читать дальше

на яхте замечательные виды глаза отдыхали от такой красоты, а уши слушали интересный рассказ Натальи, также на яхте предлагали вкусный турецкий кофе, котлеты из синего краба, креветки, нам всё очень понравилось. Храм Святого Николая особая атмосфера столько историй о чудесах я представляла себе как бы он выглядел еслибы всё было в целости и как бы звучали в нём христианские православные песнопения… Наталья помогала нам доизобразить образы, потому что многое разрушено, но по тому что осталось действительно можно было догадаться что было изображено… в общем мы остались довольны экскурсией комфортный автобус никаких нареканий и остались довольны нашим гидом Натальей удивлялись с подругой сколько всего интересного она знает😍 Единственное что напрягло, это то, что экскурсия началась не из храма, но когда мы приехали к храму другие экскурсионные группы действительно подршли позже и у нас было время посмотреть храм и спокойно послушать Наталью когда ещё никого кроме нашей группы не было… В целом всё понравилось! Спасибо за ваш труд и организацию👍👍