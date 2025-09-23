Мои заказы

Демре, Мира и Кекова из Кемера

Вас ждёт древняя Турция: путешествие по трём античным городам.

На территории страны сохранилось множество памятников античной эпохи, мы приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие и познакомиться с историей этих мест.

Вы увидите впечатляющие скальные гробницы, побываете в древнем амфитеатре и услышите историю затонувшего города.

Это отличная возможность открыть для себя богатую истории Турции за пределами привычных курортных зон!
Описание экскурсии

Путешествие в античную историю Турции Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по древним местам Турции. Наш маршрут охватит три уникальных локации — Демре, Мира и Кеково. Это отличная возможность открыть для себя Турцию за пределами отелей и пляжей. Античные времена • Экскурсия начнётся с посещения церкви Святого Николая, построенной в IV веке. Здесь вы увидите саркофаг с мощами Святого Николая, почитаемого во всём мире как Чудотворца.
  • Затем мы отправимся в город Мира, который некогда был столицей Ликийского царства. Несмотря на разрушение, здесь сохранились впечатляющие памятники: скальные гробницы, высеченные в скалах, и огромный амфитеатр, рассчитанный на 10 000 зрителей.
  • Заключительным этапом станет морская прогулка к затонувшему городу Кекова. Часть древнего города скрыта под водой, но благодаря специальным стеклянным панелям на борту яхты вы сможете увидеть руины, погружённые в море.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Церковь Святого Николая
  • Древний ликийский город Мира
  • Древний амфитеатр в Демре
  • Затонувший город Кекова
Что включено
  • Встреча в отеле в Кемере
  • Перевозка в полностью кондиционированном автобусе
  • Обед (напитки за дополнительную плату)
  • Страховка
  • Профессиональный гид
  • Прогулка на яхте
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Посещение Церкви Святого Николая
  • Входной билет в город Мира
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
О
Олеся
23 сен 2025
Удивительная экскурсия, отличный экскурсовод. Единственное пожелание: многие едет туда именно поклонится Николаю Чудотворцу, но время в храме дают лишь 20 минут. В на теплоходе катались 2.5 часа. Предлагаю уменьшить пол
часа времени на яхте и дать больше времени на Святыню. И для тех, кто желает купить иконы Божьей Матери и Николая: Вас заведут в самый дорогой магазин, где начало цены на иконы - 80-100 долларов. 5сли выжти из магазина и пройти 1 минуту налево и налево, будет лавка подешевле, и напротив этой лавки ещё огромный сувенирный. Кто хочет привезти себе иконы, загляните сюда, там все купите в пол цены. Сама экскурсия необыкновенная, лёгкая. Обязательно поеду ещё через Спутник 8.

Э
Элеонора
15 июл 2025
Здравствуйте, мы с подругой ездили на экскурсию из Кемера в Демре, Миры, Кекова, всё очень понравилось гидом была Наталья очень интересно и познавательно всё рассказывает интересно было слушать☺👍👍👍 Понравилось катание
на яхте замечательные виды глаза отдыхали от такой красоты, а уши слушали интересный рассказ Натальи, также на яхте предлагали вкусный турецкий кофе, котлеты из синего краба, креветки, нам всё очень понравилось. Храм Святого Николая особая атмосфера столько историй о чудесах я представляла себе как бы он выглядел еслибы всё было в целости и как бы звучали в нём христианские православные песнопения… Наталья помогала нам доизобразить образы, потому что многое разрушено, но по тому что осталось действительно можно было догадаться что было изображено… в общем мы остались довольны экскурсией комфортный автобус никаких нареканий и остались довольны нашим гидом Натальей удивлялись с подругой сколько всего интересного она знает😍 Единственное что напрягло, это то, что экскурсия началась не из храма, но когда мы приехали к храму другие экскурсионные группы действительно подршли позже и у нас было время посмотреть храм и спокойно послушать Наталью когда ещё никого кроме нашей группы не было… В целом всё понравилось! Спасибо за ваш труд и организацию👍👍

М
Михаил
21 апр 2025

