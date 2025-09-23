Вас ждёт древняя Турция: путешествие по трём античным городам.
На территории страны сохранилось множество памятников античной эпохи, мы приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие и познакомиться с историей этих мест.
Вы увидите впечатляющие скальные гробницы, побываете в древнем амфитеатре и услышите историю затонувшего города.
Это отличная возможность открыть для себя богатую истории Турции за пределами привычных курортных зон!
На территории страны сохранилось множество памятников античной эпохи, мы приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие и познакомиться с историей этих мест.
Вы увидите впечатляющие скальные гробницы, побываете в древнем амфитеатре и услышите историю затонувшего города.
Это отличная возможность открыть для себя богатую истории Турции за пределами привычных курортных зон!
Описание экскурсииПутешествие в античную историю Турции Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по древним местам Турции. Наш маршрут охватит три уникальных локации — Демре, Мира и Кеково. Это отличная возможность открыть для себя Турцию за пределами отелей и пляжей. Античные времена • Экскурсия начнётся с посещения церкви Святого Николая, построенной в IV веке. Здесь вы увидите саркофаг с мощами Святого Николая, почитаемого во всём мире как Чудотворца.
- Затем мы отправимся в город Мира, который некогда был столицей Ликийского царства. Несмотря на разрушение, здесь сохранились впечатляющие памятники: скальные гробницы, высеченные в скалах, и огромный амфитеатр, рассчитанный на 10 000 зрителей.
- Заключительным этапом станет морская прогулка к затонувшему городу Кекова. Часть древнего города скрыта под водой, но благодаря специальным стеклянным панелям на борту яхты вы сможете увидеть руины, погружённые в море.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Святого Николая
- Древний ликийский город Мира
- Древний амфитеатр в Демре
- Затонувший город Кекова
Что включено
- Встреча в отеле в Кемере
- Перевозка в полностью кондиционированном автобусе
- Обед (напитки за дополнительную плату)
- Страховка
- Профессиональный гид
- Прогулка на яхте
Что не входит в цену
- Напитки
- Посещение Церкви Святого Николая
- Входной билет в город Мира
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олеся
23 сен 2025
Удивительная экскурсия, отличный экскурсовод. Единственное пожелание: многие едет туда именно поклонится Николаю Чудотворцу, но время в храме дают лишь 20 минут. В на теплоходе катались 2.5 часа. Предлагаю уменьшить пол
Э
Элеонора
15 июл 2025
Здравствуйте, мы с подругой ездили на экскурсию из Кемера в Демре, Миры, Кекова, всё очень понравилось гидом была Наталья очень интересно и познавательно всё рассказывает интересно было слушать☺👍👍👍 Понравилось катание
М
Михаил
21 апр 2025
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии из Кемера
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Церковь Святого Николая и древний город Мира
Путешествие в Демре: храм Святого Николая и руины города Мира. Узнайте историю святого и древнего города с профессиональным гидом
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€350 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Посетите сердце древней Ликии и узнайте тайны Николая Чудотворца на экскурсии, полной истории и красоты
Сегодня в 08:00
16 ноя в 08:00
€375
€416 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Демре - из Кемера
Поездка в Демре - это возможность прикоснуться к истории Ликии и Рима. Посетите церковь Николая Чудотворца и древние ликийские гробницы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.