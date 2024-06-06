Познавательные экскурсии на природе в Кемере

Найдено 57 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Кемере, цены от €16, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Путешествие по Старому городу Антальи и водопаду Дюден
Погрузитесь в историю Антальи, пройдите по старинным улочкам и насладитесь красотой водопада Дюден
«В завершение отвезу вас к 50-метровому каскадному водопаду Дюден, впадающему в Средиземное море»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277250 за всё до 4 чел.
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
59 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии: уникальное 2-дневное приключение из Кемера
Погрузитесь в магию Каппадокии: от подземных городов до полета на воздушном шаре в этом незабываемом путешествии
Начало: У вашего отеля
«Около 17:30 Техническая остановка в дороге перед въездом в горы»
10 июня в 02:30
13 июня в 02:30
6754 за человека
Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
48 отзывов
Приключение в Таврских горах: эксклюзивный тур из Кемера
Вас ждет захватывающее путешествие по горным маршрутам, где история и природа переплетаются
«Вы соберете коллекцию фантастически красивых пейзажей»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
230 за всё до 4 чел.
Групповая конная прогулка в Чамьюве
🐴 Конные прогулки
Групповая
3 часа
1 отзыв
Групповая конная прогулка в Чамьюве
Зарядиться эмоциями от верховой езды и насладиться прибрежными пейзажами недалеко от Кемера
Начало: В вашем отеле
«Вы заглянете на конюшню, услышите о том, как обращаться с лошадьми, а затем на коне отправитесь осматривать окрестности и любоваться природой»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
45 за человека
Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Кемер: Йорук, Фазелис и панорама с горы Чалыш
Откройте для себя уникальное сочетание природы и истории Кемера, посетив этнопарк Йорук, древний Фазелис и насладившись видами с горы Чалыш
«С вершины вы увидите красивый ковёр из кедрового леса и окинете взглядом приморские пейзажи»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
210 за всё до 4 чел.
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
12 часов
17 отзывов
Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера
Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере
Начало: У вашего отеля
«В пути вы полюбуетесь горной природой, но главная цель этой поездки — смотровая площадка, откуда открывается головокружительный вид на ущелье»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4036 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6.5 часов
3 отзыва
Сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньон из Кемера
Впечатляющее приключение на багги и квадроциклах, дополненное рафтингом в Кёпрюлю Каньоне, обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«По пути вы насладитесь живописным каньоном и первозданной природой, а в финале вас будет ждать сытный обед»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
35 за человека
Рафтинг по горной реке
Групповая
13 часов
4 отзыва
Рафтинг в национальном парке Кёпрюлю Каньон: захватывающий сплав
Покорите горную реку в национальном парке Кёпрюлю Каньон. Впечатляющие виды и безопасное приключение с профессиональными гидами ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Горная река, по которой вам предстоит сплавляться, течёт по каньону, поэтому каждый поворот сопровождается великолепными видами скал и зелени»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
25 за человека
Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу: экскурсия по древним руинам и парку
Посетите древние города Перге и Аспендос, узнайте их историю и насладитесь красотой национального парка Куршунлу с живописным водопадом
«В завершение мы заедем в национальный парк Куршунлу, где вы насладитесь пением птиц, прохладой реки Аксу и великолепным водопадом»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
340 за всё до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Античные города Перге и Аспендос плюс водопад Куршунлу: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии из Кемера. Уникальная возможность увидеть наследие древности
«В завершение мы отправимся на живописный водопад Куршунлу, где вы сможете отдохнуть от истории и полюбоваться чудесными пейзажами: соснами, дубами, покрытыми мхом камнями и озерами с разноцветными рыбками»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333300 за всё до 4 чел.
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Сиде и Манавгат: Историческое приключение из Кемера
Погрузитесь в эпоху античности, посетив легендарные руины Сиде и восхитительный водопад Манавгат
«Ежегодно сюда приезжают миллионы людей, чтобы полюбоваться речными горными потоками и сделать незабываемые снимки на фоне захватывающих пейзажей»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
422380 за всё до 4 чел.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Озеро Салда и древний город Сагалассос: уникальное путешествие из Кемера
Погрузитесь в мир древности и природных чудес в одной поездке. Откройте для себя тайны Сагалассоса и красоту Озера Салда
«Приглашаю в насыщенное путешествие, соединяющее многовековую историю и фантастическую природу Турции»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
461415 за всё до 4 чел.
