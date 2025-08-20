Мои заказы

Храм Святителя Николая, древняя Мира и затонувший город Кекова - из Кемера

Путешествие в сердце Ликии: храм Николая, скальные гробницы и затонувший город Кекова. История и море в одном туре
Путешествие в Ликию - это возможность прикоснуться к древним легендам и увидеть уникальные памятники.

Посетители смогут насладиться храмом Святителя Николая, известным местом паломничества, и исследовать античные руины Миры.

В завершение - морская прогулка к затонувшему городу Кекова, где подводные руины расскажут о былом величии.

Прекрасный шанс узнать о культуре и истории региона, а также насладиться живописными видами Средиземного моря
4
1 отзыв

6 причин купить эту прогулку

  • 🏛 Уникальные исторические памятники
  • ⛪ Храм Святителя Николая
  • 🏞 Скальные гробницы и амфитеатр
  • 🚤 Морская прогулка к Кекове
  • 🌊 Возможность купания в прозрачной воде
  • 🗺 Легенды и истории Средиземноморья
Что можно увидеть

  • Храм Святителя Николая
  • Ликийские скальные гробницы
  • Римский амфитеатр
  • Затонувший город Кекова

Описание водной прогулки

Вы увидите:

  • храм Святителя Николая в Демре — место паломничества, связанное с одним из самых почитаемых святых. У вас будет время для молитвы и фотографий
  • ликийские скальные гробницы и римский амфитеатр в Мире — осмотрим их во время прогулки по археологическому парку
  • деревушку Уча (Удючагыз) — тихую гавань у моря
  • руины затонувшей Кековы — с палубы нашего корабля осмотрим лестницы, фундаменты и улицы под водой
  • бухту с прозрачной водой, где можно поплавать (если позволяет погода и время)

Вы узнаете:

  • кто такие ликийцы и чем они отличались от греков и римлян
  • как было устроено общество Ликии: демократия, свобода женщин, культура захоронений
  • почему легенда о Святом Николае превратилась в образ Санта-Клауса
  • как Мира стала центром Римской Ликии и зачем строили театры
  • как морская торговля и пиратство влияли на жизнь региона

Примерный тайминг

8:00–9:30 — выезд из Кемера и переезд в Демре (около 1,5 часов, с короткой остановкой)
9:30–10:10 — храм Святителя Николая
10:15–11:15 — античный город Мира: скальные гробницы, амфитеатр
11:15–11:30 — переезд в порт Удючагыз
11:30–12:30 — обед в ресторане
12:30–15:30 — морская прогулка вдоль Кековы: панорамы затонувшего города, остановка для купания
15:30–18:00 — обратный переезд в Кемер
18:00 — прибытие в отели

Организационные детали

  • Поездка проходит на автобусе Mercedes Sprinter или Mercedes Travego (кондиционер, ремни безопасности)
  • В стоимость входит: трансфер от отеля и обратно, входные билеты, прогулка на яхте, обед (шведский стол), страховка на время тура
  • Дополнительные расходы (по желанию): напитки, вход в храм (€13)
  • С вами будет лицензированный русскоязычный гид-историк из нашей команды. Во время морской прогулки вас сопровождают капитан и команда судна (перед посадкой проводится инструктаж, есть необходимые средства безопасности)

ежедневно в 08:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослые€80
Дети 8-11 лет€70
Дети 6-8 лет€40
Дети до 6 лет без места в автобусеБесплатно
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Ильгар
Ильгар — Организатор в Кемере
Провёл экскурсии для 139 туристов
читать дальше

изнутри. Я лично подбираю лучшие экскурсии, живописные маршруты, проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов. Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям. Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Здесь вы не будете говорить с ботом или ждать ответа неделями — у нас всё по-человечески. Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Светлана
Светлана
20 авг 2025
Ездили с ребенком 10 лет. Маршрут перестроили в другом порядке, объяснили, что это для избежания толп туристов. Толп действительно не было, достаточно удобно. Жарко, конечно, но это лето в Турции.
Не обошлось и без магазинов, но это возможность охладиться кондиционером. По факту это местное турагенство, организующее экскурсию. Собирали полный автобус экскурсантов 1,5ч. Потом еще 1,5ч ехали до места. На яхте предлагали приготовить обед с морепродуктами, блюдо по 10$. Очень рекомендую это сделать, т. к. включенный обед совсем никакой.
Стоимость билета в музей Демре оказалась 17€+3€ за экскурсионное сопровождение нашим же гидом, вместо указанной 13€.
Теперь о плюсах - сопровождающий гид Наталья дала много интересной информации, рассказывала очень увлекательно. Водитель автобуса ехал аккуратно, по серпантину 22км было ехать спокойно.
Общее впечатление от поездки хорошее, рекомендую.

