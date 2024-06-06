1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Старому городу Антальи и водопаду Дюден
Погрузитесь в историю Антальи, пройдите по старинным улочкам и насладитесь красотой водопада Дюден
«В завершение отвезу вас к 50-метровому каскадному водопаду Дюден, впадающему в Средиземное море»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277€250 за всё до 4 чел.
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: уникальное 2-дневное приключение из Кемера
Погрузитесь в магию Каппадокии: от подземных городов до полета на воздушном шаре в этом незабываемом путешествии
Начало: У вашего отеля
«Около 17:30 Техническая остановка в дороге перед въездом в горы»
10 июня в 02:30
13 июня в 02:30
67€54 за человека
Индивидуальная
4 часа
Приключение в Таврских горах: эксклюзивный тур из Кемера
Вас ждет захватывающее путешествие по горным маршрутам, где история и природа переплетаются
«Вы соберете коллекцию фантастически красивых пейзажей»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€230 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Групповая конная прогулка в Чамьюве
Зарядиться эмоциями от верховой езды и насладиться прибрежными пейзажами недалеко от Кемера
Начало: В вашем отеле
«Вы заглянете на конюшню, услышите о том, как обращаться с лошадьми, а затем на коне отправитесь осматривать окрестности и любоваться природой»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Индивидуальная
5 часов
Кемер: Йорук, Фазелис и панорама с горы Чалыш
Откройте для себя уникальное сочетание природы и истории Кемера, посетив этнопарк Йорук, древний Фазелис и насладившись видами с горы Чалыш
«С вершины вы увидите красивый ковёр из кедрового леса и окинете взглядом приморские пейзажи»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
€210 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
12 часов
Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера
Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере
Начало: У вашего отеля
«В пути вы полюбуетесь горной природой, но главная цель этой поездки — смотровая площадка, откуда открывается головокружительный вид на ущелье»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
40€36 за человека
Групповая
6.5 часов
Сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньон из Кемера
Впечатляющее приключение на багги и квадроциклах, дополненное рафтингом в Кёпрюлю Каньоне, обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«По пути вы насладитесь живописным каньоном и первозданной природой, а в финале вас будет ждать сытный обед»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€35 за человека
Групповая
13 часов
Рафтинг в национальном парке Кёпрюлю Каньон: захватывающий сплав
Покорите горную реку в национальном парке Кёпрюлю Каньон. Впечатляющие виды и безопасное приключение с профессиональными гидами ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Горная река, по которой вам предстоит сплавляться, течёт по каньону, поэтому каждый поворот сопровождается великолепными видами скал и зелени»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€25 за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу: экскурсия по древним руинам и парку
Посетите древние города Перге и Аспендос, узнайте их историю и насладитесь красотой национального парка Куршунлу с живописным водопадом
«В завершение мы заедем в национальный парк Куршунлу, где вы насладитесь пением птиц, прохладой реки Аксу и великолепным водопадом»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€340 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Античные города Перге и Аспендос плюс водопад Куршунлу: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии из Кемера. Уникальная возможность увидеть наследие древности
«В завершение мы отправимся на живописный водопад Куршунлу, где вы сможете отдохнуть от истории и полюбоваться чудесными пейзажами: соснами, дубами, покрытыми мхом камнями и озерами с разноцветными рыбками»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333€300 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Сиде и Манавгат: Историческое приключение из Кемера
Погрузитесь в эпоху античности, посетив легендарные руины Сиде и восхитительный водопад Манавгат
«Ежегодно сюда приезжают миллионы людей, чтобы полюбоваться речными горными потоками и сделать незабываемые снимки на фоне захватывающих пейзажей»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
422€380 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: уникальное путешествие из Кемера
Погрузитесь в мир древности и природных чудес в одной поездке. Откройте для себя тайны Сагалассоса и красоту Озера Салда
«Приглашаю в насыщенное путешествие, соединяющее многовековую историю и фантастическую природу Турции»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
