне Тазы и Кепрюлю! Джип-тур и рафтинг для незабываемых впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
$32 за человека
Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
Проведите день на экскурсии, которая никому не даст заскучать. Вас ждет рафтинг по бурной реке, джип-сафари и спуск на зиплайне. Адреналин гарантирован
Начало: Кемер
Расписание: Среда, пятница в 8:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Джип-сафари в Кемере
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
17 отзывов
Джип Сафари в Кемере - Приключение по уникальным местам
Исследуйте красоту Турции на джипе: исторические деревни, византийские руины и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: Ваш отель, Кемер
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
от $35 за человека
Снорклинг и дайвинг из Кемера
Групповая
6 часов
10 отзывов
Экскурсия снорклинг и дайвинг из Кемера: встреча с морскими чудесами
Проведите день среди морских чудес, исследуя подводный мир Средиземного моря во время снорклинга и дайвинга
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$35 за человека
Активный тур в живописный каньон Гёйнюк
Групповая
5 часов
24 отзыва
Активный тур в каньон Гёйнюк - природа и адреналин в Кемере
Приключение в каньоне Гёйнюк: природа, зиплайн и незабываемые впечатления ждут вас в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день 08:00 до 13.00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
от $20 за человека
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
🛻 На квадроциклах
Групповая
1.5 часа
19 отзывов
Забронируйте уникальное сафари на квадроциклах в Кемере с страховкой
Возьмите руль под контроль и отправьтесь в путешествие по горным тропам Кемера на надежном квадроцикле
Начало: Трансфер от отеля
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $38 за человека
Рафтинг из Кемера
Групповая
10 часов
11 отзывов
Рафтинг из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$16 за человека
Рафтинг и сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
7 часов
6 отзывов
Рафтинг и сафари на квадроциклах
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда Пятница
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$35 за человека
Каньон Кёпрюлю 5 в 1
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
29 отзывов
Каньон Кёпрюлю 5 в 1
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница в 7:15
11 июня в 07:15
14 июня в 07:15
$60 за человека
Верховая езда в Кемере
Групповая
4 часа
6 отзывов
Экскурсия верховой езды в Кемере: погрузитесь в мир приключений
Исследуйте красоту Таврских гор верхом на лошади, окунитесь в мир природы и получите яркие воспоминания
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$40 за человека
Квадро-сафари в Чамьюве
Групповая
2 часа
11 отзывов
Квадро-сафари в Чамьюве: захватывающее приключение в горах Таурус
Готовы к приключению жизни? Присоединяйтесь к квадро-сафари в Чамьюве и насладитесь красотой гор Таурус в компании единомышленников
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от $35 за человека
Прогулка на лошадях в Кемере
🐴 Конные прогулки
Групповая
1 час
7 отзывов
Прогулка на лошадях в Кемере: эмоции и красота природы
Прогулка на лошадях в Кемере: уникальный шанс насладиться природой, не требуется опыт верховой езды. Ждем вас каждый день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $45 за человека
Улётное приключение на лодке MonsterJet
Групповая
10 часов
10 отзывов
Улётное приключение на лодке MonsterJet
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 7:00
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$130 за человека
3 в 1: рафтинг + зиплайн + квадросафари из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 в 1: рафтинг + зиплайн + квадросафари из Кемера
Начало: Кемер
Расписание: Среда, пятница в 8:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Аквапарк Water Hill в Анталии из Кемера
Групповая
5 часов
Аквапарк Water Hill: мировой уровень развлечений из Кемера
Погрузитесь в мир водных приключений в Аквапарке Water Hill. Развлечения для детей и взрослых, безопасность и комфорт на высшем уровне
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$48 за человека
Развлекательная экскурсия на пиратском корабле
Групповая
8 часов
Развлекательная экскурсия на пиратском корабле
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$35 за человека
Аренда яхты
🛥 На яхте
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Приватная прогулка на яхте Briz в Кемере: уединение и красота
Мечтаете о частной морской прогулке? Арендуйте яхту в Кемере и насладитесь идиллией среди морских просторов
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
650$585 за всё до 3 чел.
Квадросафари (страховка включена)
Групповая
3 часа
Квадросафари в Кемере: экстремальное приключение среди гор
Готовы к приключению жизни? Квадросафари в Кемере - это идеальный способ испытать адреналин и насладиться красотой природы
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
$40 за человека
Экскурсия на лодке по Генуэзскому заливу Порту с дополнительным трансфером
Групповая
7 часов
Лодочная экскурсия по Генуэзскому заливу Порто с трансфером
Откройте для себя красоту Генуэзского залива Порто во время незабываемой лодочной прогулки. Погрузитесь в мир приключений и релаксации
Начало: Adrasan Koyu
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $19 за человека
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Кемера
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$735 за всё до 10 чел.
Перге - античный город, водопад Куршунлу и Деппо Аутлет
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Перге - античный город, водопад Куршунлу и Деппо Аутлет
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$437 за всё до 5 чел.
Природные Чудеса Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Природные Чудеса Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$427 за всё до 5 чел.
Экскурсия в аквариум Антальи из Кемера
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в аквариум Антальи из Кемера
Начало: Место, где вы живёте
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$427 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Дайвинг в Кемере
    Нам с мужем очень понравилась команда инструкторов дайверов -драйверов! Профессиональные, весёлые, активные, говорят на разных языках. Даже если ты не
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    драйвер,, время можно провести с удовольствием, плавать, любоваться пейзажами гор, пещер, бирюзовой воды, горных козлов. А ещё есть возможность пройти экзамен и получить сертификат драйвера за умеренную плату. Спасибо большое организаторам и команде!

