Поездка для тех, кто хочет перезагрузиться в окружении природы и получить незабываемый опыт.
Вы преодолеете пороги реки, проедете по горным тропам на квадроциклах и пролетите над каньоном по зиплайн-трассе. Свежий воздух, драйв и никаких исторических лекций!
Описание экскурсии
Рафтинг
День начнётся в живописной долине парка «Кёпрюлю». Здесь вы сплавитесь по горной реке среди скал и сосновых лесов. Спокойные участки будут сменяться лёгкими порогами. Будете останавливаться, чтобы перевести дух и насладиться природой.
Сафари на квадроциклах
Затем пересядете на квадроциклы. Вас ждут грунтовые дороги, лесные тропы и холмы. Вы увидите горные ландшафты с другого ракурса и ощутите драйв движения по бездорожью.
Зиплайн над каньоном
Завершите маршрут полётом по зиплайн-трассе. Пронесётесь над каньоном и рекой и полюбуетесь горными склонами с высоты.
Тайминг маршрута
8:00-9:00 — трансфер из отелей
10:00-11:00 — рафтинг
13:00 — квадросафари
14:00-15:00 — обед, свободное время
15:00 — зиплайн
18:00-18:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Перед активностями проводится инструктаж по технике безопасности и выдаётся снаряжение
- В стоимость включено: трансфер, услуги инструкторов, оборудование и страховка, а также обед на базе (в меню: куриные шашлыки, салаты, рис, макароны). Напитки — за доплату
- С вами буду я или один из гидов нашей команды
в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|€37
|Дети от 6 до 11 лет
|€26
|Дети от 0 до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Кемере
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
