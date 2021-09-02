Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис

Погулять по белоснежным склонам, отдохнуть в горячих термальных водах и посетить древний город

5
5 отзывов
Восьмое чудо света, хлопковый замок, источник красоты и здоровья — как только ни называют Памуккале.

Это удивительной красоты местность, известная белыми травертиновыми террасами и целебными горячими источниками.

Вы искупаетесь в бассейне Клеопатры, полюбуетесь волшебными пейзажами, осмотрите древний город Иераполис и раскроете Турцию с новой стороны.
Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис
Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис
Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис
Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис
Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис
Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис
Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис
Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис
Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис
Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис
Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис
Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис
Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис
Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис
Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис

Что вас ожидает

Иераполис: путешествие во времени

Вы исследуете руины древнего Иераполиса, погрузитесь в историю города и увидите его главные достопримечательности: античный театр, некрополь и остатки церквей. Я расскажу, кто основал Иераполис и как он стал известным термальным курортом. А также расшифрую особенности строительства римских бань, вспомню о храме Аполлона и раскрою, где находится единственный в мире вход в Преисподнюю.

Купание в горячих источниках

Бассейн Клеопатры — самое комфортное место для купания в Памуккале, его температура круглый год держится на отметке +36°С. Вы отдохнете в теплой минеральной воде и узнаете, какие полезные элементы в ней содержатся. А еще я расскажу, по чьему приказу построили бассейн, когда он начал принимать гостей и как на его дне оказались фрагменты мраморных римских колонн.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Памуккале + Иераполис — 110 лир с человека, дети до 8 лет бесплатно;
    бассейн Клеопатры — 100 лир взрослые, 50 лир – дети 6-12 лет, дети до 6 лет бесплатно
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Угур
Угур
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Угур, мне 42 года. Я родился и вырос в Турции, закончил Кабардино-Балкарский университет. За 5 лет учебы я не только получил высшее образование, но и прекрасно овладел русским языком. По возвращении в Турцию поступил на службу в жандармерию Антальи. В студенческие годы на Кавказе я проникся русскими культурой и менталитетом — это стало решающим фактором при выборе своего будущего. Я прошел обучение по специальности «гид-историк» и получил лицензию Министерства культуры и туризма Турции. Так, 15 лет назад я начал водить экскурсии — и с удовольствием занимаюсь этим по сей день.
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5 реальных отзывов от туристов

В
2 сен 2021
Всем советую отправиться на эту экскурсию. Мы не пожалели. Посетили много красивых мест, все неспешно, легко. Узнали немного истории. Гид очень позитивный, не перегружал информацией, не торопил. Вобщем зарядились энергией и положительными эмоциями)) спасибо большое!
О
17 авг 2021
Из Кемера в Памуккале мы с дочерью отправились с Угуром.
Угур прекрасно провёл экскурсию. Хорошо, интересно и понятно подал материал про античный г. Иерополис и по истории Турции в целом. Были полезны его советы и рекомендации. Экскурсия прошла в комфортном режиме (без гонки и шума, как бывает на групповых) Пообедали в стороне от туристической зоны в уютном тихом ресторанчике. Спасибо, Tripster. И ещё раз огромное спасибо, Угур!
С
1 авг 2021
Только так и нужно ездить на такие экскурсии. Большое спасибо Угуру за содержательную, интересную, насыщенную и супер- комфортную экскурсию. Продумано все- время, остановки, пожелания туристов, информационная составляющая, логистика во время поездки. Очень рекомендуем гида!
О
29 июля 2021
Наша поездка в Памуккале начиналось из Кемера в 6.30, Угур встречал нас за 10 минут у отеля. Особенно было приятно, что его жена заботливо для нас положила печенье и подушки для комфортного путешествия. Дорога не близкая, но мы этого не почувствовали, всю дорогу Угур развлекал нас рассказами и веселыми историями. Отдельно хочу отметить, что манера вождения очень спокойная, ни разу не было никаких напряженных моментов. В Памуккале было достаточно времени и все грамотно распланировано по маршруту, мы все успели посмотреть без спешки и не устали. Есть с чем сравнивать, так как была на групповой экскурсии и она очень выматывающая, в этот раз с мужем и дочкой даже не рассматривала такой вариант. С Угуром заезжали только в те магазины, которые нам были нужны. В каждом магазине дочке что то дарили, от браслета до целого коня из оникса, она была в восторге. Заезжали на дегустацию вина, я таких вкусных вин никогда не пробовала. Везде нам делали большие скидки по просьбе Угура. Нам все очень понравилось, приехали в отель бодрые и с отличным настроением.
Л
23 июля 2021
Отличная экскурсия. Очень понравилось. Из Кемера в Памукале путь не близкий, но с Угуром 3, 5 часа пролетели не заметно. На месте все показал, интересно рассказал, свободного времени было сколько нам надо. Мы провели отличный день. С удовольствием поедим с ним ещё, если предоставится возможность. Рекомендую!

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