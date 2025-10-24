Откройте тайны Ликии — от святых до затонувших городов! Этот тур словно машина времени: вы побываете в местах, где история дышит сквозь камень, а Средиземное море хранит свои секреты на дне. Вас ждёт насыщенное путешествие по древним городам, культурным памятникам и лазурному побережью, где археология встречается с природой. Что вы увидите во время экскурсии:

Церковь Святого Николая (Демре) Историческая церковь с фресками и каменным саркофагом, в котором ранее покоились мощи святого Николая — прообраза Санта-Клауса.

Античный город Мира Ликийские скальные гробницы и римский амфитеатр, сохранившие величие древнего мира.

Античный город Лимира Уединённое место с театром, усыпальницами и родником с ледяной водой, где можно освежиться. Одна из скрытых жемчужин региона.

Затонувший город Кекова Руины древнего города, ушедшие под воду после землетрясения. Прогулка на лодке позволяет увидеть улицы, лестницы и стены сквозь прозрачную морскую гладь.

Центр икон Мастерская и галерея византийского искусства с возможностью приобретения икон ручной работы. Важная информация: Время выезда: Экскурсия начинается около 09:00, однако время выезда из отеля зависит от региона и может быть начиная с 07:00 утра. Так что не забудьте заказать ланч бокс на ресепшен чтобы взять с собой вместо завтрака. Точное время трансфера будет сообщено накануне вечером, до 21:30. Что включено во все пакеты:.

Трансфер от отеля и обратно •Услуги русскоязычного гида •Обед (шведский стол) •Прогулка на лодке по затонувшему городу Кекова •Страховка •Короткая остановка у античного города Лимира Различия между пакетами: Базовый пакет (Демре + Кекова):.

— Без входных билетов в церковь Святого Николая и древний город Мира Полный пакет (Демре + Мира + Кекова + церковь Святого Николая):

— Включены входные билеты в Миру и церковь Святого Николая Важно: завтрак и напитки в обед не включены Что взять с собой:

Паспорт или удостоверение личности (обязательно!) •Удобную обувь для прогулок по историческим местам •Купальник и полотенце для купания в Кекова или Лимире •Головной убор, солнцезащитные очки, воду •Немного наличных для личных расходов (сувениры, напитки и пр.) Контактная информация: В случае вопросов или необходимости изменить бронирование — свяжитесь с нами по телефону или через мессенджер, указанный в подтверждении.