Ликийское наследие: Демре, Мира, Лимира, Кекова из Кемера, Белека, Анталии

Экскурсия в Демре, Миру и Кекова — насыщенное путешествие с обедом и сопровождением гида-историка: церковь Святого Николая, древний город Мира, античный Лимира, затонувший город Кекова с прогулкой на лодке и купанием.
4.3
4 отзыва
Описание экскурсии

Откройте тайны Ликии — от святых до затонувших городов! Этот тур словно машина времени: вы побываете в местах, где история дышит сквозь камень, а Средиземное море хранит свои секреты на дне. Вас ждёт насыщенное путешествие по древним городам, культурным памятникам и лазурному побережью, где археология встречается с природой. Что вы увидите во время экскурсии:
  • Церковь Святого Николая (Демре) Историческая церковь с фресками и каменным саркофагом, в котором ранее покоились мощи святого Николая — прообраза Санта-Клауса.
  • Античный город Мира Ликийские скальные гробницы и римский амфитеатр, сохранившие величие древнего мира.
  • Античный город Лимира Уединённое место с театром, усыпальницами и родником с ледяной водой, где можно освежиться. Одна из скрытых жемчужин региона.
  • Затонувший город Кекова Руины древнего города, ушедшие под воду после землетрясения. Прогулка на лодке позволяет увидеть улицы, лестницы и стены сквозь прозрачную морскую гладь.
  • Центр икон Мастерская и галерея византийского искусства с возможностью приобретения икон ручной работы. Важная информация: Время выезда: Экскурсия начинается около 09:00, однако время выезда из отеля зависит от региона и может быть начиная с 07:00 утра. Так что не забудьте заказать ланч бокс на ресепшен чтобы взять с собой вместо завтрака. Точное время трансфера будет сообщено накануне вечером, до 21:30. Что включено во все пакеты:.
  • Трансфер от отеля и обратно •Услуги русскоязычного гида •Обед (шведский стол) •Прогулка на лодке по затонувшему городу Кекова •Страховка •Короткая остановка у античного города Лимира Различия между пакетами: Базовый пакет (Демре + Кекова):.

— Без входных билетов в церковь Святого Николая и древний город Мира Полный пакет (Демре + Мира + Кекова + церковь Святого Николая):

— Включены входные билеты в Миру и церковь Святого Николая Важно: завтрак и напитки в обед не включены Что взять с собой:

Паспорт или удостоверение личности (обязательно!) •Удобную обувь для прогулок по историческим местам •Купальник и полотенце для купания в Кекова или Лимире •Головной убор, солнцезащитные очки, воду •Немного наличных для личных расходов (сувениры, напитки и пр.) Контактная информация: В случае вопросов или необходимости изменить бронирование — свяжитесь с нами по телефону или через мессенджер, указанный в подтверждении.

Среда, воскресенье, выезд рано- закажите ланч бокс в отеле

Ответы на вопросы

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
1
А
Анна
24 окт 2025
Почему никто не предупредил, что еще +3 евро с человека - экскурсия Юлии? Разве экскурсовод не включен в стоимость по умолчанию? а если я не готова платить - мне в
читать дальше

автобусе уши закрыть? Вымогательство. Почему Юлия завезла группу в магазин оникса - этого не было в программе тура! И отняла эти 20 минут из посещения Миры? 40 минут на Миру ни о чем! Крайне бедный, унизительно бедный обед! За 136 евро на двоих могло бы быть и лучше. Одни овощи! 6 кусочков курицы персонально накладывала турчанка в тарелку, единственный супчик - вода - реально уши голодными. Прогулка на корабле понравилась, но очень короткая, никакого затонувшего города не увидели - островки гор с остатками древней кладки и стен. Необоснованно дорого, за оказанные услуги.

А
Алина
15 сен 2025
Понравилась гид Юлия, подробно все рассказывала не только про вещи, касающиеся самой экскурсии, но и какие-то интересные факты про регионы, которые мы проезжали, про местные традиции, давала рекомендации. Всем советую
читать дальше

попробовать мороженое из козьего молока. Было интересно погрузиться в историю, в школе обычно тема древности не особо интересно раскрыта, ты даже и не понимаешь, на каких современных землях располагались древние цивилизации. Не советую ехать с детьми, им будет скучно, тем более экскурсия довольно долго длится

Н
Наталья
6 авг 2025
А
Анна
16 июл 2025
Прекрасная экскурсия. Особенно хочется отметить ГИДА Юлю. Прекрасная организация, хорошее знание истории. Никаких минусов одни плюсы. Время прошло быстро и интересно. Большое спасибо организаторам.