461€415 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия к озеру Салда из Кемера: бирюзовое чудо Турции
Проведите день на берегу турецких Мальдив - озера Салда с уникальным бирюзовым цветом воды и целебной грязью
«Наш путь — это коллекция живописных горных пейзажей»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие из Кемера: Олимпос, Фаселис и огни Янарташа
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в прошлое, наслаждаясь красотами древних городов и тайнами горы Янарташ
«Древний Фаселис: история и природа»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
«За 5 часов вы вдоволь насладитесь средиземноморской природой, надышитесь целебным воздухом, а также сделаете красивые фото и попробуете чистейшую минеральную воду из источника»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
На квадроцикле - по сосновому лесу в Кемере
Любите экстрим и природу? Сафари на квадроциклах по сосновому лесу Чамьюва подарит вам незабываемые эмоции и заряд адреналина. Присоединяйтесь
Начало: В вашем отеле
«На этой экскурсии вы совместите отдых на природе и активное времяпрепровождение с друзьями или семьёй»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€35 за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
Посетите исторический центр Антальи и два живописных водопада. Узнайте о древних цивилизациях и насладитесь красотой природы. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
«На территории национального парка вы посетите живописный водопад Куршунлу»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
За один день в нацпарке «Каньон Кепрюлю» вы сможете насладиться рафтингом, поездкой по каньону Тазы и багги-сафари. Включены трансфер и обед
Начало: У вашего отеля
«На кабриобусе вы прокатитесь по одному из самых живописных природных мест в Турции — каньону Тазы»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
€56 за человека
Групповая
13 часов
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Отправляйтесь на групповую экскурсию из Кемера к озеру Салда и лавандовым полям. Вас ждут белоснежные берега, ароматные поля и уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
«Озеро Салда — одно из многочисленных озёр этого региона, самое красивое и яркое»
28 июня в 04:00
2 июля в 04:00
€50 за человека
скидка
29%
Групповая
6 часов
Путешествие на остров Сулуада: кристально чистая вода и живописные бухты
Погрузитесь в атмосферу бирюзовых вод и живописных бухт на острове Сулуада. Насладитесь купанием, отдыхом на пляже и вкусным обедом на борту корабля
Начало: Ваш отель
«Во время экскурсии мы посетим несколько живописных бухт с пляжами и гротами»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 35$25 за человека
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Сумасшедшее комбо: рафтинг, джип, багги, зиплайн в Кемере
Погрузитесь в мир адреналина и приключений с туром 4 в 1 в Кёпрюлю Каньон! Рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн ждут вас
Начало: Ваш отель
«Вы получите уникальную возможность провести целый день в горах на свежем воздухе, познакомиться с красотами природы и сделать свой отдых незабываемым»
Расписание: Среда и пятница в 7:15
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$48 за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия Морская Рыбалка в Кемере: незабываемый день на яхте
Приключение Морская Рыбалка в Кемере ждет! Отправимся на открытое море, где рыбалка сочетается с купанием в чистой воде
Начало: Ваш отель
«В течение нескольких часов вы присоединитесь с природой, чистым йодированным воздухом, нетронутым Средиземным морем и окружающей средой, которая позволит вам расслабить тело и разум»
Расписание: Какие дни: Каждый день. Время поездки 7:00 – 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$60 за человека
Групповая
6 часов
Канатная дорога Олимпос: незабываемое путешествие на вершину горы Тахталы
Вас ждет увлекательное путешествие на канатной дороге Олимпос, где вы сможете насладиться потрясающими видами и вкусным обедом в уютном ресторанчике
Начало: Ваш отель, Кемер
«Так же, вы можете прогуляться среди сосен и насладиться нетронутой природой»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Групповая
10 часов
Рафтинг и багги-сафари в Кемере: приключение в парке Каньон Кёпрюлю
Смените пляжный отдых на драйв: покорите горные тропы на багги и взбудоражьте реку рафтингом
Начало: Ваш отель
«Вы покорите горы на машинках-багги и рассмотрите невероятные пейзажи, а затем пересядете в надувную лодку и сплавитесь по горной реке»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $35 за человека
Групповая
6 часов
Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
Погрузитесь в мифологию и природу Кемера на джип-сафари, посетив Олимпос и огни Химеры. Уникальные пейзажи и древние легенды ждут вас
Начало: Кемер
