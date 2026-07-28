2 отзыва оставили туристы

«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Представьте себе белоснежные террасы, искрящиеся под лучами солнца, - это Памуккале, одно из чудес света, ждущее вас в экскурсии из Кемера.
Ваше путешествие начнется с знакомства с уникальными известняковыми травертинами, созданными читать дальшеуменьшить
природой на протяжении веков.
Вас ждет не только фотосессия в этих потрясающих декорациях, но и возможность окунуться в теплые воды термальных бассейнов.
Затем мы перенесемся во времени, посетив античный город Иераполис, где вы пройдетесь по древним улицам, увидите руины храмов и узнаете о жизни людей тех времен.
И, конечно, не обойдется без расслабляющего купания в бассейне Клеопатры, чьи целебные воды известны своими оздоровительными свойствами. В завершение дня вас ожидает дегустация вин и сладостей в местном винном погребе.
Экскурсия включает удобный трансфер из Кемера, Антальи или Белека, обед и входные билеты оплачиваются отдельно
Так говорят турки о своем любимом «Хлопковом замке». Его каскады сияющих на солнце террас, украшенных сталактитами, росли столетиями. Я расскажу об особенностях местных вод и легендах, которыми окружено это место. А вы в это время насладитесь теплой водой бассейнов и устроите фотосессию в фантастических декорациях.
Прикоснуться к древности
После направимся в Иераполис: пройдем по нагретым каменным улицам, осмотрим храм бога Аида и прикоснемся к руинам храма Аполлона. Поговорим о том, как жили, трудились и веселились люди в те времена. Перейдем и к более поздней эпохе: я расскажу о святом Филиппе, проповедовавшем здесь христианство и распятом за это. А еще объясню, как расцветал город и отчего пришел в упадок.
Отдохнуть по-царски
И, чтобы расслабиться после жаркого дня, предлагаю искупаться в бассейне Клеопатры. Более того: его целебные воды оказывают оздоровительный эффект, который сохраняется длительное время.
На обратном пути мы посетим отличный винный погреб, где вам предложат продегустировать местные вина и сладости.
Организационные детали
Экскурсия может начинаться также в Белеке, трансфер входит в стоимость
Отдельно оплачивается обед, а также билеты в бассейн Клеопатры (200 лир) и Памуккале (€30/чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайдар — ваша команда гидов в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 7212 туристов
Я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции с профильным высшим образованием. Работаю в туризме более 15 лет и с большим удовольствием провожу исторические и обзорные экскурсии по достопримечательностям страны. Дополнительно прослушал курс лекций по культуре восточных регионов Турции и провинции Чанаккале (Древняя Троя). С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Решили не брать групповую экскурсию, а заказать индивидуальный тур в Памуккале — и это было правильное решение! экскурсию провели гид Тургай, он приехал прямо к отелю на комфортном авто. По читать дальшеуменьшить
дороге гид не сыпал сухими фактами, а рассказывал истории так, что будто сам оказываешься в той эпохе: про то, как формировались травертины, про Иераполис, про легенды, связанные с Бассейном Клеопатры.
В Памуккале не пришлось никуда бежать и пытаться успеть за группой. Гид заранее предупредил: на травертинах обязательно ходить босиком, и это оказалось даже приятно — камни гладкие, вода тёплая, а вид этих белоснежных террас вживую просто завораживает. Античный город Иераполис - это отдельный восторг! особенно поражает театр. Однозначно рекомендую эту экскурсию именно в индивидуальном формате и, конечно же, Тургая как гида.
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Евгения
Ездили в Памуккале с Фатимой. Это было прекрасно!! Фатима бесподобна и как человек, и как экскурсовод, и как водитель. Мы такую красоту увидели и в самой локации и по дороге! Настоящая забота о людях. Это редко бывает. До мелочей- остановиться в дороге, вкусняшки даже нам купили. Отдельное спасибо за фото и видео ❤️❤️❤️ рекомендую всем!!
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М
Максим
Были на экскурсии 15.04.24. Хайдар -замечательный гид! Все детали предварительно обсудили по Whatsapp, никаких дополнительных затрат, кроме тех о которых предупреждал Хайдар, в поездке не было. В день экскурсии Гид читать дальшеуменьшить
встретил нас в назначенное время на чистом, ухоженном автомобиле с кондиционером. Хайдар аккуратный и спокойный водитель, в пути были чуть больше 3х часов. Гид отлично говорит на русском языке, замечательно знает истории Турции, с удовольствием отвечает на любые вопросы. В Памукале сначала посетили каскад и бассейн Клеопатры, рекомендую заплыть ближе к источнику там вода более чистая и концентрированная. Вторая часть экскурсии была посвящена античному городу Иераполис, особенно впечатлили античные скульптуры, саркофаги, экспозиция старинных монет и конечно римский театр. На обратном пути Хайдар завез нас в кафе с национальной кухней, где мы поужинали перед обратной дорогой. Вся экскурсия заняла у нас около 11 часов (выезд в 8, возвращение в 19). С собой нужно взять полотенца, сланцы, купальные принадлежности, воду, крем от солнца и деньги на мелкие расходы, лучше в лирах. Гида однозначно рекомендую, честный и порядочный человек!
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Ирина
Великолепно! Внимательный, знающий и заботливый гид, продуманная экскурсия, все отлично организовано (с нами было непросто - мама инвалид, и тем не менее прошло все отлично). Обязательно поедем на другие экскурсии!!!
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А
Александра
Отличная экскурсия. Паммуккале - очень необычное и красивое место! Античный амфитеатр также произвёл большое впечатление! Очень советуем брать индивидуальные экскурсии. Мы уже давно оценили, что индивидуальная экскурсия приносит гораздо больше читать дальшеуменьшить
удовольствия, знаний и положительных эмоций, чем групповая. Едем, куда хотим мы, в удобном для нас порядке, время на осмотр, фото и т. д. не ограничено. Хайдар - отличный гид, рассказал много интересного об истории этих мест и о жизни в современной Турции, прислушивался к нашим желаниям и интересам. Хайдар, спасибо Вам огромное за интересный, насыщенный день. Было ощущение, как будто давний знакомый показывает нам местные достопримечательности) Однозначно рекомендуем брать частные экскурсии у Хайдара!
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В
Владимир
Экскурсию проводил гид Тургай. Была предоставлена очень удобная машина для такой длительной поездки. Экскурсия началась вовремя. В ходе поездки,практически на протяжении всего пути, Тургай рассказывал о разных этапах истории региона. Также мы много узнали о национальных особенностях жителей Турции. Очень рекомендуем данного гида другим путешественникам.
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