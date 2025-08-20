Путешествие в Ликию - это возможность прикоснуться к древним легендам и увидеть уникальные памятники.
Посетители смогут насладиться храмом Святителя Николая, известным местом паломничества, и исследовать античные руины Миры.
В завершение - морская прогулка к затонувшему городу Кекова, где подводные руины расскажут о былом величии.
Прекрасный шанс узнать о культуре и истории региона, а также насладиться живописными видами Средиземного моря
Посетители смогут насладиться храмом Святителя Николая, известным местом паломничества, и исследовать античные руины Миры.
В завершение - морская прогулка к затонувшему городу Кекова, где подводные руины расскажут о былом величии.
Прекрасный шанс узнать о культуре и истории региона, а также насладиться живописными видами Средиземного моря
6 причин купить эту прогулку
- 🏛 Уникальные исторические памятники
- ⛪ Храм Святителя Николая
- 🏞 Скальные гробницы и амфитеатр
- 🚤 Морская прогулка к Кекове
- 🌊 Возможность купания в прозрачной воде
- 🗺 Легенды и истории Средиземноморья
Что можно увидеть
- Храм Святителя Николая
- Ликийские скальные гробницы
- Римский амфитеатр
- Затонувший город Кекова
Описание водной прогулки
Вы увидите:
- храм Святителя Николая в Демре — место паломничества, связанное с одним из самых почитаемых святых. У вас будет время для молитвы и фотографий
- ликийские скальные гробницы и римский амфитеатр в Мире — осмотрим их во время прогулки по археологическому парку
- деревушку Уча (Удючагыз) — тихую гавань у моря
- руины затонувшей Кековы — с палубы нашего корабля осмотрим лестницы, фундаменты и улицы под водой
- бухту с прозрачной водой, где можно поплавать (если позволяет погода и время)
Вы узнаете:
- кто такие ликийцы и чем они отличались от греков и римлян
- как было устроено общество Ликии: демократия, свобода женщин, культура захоронений
- почему легенда о Святом Николае превратилась в образ Санта-Клауса
- как Мира стала центром Римской Ликии и зачем строили театры
- как морская торговля и пиратство влияли на жизнь региона
Примерный тайминг
8:00–9:30 — выезд из Кемера и переезд в Демре (около 1,5 часов, с короткой остановкой)
9:30–10:10 — храм Святителя Николая
10:15–11:15 — античный город Мира: скальные гробницы, амфитеатр
11:15–11:30 — переезд в порт Удючагыз
11:30–12:30 — обед в ресторане
12:30–15:30 — морская прогулка вдоль Кековы: панорамы затонувшего города, остановка для купания
15:30–18:00 — обратный переезд в Кемер
18:00 — прибытие в отели
Организационные детали
- Поездка проходит на автобусе Mercedes Sprinter или Mercedes Travego (кондиционер, ремни безопасности)
- В стоимость входит: трансфер от отеля и обратно, входные билеты, прогулка на яхте, обед (шведский стол), страховка на время тура
- Дополнительные расходы (по желанию): напитки, вход в храм (€13)
- С вами будет лицензированный русскоязычный гид-историк из нашей команды. Во время морской прогулки вас сопровождают капитан и команда судна (перед посадкой проводится инструктаж, есть необходимые средства безопасности)
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|€80
|Дети 8-11 лет
|€70
|Дети 6-8 лет
|€40
|Дети до 6 лет без места в автобусе
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар — Организатор в Кемере
Провёл экскурсии для 139 туристов
Меня зовут Ильгар, и я — человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет я живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
20 авг 2025
Ездили с ребенком 10 лет. Маршрут перестроили в другом порядке, объяснили, что это для избежания толп туристов. Толп действительно не было, достаточно удобно. Жарко, конечно, но это лето в Турции.
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии из Кемера
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Посетите сердце древней Ликии и узнайте тайны Николая Чудотворца на экскурсии, полной истории и красоты
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Демре - из Кемера
Поездка в Демре - это возможность прикоснуться к истории Ликии и Рима. Посетите церковь Николая Чудотворца и древние ликийские гробницы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Церковь Святого Николая и древний город Мира
Путешествие в Демре: храм Святого Николая и руины города Мира. Узнайте историю святого и древнего города с профессиональным гидом
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€350 за всё до 6 чел.