2 отзыва оставили туристы

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«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис

Посетить белоснежные терассы, искупаться в бассейне Клеопатры и пройти по римским улицам

5
2 отзыва
Хайдар
Хайдар – Гид из Кемера
Памуккале считают восьмым чудом света — вы убедитесь в этом сами! Сделав миллион снимков и налюбовавшись известняковыми травертинами, мы отправимся в древний город 🏙️.

Вы прогуляетесь 👣 по римским улицам, представите гладиаторские бои и узнаете, как жили люди античных времён.

А после отдохнете в термальном бассейне с пузырьками и целебной водой!
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €195 за экскурсию

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«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис

Что вас ожидает

«Кто не был в Памуккале, тот не видел Турции!»
Так говорят турки о своем любимом «Хлопковом замке». Его каскады сияющих на солнце ☀️ террас, украшенных сталактитами, росли столетиями. Я расскажу об особенностях местных вод и легендах, которыми окружено это место. А вы в это время насладитесь теплой водой бассейнов и устроите фотосессию 📷 в фантастических декорациях.

Прикоснуться к древности
После направимся в Иераполис: пройдем по нагретым каменным улицам, осмотрим храм бога Аида и прикоснемся к руинам храма Аполлона. Поговорим о том, как жили, трудились и веселились люди в те времена. Перейдем и к более поздней эпохе: я расскажу о святом Филиппе, проповедовавшем здесь христианство и распятом за это. А еще объясню, как расцветал город 🏙️ и отчего пришел в упадок.

Отдохнуть по-царски
И, чтобы расслабиться после жаркого дня, предлагаю искупаться в бассейне Клеопатры. Более того: его целебные воды оказывают оздоровительный эффект, который сохраняется длительное время.

На обратном пути мы посетим отличный винный погреб, где вам предложат продегустировать местные вина и сладости.

Организационные детали

  • Экскурсия может начинаться в Кемере, Анталье и Белеке, трансфер входит в стоимость
  • Отдельно оплачиваются обед, а также билеты 🎫 в Иераполис (80 лир) и бассейн Клеопатры (100 лир)
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Хайдар
Хайдар
Меня зовут Хайдар, я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции с профильным высшим образованием. Работаю в туризме более 15 лет и с большим удовольствием провожу исторические и обзорные экскурсии по достопримечательностям страны. Дополнительно прослушал курс лекций по культуре восточных регионов Турции и провинции Чанаккале (Древняя Троя). С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!
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2 отзыва оставили туристы

15 сентября 2020
Отличная экскурсия. Паммуккале - очень необычное и красивое место! Античный амфитеатр также произвёл большое впечатление! Очень советуем брать индивидуальные экскурсии. Мы уже давно оценили, что индивидуальная экскурсия приносит гораздо больше удовольствия, знаний и положительных эмоций, чем групповая. Едем, куда хотим мы, в удобном для нас порядке, время на осмотр, фото и т. д. не ограничено. Хайдар - отличный гид, рассказал много интересного об истории этих мест и о жизни в современной Турции, прислушивался к нашим желаниям и интересам. Хайдар, спасибо Вам огромное за интересный, насыщенный день. Было ощущение, как будто давний знакомый показывает нам местные достопримечательности) Однозначно рекомендуем брать частные экскурсии у Хайдара!
12 сентября 2020
Экскурсия прошла замечательно. Хайдар - очень внимательный, интересный человек и собеседник, который старается сделать поездку неутомительной и познавательной. Спасибо ему большое от всей нашей компании!

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