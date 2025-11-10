Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Вас ждёт незабываемый полет на воздушном шаре в Памуккале из Кемера на рассвете.



После полёта у вас останутся самые яркие впечатления, а мы в свою очередь угостим вас шампанским и подарим памятный сертификат о полете!