  • D
    Denys
    26 мая 2024
    Дайвинг в Кемере
    Эмоции не описать, нужно пробовать. Инструкторы хорошие, все покажут. Кормил рыбок под водой, первый раз было страшновато но во второй раз уже как у себя дома)
  • Г
    Гаяз
    25 мая 2024
    Дайвинг в Кемере
    Было всё супер. Ребята всё показывают, объясняют, 👍🏽👍🏽👍🏽🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺Я ДОВОЛЕН. НАСТОЯЩИЙ ДАЙВИНГ. ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ САЙТ. МОЖНО ОПЛАТИТЬ СБЕРБАНК картой МИР.
  • П
    Павел
    15 мая 2024
    Активный тур в живописный каньон Гёйнюк
    Отличная экскурсия, купались в горной реке под водопадами, на всей территории есть бесплатный интернет, транспорт новые белые Мерседесы, гид говорил на русском.
  • E
    Ekaterina
    14 мая 2024
    Квадро-сафари в Чамьюве
    Все прошло круто! Забрали вовремя. Пол часа был тестовый заезд, потом час катались по лесу.
  • Д
    Давид
    12 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
    Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу! Много неразберихи и много ожидания в пунктах пересадки, баги и квадроциклы нам
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    вообще не понравились, вы едете на специальную площадку и там с супер-медленной скоростью около 10 км/ч в группе катаетесь по кругу, багги вообще никакие подвеска двигатель тормоза отстой, то есть удовольствия от багги мы не получили, но зато рафтинг это было бомба! Несколько отрезков с выходом для покушать И пофотографироваться, и на тросе покататься над пропастью, далее командные сражения по обливанию водой, это было эпично, мы с немцами обрызгивали друг друга, Это было 9 мая, победоносные кличи и всё такое прочее, было круто!

    Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу!Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу!Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу!
  • А
    Артем
    10 мая 2024
    На квадроцикле - по сосновому лесу
    Прикольный опыт вождения квадроцикла. Сами квадроциклы с автоматической КПП, нужно жать только газ и тормоз. Не очень мощные, где-то 250 кубов. Ехали в среднем со скоростью 20 км/ч, иногда разгонялись до 40 км/ч. Места красивые. Как новый опыт - рекомендую.
    Прикольный опыт вождения квадроциклаПрикольный опыт вождения квадроциклаПрикольный опыт вождения квадроциклаПрикольный опыт вождения квадроциклаПрикольный опыт вождения квадроцикла
  • А
    Артем
    9 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
    07.05.24 был на данной экскурсии. Самая большая проблема - расположение самой базы рафтинга. До нее из Кемера добирались около 4-5 часов,
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    т. к. по пути забирали всех участников экскурсии из различных отелей в Кемере и Анталии. Дорога обратно также балы долгой, но уже из-за пробок в Анталии. Ехали до Кемера около 4 часов. По самой экскурсии: - квадроциклы или багги. Нас было много около 10 квадроциклов и 10 багги, все ехали колонной, нас сопровождали организаторы. Ехали достаточно медленно, но сам факт управления багги - классный; - рафтинг. Вот ради этого стоит приехать. Основная часть программы - это спуск по реке на большой лодке (10 человек). Сплавлялись достаточно долго, сложно сказать точно, но около 1 - 1,5 часов. Гребли сами, организатор задавал ритм. Плескались с другими такими же лодками. Красивые виды, несколько небольших порогов, кристально чистая и холодная вода. Это было круто. Сама река не очень бурная и не очень быстрая, поэтому особо много адреналина получить не удастся. Есть две остановки - на покушать (за деньги), и для покатушек на зип-лайне. Зип-лайн - 350 метров, но 2 раза. Скорость низкая. Если не включен в экскурсию, то цена 10 евро. Я не стал доплачивать. Итог: если отель близко к базе рафтинга, то однозначно стоит поехать, тем более за такие смешные деньги. Желательно иметь с собой водонепроницаемый чехол для телефона, сменную одежду (если не брать гидрокостюм). Мое общее впечатление на 7 из 10. Общее впечатление подпортила долгая дорога.

    07.05.24 был на данной экскурсии
  • E
    Elena
    9 мая 2024
    Активный тур в живописный каньон Гёйнюк
    Красивое живописное место! На джипах доехали до катания на лодках, обратно шли пешком по каньону! Красота и умиротворение! Но чтобы увидеть водопад, лучше выбирать бодирафтинг. Рекомендую экскурсию
  • Е
    Елена
    13 марта 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Весело! Я бы еще сплавилась.

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
  1. Групповая конная прогулка в Чамьюве
  2. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
  3. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
  4. Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
  5. На квадроцикле - по сосновому лесу
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Олимпос
  5. Демре
  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Калеичи
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "Активный отдых" можно забронировать 33 экскурсии от 16 до 735 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 255 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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