Из Кемера к озеру Салда: побег от жары
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Экскурсия к озеру Салда из Кемера: бирюзовое чудо Турции
Проведите день на берегу турецких Мальдив - озера Салда с уникальным бирюзовым цветом воды и целебной грязью
«Наш путь — это коллекция живописных горных пейзажей»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333300 за всё до 4 чел.
Из Кемера - на гору Янарташ
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Путешествие из Кемера: Олимпос, Фаселис и огни Янарташа
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в прошлое, наслаждаясь красотами древних городов и тайнами горы Янарташ
«Древний Фаселис: история и природа»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
320 за всё до 4 чел.
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
«За 5 часов вы вдоволь насладитесь средиземноморской природой, надышитесь целебным воздухом, а также сделаете красивые фото и попробуете чистейшую минеральную воду из источника»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.
На квадроцикле - по сосновому лесу
🛻 На квадроциклах
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
1 отзыв
На квадроцикле - по сосновому лесу в Кемере
Любите экстрим и природу? Сафари на квадроциклах по сосновому лесу Чамьюва подарит вам незабываемые эмоции и заряд адреналина. Присоединяйтесь
Начало: В вашем отеле
«На этой экскурсии вы совместите отдых на природе и активное времяпрепровождение с друзьями или семьёй»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
35 за человека
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
Посетите исторический центр Антальи и два живописных водопада. Узнайте о древних цивилизациях и насладитесь красотой природы. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
«На территории национального парка вы посетите живописный водопад Куршунлу»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
За один день в нацпарке «Каньон Кепрюлю» вы сможете насладиться рафтингом, поездкой по каньону Тазы и багги-сафари. Включены трансфер и обед
Начало: У вашего отеля
«На кабриобусе вы прокатитесь по одному из самых живописных природных мест в Турции — каньону Тазы»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
56 за человека
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Отправляйтесь на групповую экскурсию из Кемера к озеру Салда и лавандовым полям. Вас ждут белоснежные берега, ароматные поля и уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
«Озеро Салда — одно из многочисленных озёр этого региона, самое красивое и яркое»
28 июня в 04:00
2 июля в 04:00
50 за человека
Морская прогулка к райскому острову Сулуада
скидка
29%
Групповая
6 часов
74 отзыва
Путешествие на остров Сулуада: кристально чистая вода и живописные бухты
Погрузитесь в атмосферу бирюзовых вод и живописных бухт на острове Сулуада. Насладитесь купанием, отдыхом на пляже и вкусным обедом на борту корабля
Начало: Ваш отель
«Во время экскурсии мы посетим несколько живописных бухт с пляжами и гротами»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 35$25 за человека
Сумасшедшее комбо: рафтинг, джип, багги, зиплайн
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
11 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Сумасшедшее комбо: рафтинг, джип, багги, зиплайн в Кемере
Погрузитесь в мир адреналина и приключений с туром 4 в 1 в Кёпрюлю Каньон! Рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн ждут вас
Начало: Ваш отель
«Вы получите уникальную возможность провести целый день в горах на свежем воздухе, познакомиться с красотами природы и сделать свой отдых незабываемым»
Расписание: Среда и пятница в 7:15
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$48 за человека
Морская рыбалка в Кемере
Групповая
8 часов
8 отзывов
Экскурсия Морская Рыбалка в Кемере: незабываемый день на яхте
Приключение Морская Рыбалка в Кемере ждет! Отправимся на открытое море, где рыбалка сочетается с купанием в чистой воде
Начало: Ваш отель
«В течение нескольких часов вы присоединитесь с природой, чистым йодированным воздухом, нетронутым Средиземным морем и окружающей средой, которая позволит вам расслабить тело и разум»
Расписание: Какие дни: Каждый день. Время поездки 7:00 – 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$60 за человека
Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
11 отзывов
Канатная дорога Олимпос: незабываемое путешествие на вершину горы Тахталы
Вас ждет увлекательное путешествие на канатной дороге Олимпос, где вы сможете насладиться потрясающими видами и вкусным обедом в уютном ресторанчике
Начало: Ваш отель, Кемер
«Так же, вы можете прогуляться среди сосен и насладиться нетронутой природой»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Рафтинг и багги-сафари из Кемера
🛞 Багги
Групповая
10 часов
12 отзывов