«Все это делает Олимпос одним из лучших центров природного туризма в нашей стране»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $35 за человека
Групповая
13 часов
Джип-сафари и рафтинг в каньонах Тазы и Кепрюлю из Кемера
Зажигательное приключение ждет вас в Каньоне Тазы и Кепрюлю! Джип-тур и рафтинг для незабываемых впечатлений
Начало: Ваш отель
«Природный парк Кёпрюлю Каньон – красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль горной реки Кёпрючай»
Расписание: Среда, пятница в 7:15
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
$32 за человека
Групповая
12 часов
Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
Проведите день на экскурсии, которая никому не даст заскучать. Вас ждет рафтинг по бурной реке, джип-сафари и спуск на зиплайне. Адреналин гарантирован
Начало: Кемер
«В окружающей природе есть свое очарование и красота, а рафтинг — это прекрасная возможность полюбоваться пейзажами»
Расписание: Среда, пятница в 8:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
скидка
25%
Групповая
15 часов
Уникальные природные достопримечательности Памуккале и озера Салда
Удивительное путешествие к Памуккале и озеру Салда. Насладитесь бирюзовыми водами и белоснежными травертинами. Античные руины Иераполиса ждут вас
Начало: Ваш отель
«Ослепительные травертины «Хлопкового замка» Затем отправимся к другому чуду природы — белоснежным травертинам Памуккале»
Расписание: 03:30 - 04:30 трансфер в регионе Кемер
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от 40$30 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Пикник-рыбалка в долине Улупынар с обедом
Любите спокойный отдых на природе? Тогда отправляйтесь на пикник-рыбалку в живописную долину Улупынар. Вас ждут рыбалка, обед и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Любители ли вы спокойный отдых на природе»
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$35 за человека
Групповая
6 часов
Джип Сафари в Кемере - Приключение по уникальным местам
Исследуйте красоту Турции на джипе: исторические деревни, византийские руины и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: Ваш отель, Кемер
«Только на джипах вы сможете доехать до некоторых точек и оценить красоту природы по достоинству»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
от $35 за человека
Групповая
9 часов
Старый город Антальи и водопад Дюден: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в атмосферу старого города Антальи, посетите водопад Дюден и насладитесь видами Средиземного моря
Начало: Ваш отель
«Водопад Дюден После спокойного путешествия на яхте по темно-синим водам Средиземного моря мы посетим одно из природных чудес Анталии- водопад Дюден»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, в 8:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$45 за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Каньон Тазы: Впечатления среди Таврских гор
Приключение ждет вас в Кемере! Экскурсия в каньон Тазы - погрузитесь в красоту Таврских гор и насладитесь природой
Начало: Ваш отель
«Экскурсия в Каньон Тазы Экскурсия в Каньон Тазы из Анталии – это прекрасная возможность познакомиться с красотой и величием Таврских гор, окунуться в спокойствие и умиротворенность турецкой природы»
Расписание: среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$25 за человека
скидка
24%
Групповая
16 часов
4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Ослепительные травертины «Хлопкового замка» Затем отправимся к другому чуду природы — белоснежным травертинам Памуккале»
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
Групповая
13 часов
Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты. Посетите Каньон Тазы, Камни дьявола и руины античного города Селге в Кемере
Начало: Ваш отель
«Мост Олук настолько гармонично вписан в лоно природы, что создает единый ансамбль творения природы и человека, от которого невозможно оторвать взгляд»
Расписание: Среда, пятница в 7:15
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Групповая
11 часов
Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы
Начало: Ваш отель
«Творение природы в его естественной красоте - единственный Каньон в мире такого рода»
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
14 часов
Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
Начало: Кемер
«Если вы мечтаете о прекрасном отдыхе, где можно насладиться красотой природы, посетить и увидеть древние города и исторические здания, а также организовать экономичный отдых, то экскурсия в Памуккале из Кемера соответствует вашим требованиям»
Расписание: Каждый день
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от $54 за человека
Групповая
5 часов
Активный тур в каньон Гёйнюк - природа и адреналин в Кемере
Приключение в каньоне Гёйнюк: природа, зиплайн и незабываемые впечатления ждут вас в Кемере
Начало: Ваш отель
