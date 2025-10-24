Экскурсия в Демре, Миру и Кекова — насыщенное путешествие с обедом и сопровождением гида-историка: церковь Святого Николая, древний город Мира, античный Лимира, затонувший город Кекова с прогулкой на лодке и купанием.
Описание экскурсии
Откройте тайны Ликии — от святых до затонувших городов! Этот тур словно машина времени: вы побываете в местах, где история дышит сквозь камень, а Средиземное море хранит свои секреты на дне. Вас ждёт насыщенное путешествие по древним городам, культурным памятникам и лазурному побережью, где археология встречается с природой. Что вы увидите во время экскурсии:
- Церковь Святого Николая (Демре) Историческая церковь с фресками и каменным саркофагом, в котором ранее покоились мощи святого Николая — прообраза Санта-Клауса.
- Античный город Мира Ликийские скальные гробницы и римский амфитеатр, сохранившие величие древнего мира.
- Античный город Лимира Уединённое место с театром, усыпальницами и родником с ледяной водой, где можно освежиться. Одна из скрытых жемчужин региона.
- Затонувший город Кекова Руины древнего города, ушедшие под воду после землетрясения. Прогулка на лодке позволяет увидеть улицы, лестницы и стены сквозь прозрачную морскую гладь.
- Центр икон Мастерская и галерея византийского искусства с возможностью приобретения икон ручной работы. Важная информация: Время выезда: Экскурсия начинается около 09:00, однако время выезда из отеля зависит от региона и может быть начиная с 07:00 утра. Так что не забудьте заказать ланч бокс на ресепшен чтобы взять с собой вместо завтрака. Точное время трансфера будет сообщено накануне вечером, до 21:30. Что включено во все пакеты:.
- Трансфер от отеля и обратно •Услуги русскоязычного гида •Обед (шведский стол) •Прогулка на лодке по затонувшему городу Кекова •Страховка •Короткая остановка у античного города Лимира Различия между пакетами: Базовый пакет (Демре + Кекова):.
— Без входных билетов в церковь Святого Николая и древний город Мира Полный пакет (Демре + Мира + Кекова + церковь Святого Николая):
— Включены входные билеты в Миру и церковь Святого Николая Важно: завтрак и напитки в обед не включены Что взять с собой:
Паспорт или удостоверение личности (обязательно!) •Удобную обувь для прогулок по историческим местам •Купальник и полотенце для купания в Кекова или Лимире •Головной убор, солнцезащитные очки, воду •Немного наличных для личных расходов (сувениры, напитки и пр.) Контактная информация: В случае вопросов или необходимости изменить бронирование — свяжитесь с нами по телефону или через мессенджер, указанный в подтверждении.
Среда, воскресенье, выезд рано- закажите ланч бокс в отеле
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, воскресенье, выезд рано- закажите ланч бокс в отеле
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
24 окт 2025
Почему никто не предупредил, что еще +3 евро с человека - экскурсия Юлии? Разве экскурсовод не включен в стоимость по умолчанию? а если я не готова платить - мне в
А
Алина
15 сен 2025
Понравилась гид Юлия, подробно все рассказывала не только про вещи, касающиеся самой экскурсии, но и какие-то интересные факты про регионы, которые мы проезжали, про местные традиции, давала рекомендации. Всем советую
Н
Наталья
6 авг 2025
А
Анна
16 июл 2025
Прекрасная экскурсия. Особенно хочется отметить ГИДА Юлю. Прекрасная организация, хорошее знание истории. Никаких минусов одни плюсы. Время прошло быстро и интересно. Большое спасибо организаторам.