Рафтинг и багги-сафари в Кемере: приключение в парке Каньон Кёпрюлю
Смените пляжный отдых на драйв: покорите горные тропы на багги и взбудоражьте реку рафтингом
Начало: Ваш отель
«Вы покорите горы на машинках-багги и рассмотрите невероятные пейзажи, а затем пересядете в надувную лодку и сплавитесь по горной реке»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $35 за человека
Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
29 отзывов
Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
Погрузитесь в мифологию и природу Кемера на джип-сафари, посетив Олимпос и огни Химеры. Уникальные пейзажи и древние легенды ждут вас
Начало: Кемер
«Все это делает Олимпос одним из лучших центров природного туризма в нашей стране»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $35 за человека
Каньон Тазы на джипах + рафтинг в Каньоне Кепрюлю
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
27 отзывов
Джип-сафари и рафтинг в каньонах Тазы и Кепрюлю из Кемера
Зажигательное приключение ждет вас в Каньоне Тазы и Кепрюлю! Джип-тур и рафтинг для незабываемых впечатлений
Начало: Ваш отель
«Природный парк Кёпрюлю Каньон – красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль горной реки Кёпрючай»
Расписание: Среда, пятница в 7:15
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
$32 за человека
Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
Проведите день на экскурсии, которая никому не даст заскучать. Вас ждет рафтинг по бурной реке, джип-сафари и спуск на зиплайне. Адреналин гарантирован
Начало: Кемер
«В окружающей природе есть свое очарование и красота, а рафтинг — это прекрасная возможность полюбоваться пейзажами»
Расписание: Среда, пятница в 8:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Памуккале и озеро Салда: природные чудеса Турции
🚌 На автобусе
скидка
25%
Групповая
15 часов
54 отзыва
Уникальные природные достопримечательности Памуккале и озера Салда
Удивительное путешествие к Памуккале и озеру Салда. Насладитесь бирюзовыми водами и белоснежными травертинами. Античные руины Иераполиса ждут вас
Начало: Ваш отель
«Ослепительные травертины «Хлопкового замка» Затем отправимся к другому чуду природы — белоснежным травертинам Памуккале»
Расписание: 03:30 - 04:30 трансфер в регионе Кемер
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от 40$30 за человека
Пикник-рыбалка в долине Улупынар
Групповая
6 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия: Пикник-рыбалка в долине Улупынар с обедом
Любите спокойный отдых на природе? Тогда отправляйтесь на пикник-рыбалку в живописную долину Улупынар. Вас ждут рыбалка, обед и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Любители ли вы спокойный отдых на природе»
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$35 за человека
Джип-сафари в Кемере
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
17 отзывов
Джип Сафари в Кемере - Приключение по уникальным местам
Исследуйте красоту Турции на джипе: исторические деревни, византийские руины и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: Ваш отель, Кемер
«Только на джипах вы сможете доехать до некоторых точек и оценить красоту природы по достоинству»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
от $35 за человека
Старый город Антальи и водопад Дюден
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
50 отзывов
Старый город Антальи и водопад Дюден: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в атмосферу старого города Антальи, посетите водопад Дюден и насладитесь видами Средиземного моря
Начало: Ваш отель
«Водопад Дюден После спокойного путешествия на яхте по темно-синим водам Средиземного моря мы посетим одно из природных чудес Анталии- водопад Дюден»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, в 8:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$45 за человека
Экскурсия в каньон Тазы
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в Каньон Тазы: Впечатления среди Таврских гор
Приключение ждет вас в Кемере! Экскурсия в каньон Тазы - погрузитесь в красоту Таврских гор и насладитесь природой
Начало: Ваш отель
«Экскурсия в Каньон Тазы Экскурсия в Каньон Тазы из Анталии – это прекрасная возможность познакомиться с красотой и величием Таврских гор, окунуться в спокойствие и умиротворенность турецкой природы»
Расписание: среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$25 за человека
4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
16 часов
15 отзывов
4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Ослепительные травертины «Хлопкового замка» Затем отправимся к другому чуду природы — белоснежным травертинам Памуккале»
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
13 отзывов
Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты. Посетите Каньон Тазы, Камни дьявола и руины античного города Селге в Кемере
Начало: Ваш отель