«Восхитительные красоты природы и идеальное времяпрепровождение для компании»
Расписание: Каждый день 08:00 до 13.00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
от $20 за человека
Групповая
1.5 часа
Забронируйте уникальное сафари на квадроциклах в Кемере с страховкой
Возьмите руль под контроль и отправьтесь в путешествие по горным тропам Кемера на надежном квадроцикле
Начало: Трансфер от отеля
«На этом сафари вы почувствуете, как управляете мощной машиной, при этом успевая наслаждаться окружающими пейзажами высокогорных окрестностей Чамьювы»
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $38 за человека
Групповая
10 часов
Рафтинг из Кемера
Начало: Ваш отель
«Нас будет окружать нетронутая природа, горные пейзажи и вода лазурно-голубого цвета»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$16 за человека
Групповая
7 часов
Рафтинг и сафари на квадроциклах
Начало: Ваш отель
«Национальный парк каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря своему природному, историческому и культурному богатству»
Расписание: Среда Пятница
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$35 за человека
Групповая
10 часов
Каньон Кёпрюлю 5 в 1
Начало: Ваш отель
«Затем вас ждут два часа сафари на кабриобусе в каньон Тазы через горные деревни, малый каньон, где вы увидите римские мосты»
Расписание: Вторник, пятница в 7:15
11 июня в 07:15
14 июня в 07:15
$60 за человека
Групповая
4 часа
Экскурсия верховой езды в Кемере: погрузитесь в мир приключений
Исследуйте красоту Таврских гор верхом на лошади, окунитесь в мир природы и получите яркие воспоминания
«Вы сможете насладиться природой Турции верхом на лошади, чистым воздухом, сладким бризом и одновременно весело провести время со своими близкими»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$40 за человека
Групповая
2 часа
Квадро-сафари в Чамьюве: захватывающее приключение в горах Таурус
Готовы к приключению жизни? Присоединяйтесь к квадро-сафари в Чамьюве и насладитесь красотой гор Таурус в компании единомышленников
Начало: Ваш отель
«Тогда вам определенно понравится кататься на квадроцикле, получить незабываемые впечатления от лесов и природной красоты региона Чамьюва, что в переводе с турецкого означает - сосновое гнездо»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от $35 за человека
Групповая
1 час
Прогулка на лошадях в Кемере: эмоции и красота природы
Прогулка на лошадях в Кемере: уникальный шанс насладиться природой, не требуется опыт верховой езды. Ждем вас каждый день
Начало: Ваш отель
«Прогулка на лошадях • Проводится ежедневно в лесной зоне и на тропах у подножия Таврских гор»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $45 за человека
Групповая
10 часов
Улётное приключение на лодке MonsterJet
Начало: Ваш отель
«Приготовиться морально к сплаву по горной реке Кепрючай, 12 км»
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 7:00
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalya6 июня 2024Экскурсия была замечательная, Туран приехал в отель вовремя. Раскапывал очень интересно, узнали много новых фактов о Кемере и древнем городе Фазелис. Всем рекомендую!
- РРодион4 июня 2024Хорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будет потрачен на дорогу туда
- ААнтон1 июня 2024Всем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. У нас двое детей (5
- ИИрина30 мая 2024Добрый день, друзья! Ездили с Тураном на экскурсию в районе Кемера. Всё было очень комфортно и познавательно. Отличная чистейшая машина,
- ЕЕлена30 мая 2024Экскурсия очень понравилась, гид-Виктория потрясающая 🔥 очень интересно рассказывала, общительная, отзывчивая) надеюсь еще с ней встретимся Саму экскурсию обязательно посетите, да долго 18 часов, но раз в жизни стоит посмотреть) Нам все понравилось и впечатлений на в жизнь хватит)
- ХХомякова29 мая 2024Прекрасная видовая поездка по невероятно красивым местам. Единственная претензия - к обеду на базе, уж слишком он был скудным. Два
- ММарина28 мая 2024Красивая природа! Крутой водитель, сопровождающий на каньонах. Респект! Жаль,что не хватило времени на короткую пешую прогулку вдоль реки.
- ВВалерия26 мая 2024Заказывала эту экскурсию для родителей, которые отдыхали в Турции. Они остались очень довольны поездкой! Также хотела поблагодарить менеджера Татьяну, которая была со мной на связи для организации этого сюрприза😊
- ЕЕкатерина22 мая 2024Благодарю всю команду за профессионализм и прекрасную организацию. Анну за подробные и оперативные ответы на все мои вопросы, а также
- ООльга19 мая 2024Экскурсия понравилась, правда забрали из отеля на пол часа позже назначенного времени. Рыба на обед была очень вкусная. Организация экскурсии хорошая, всё понравилось, спасибо за эмоции!
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Природа и пейзажи»
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