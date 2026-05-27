Поездка для тех, кто хочет перезагрузиться в окружении природы и получить незабываемый опыт. Вы преодолеете пороги реки, проедете по горным тропам на квадроциклах и пролетите над каньоном по зиплайн-трассе. Свежий воздух, драйв и никаких исторических лекций!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Рафтинг

День начнётся в живописной долине парка «Кёпрюлю». Здесь вы сплавитесь по горной реке среди скал и сосновых лесов. Спокойные участки будут сменяться лёгкими порогами. Будете останавливаться, чтобы перевести дух и насладиться природой.

Сафари на квадроциклах

Затем пересядете на квадроциклы. Вас ждут грунтовые дороги, лесные тропы и холмы. Вы увидите горные ландшафты с другого ракурса и ощутите драйв движения по бездорожью.

Зиплайн над каньоном

Завершите маршрут полётом по зиплайн-трассе. Пронесётесь над каньоном и рекой и полюбуетесь горными склонами с высоты.

Тайминг маршрута

8:00-9:00 — трансфер из отелей

10:00-11:00 — рафтинг

13:00 — квадросафари

14:00-15:00 — обед, свободное время

15:00 — зиплайн

18:00-18:30 — возвращение в отель