«Мост Олук настолько гармонично вписан в лоно природы, что создает единый ансамбль творения природы и человека, от которого невозможно оторвать взгляд»
Расписание: Среда, пятница в 7:15
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
22 отзыва
Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы
Начало: Ваш отель
«Творение природы в его естественной красоте - единственный Каньон в мире такого рода»
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$35 за человека
Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
35 отзывов
Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
Начало: Кемер
«Если вы мечтаете о прекрасном отдыхе, где можно насладиться красотой природы, посетить и увидеть древние города и исторические здания, а также организовать экономичный отдых, то экскурсия в Памуккале из Кемера соответствует вашим требованиям»
Расписание: Каждый день
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от $54 за человека
Активный тур в живописный каньон Гёйнюк
Групповая
5 часов
24 отзыва
Активный тур в каньон Гёйнюк - природа и адреналин в Кемере
Приключение в каньоне Гёйнюк: природа, зиплайн и незабываемые впечатления ждут вас в Кемере
Начало: Ваш отель
«Восхитительные красоты природы и идеальное времяпрепровождение для компании»
Расписание: Каждый день 08:00 до 13.00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
от $20 за человека
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
🛻 На квадроциклах
Групповая
1.5 часа
19 отзывов
Забронируйте уникальное сафари на квадроциклах в Кемере с страховкой
Возьмите руль под контроль и отправьтесь в путешествие по горным тропам Кемера на надежном квадроцикле
Начало: Трансфер от отеля
«На этом сафари вы почувствуете, как управляете мощной машиной, при этом успевая наслаждаться окружающими пейзажами высокогорных окрестностей Чамьювы»
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $38 за человека
Рафтинг из Кемера
Групповая
10 часов
11 отзывов
Рафтинг из Кемера
Начало: Ваш отель
«Нас будет окружать нетронутая природа, горные пейзажи и вода лазурно-голубого цвета»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$16 за человека
Рафтинг и сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
7 часов
6 отзывов
Рафтинг и сафари на квадроциклах
Начало: Ваш отель
«Национальный парк каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря своему природному, историческому и культурному богатству»
Расписание: Среда Пятница
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$35 за человека
Каньон Кёпрюлю 5 в 1
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
29 отзывов
Каньон Кёпрюлю 5 в 1
Начало: Ваш отель
«Затем вас ждут два часа сафари на кабриобусе в каньон Тазы через горные деревни, малый каньон, где вы увидите римские мосты»
Расписание: Вторник, пятница в 7:15
11 июня в 07:15
14 июня в 07:15
$60 за человека
Верховая езда в Кемере
Групповая
4 часа
6 отзывов
Экскурсия верховой езды в Кемере: погрузитесь в мир приключений
Исследуйте красоту Таврских гор верхом на лошади, окунитесь в мир природы и получите яркие воспоминания
«Вы сможете насладиться природой Турции верхом на лошади, чистым воздухом, сладким бризом и одновременно весело провести время со своими близкими»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$40 за человека
Квадро-сафари в Чамьюве
Групповая
2 часа
11 отзывов
Квадро-сафари в Чамьюве: захватывающее приключение в горах Таурус
Готовы к приключению жизни? Присоединяйтесь к квадро-сафари в Чамьюве и насладитесь красотой гор Таурус в компании единомышленников
Начало: Ваш отель
«Тогда вам определенно понравится кататься на квадроцикле, получить незабываемые впечатления от лесов и природной красоты региона Чамьюва, что в переводе с турецкого означает - сосновое гнездо»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от $35 за человека
Прогулка на лошадях в Кемере
🐴 Конные прогулки
Групповая
1 час
7 отзывов
Прогулка на лошадях в Кемере: эмоции и красота природы
Прогулка на лошадях в Кемере: уникальный шанс насладиться природой, не требуется опыт верховой езды. Ждем вас каждый день
Начало: Ваш отель
«Прогулка на лошадях • Проводится ежедневно в лесной зоне и на тропах у подножия Таврских гор»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $45 за человека
Улётное приключение на лодке MonsterJet
Групповая
10 часов
10 отзывов
Улётное приключение на лодке MonsterJet
Начало: Ваш отель
«Приготовиться морально к сплаву по горной реке Кепрючай, 12 км»
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 7:00
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$130 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalya
    6 июня 2024
    Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
    Экскурсия была замечательная, Туран приехал в отель вовремя. Раскапывал очень интересно, узнали много новых фактов о Кемере и древнем городе Фазелис. Всем рекомендую!
