Вас ждёт незабываемый полет на воздушном шаре в Памуккале из Кемера на рассвете.
После полёта у вас останутся самые яркие впечатления, а мы в свою очередь угостим вас шампанским и подарим памятный сертификат о полете!
Описание экскурсииПолет на воздушном шаре в Памуккале из Кемера Наш маршрут проходит над потрясающими природными образованиями Памуккале, что переводится с турецкого как «хлопковая крепость». На одном воздушном шаре может находиться от 2 до 28 человек, а для больших групп мы сможем организовать полеты на двух шарах. Мы также обеспечим для вас трансфер из Кемера и обратно. Время в пути от Кемера до Памуккале составляет около 3,5 часов. Что вас ждет во время полета? Вас ждет незабываемый 35-минутный полет над травертинами Памуккале на рассвете. После посадки вас будет ждать шампанское, а также вы получите памятный сертификат о полете. Летайте с опытными пилотами и наслаждайтесь невероятными ландшафтами на рассвете! Важная информация:
- Не забудьте взять с собой: фотоаппараты, шляпу, солнцезащитный крем и очки. Также рекомендуем взять с собой теплую одежду, так как утро в Памуккале может быть прохладным.
- Подтверждение бронирования будет выслано сразу после оформления.
- Экскурсия не подходит для пассажиров на инвалидных колясках.
- Все участники полета застрахованы на сумму до 1 000 000 евро.
- Перед полетом вам будет проведен инструктаж по технике безопасности. В случае отмены рейса в день полета (по погодным условиям), вам будет предоставлен полный возврат средств.
- В случае необходимости, ваше бронирование может быть перенесено на следующий день в зависимости от наличия свободных мест.
Среда, пятница и суббота.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Обед
- Русскоязычный гид-историк
- Полет на воздушном шаре
- Сертификат о первом полете на воздушном шаре Шампанское
- После полета Корзина (20 Человек)
- Страховка
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница и суббота.
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Кемера