  • Р
    Родион
    4 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Хорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будет потрачен на дорогу туда
    читать дальше

    и обратно. Трудности переезда компенсировались знанием материала нашим гидом Джемом и его отличной подачей, а также регулярными остановками по маршруту автобуса. На ночевку останавливались в отеле Duru. Ужин и завтрак на 4. Ну и за все удовольствие в Каппадокии нужно будет доплачивать, но организатор этого и не скрывает. В целом, учитывая, что это не индивидуальная экскурсия, все здорово 👍🏻

    Хорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будетХорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будетХорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будет
  • А
    Антон
    1 июня 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
    Всем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. У нас двое детей (5
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    и 9 лет). Экскурсия длилась с 8-00 до 20-00. То что было классно и круто, это не сказать ничего!!! Угур очень интересный, тактичный и грамотный гид, любящий и знающий свою профессию! Он учёл абсолютно всё, что мы хотели, вся экскурсия была просто супер! Кроме того, он прекрасный человек, с которым просто интересно поговорить. К тому-же очень честный и работает сразу чувствуется для гостей Турции, а не просто номер отбывает! Мы с ним добавили к экскурсии, которую оформляли тут, античный Фазелис и подъём на гору Тахталы на фуникулёре, а также обед в именно местном турецком ресторане домашней кухни (не передать, как вкусно!!!). Всё вовремя, всё круто и классно! Но и он без работы не сидит, на гида обучался, имеет лицензию, хорошие авто. В общем, несмотря на опыт наш большой в разных странах, это один из самых-самых лучших гидов, что нам встречались! Угур, спасибо Вам! На следующий год приедем, обязательно с Вами поедем куда-то ещё! Крепко жму Вашу руку! Всё было супер!!! P.s: коллеги-туристы, сомневаться не о чем, точно-точно лучший гид и просто очень хороший человек! Teşekkürler Uğur!

    Всем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. У
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
    Добрый день, друзья! Ездили с Тураном на экскурсию в районе Кемера. Всё было очень комфортно и познавательно. Отличная чистейшая машина,
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    своевременная подача, очень эрудированный гид. Хороший русский язык, глубокие познания по теме экскурсии. Познакомились с бытом древних турков, побывали на древнейших развалинах античного города Фазелиса. Не устали, получили массу положительных эмоций. В будущем вернемся, обязательно у Турану, за следующими экскурсиями.

    Добрый день, друзья! Ездили с Тураном на экскурсию в районе Кемера. Всё было очень комфортно иДобрый день, друзья! Ездили с Тураном на экскурсию в районе Кемера. Всё было очень комфортно иДобрый день, друзья! Ездили с Тураном на экскурсию в районе Кемера. Всё было очень комфортно и
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
    Экскурсия очень понравилась, гид-Виктория потрясающая 🔥 очень интересно рассказывала, общительная, отзывчивая) надеюсь еще с ней встретимся Саму экскурсию обязательно посетите, да долго 18 часов, но раз в жизни стоит посмотреть) Нам все понравилось и впечатлений на в жизнь хватит)
  • Х
    Хомякова
    29 мая 2024
    Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
    Прекрасная видовая поездка по невероятно красивым местам. Единственная претензия - к обеду на базе, уж слишком он был скудным. Два
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    вида салата (один из них - капуста), два гарнира и один крохотный куриный шашлычок на шпажке. Второй шашлычок никому не дали. А саму поездку рекомендую, очень поравилось

  • М
    Марина
    28 мая 2024
    Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
    Красивая природа! Крутой водитель, сопровождающий на каньонах. Респект! Жаль,что не хватило времени на короткую пешую прогулку вдоль реки.
  • В
    Валерия
    26 мая 2024
    Морская прогулка к райскому острову Сулуада
    Заказывала эту экскурсию для родителей, которые отдыхали в Турции. Они остались очень довольны поездкой! Также хотела поблагодарить менеджера Татьяну, которая была со мной на связи для организации этого сюрприза😊
  • Е
    Екатерина
    22 мая 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Благодарю всю команду за профессионализм и прекрасную организацию. Анну за подробные и оперативные ответы на все мои вопросы, а также
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    перенос экскурсии из-за моего плохого самочувствия. Гида, Сердара, за организацию и прекрасную подачу материала, а также позитив и радушное отношение. Водителя (к сожалению, не помню имени, полный с усами), за профессионализм, позитив, и терпение к туристам. Экскурсия великолепная, очень насыщенная, прекрасно организована, однозначно рекомендую!!

  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Морская прогулка к райскому острову Сулуада
    Экскурсия понравилась, правда забрали из отеля на пол часа позже назначенного времени. Рыба на обед была очень вкусная. Организация экскурсии хорошая, всё понравилось, спасибо за эмоции!

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Природа и пейзажи»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Олимпос
  5. Демре
  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Калеичи
  10. The land of legends
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