Восхитительная экскурсия из Кемера в Памуккале и античный Иераполис обещает незабываемые впечатления.Памуккале, известный как хлопковый замок, поражает своими белоснежными травертиновыми террасами и ласковыми горячими источниками.Гости имеют уникальную возможность окунуться в

бассейн Клеопатры, где вода, обогащенная минералами, подарит не только незабываемые ощущения, но и пользу для здоровья. Путешествие во времени ждет вас в Иераполисе, где вы увидите руины древнего города, включая античный театр и некрополь, и узнаете о его истории как о термальном курорте. Экскурсия сочетает в себе возможность расслабиться и познать историю, раскрывая Турцию с новой стороны. Входные билеты и еда оплачиваются отдельно, что позволяет гостям гибко планировать свой день и наслаждаться поездкой в комфортном темпе

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Памуккале и Иераполиса - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее благоприятна для экскурсий, температура комфортная для прогулок и купания в бассейне Клеопатры. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться путешествием, однако возможны дожди и прохладные вечера, что может повлиять на комфорт пребывания.

Сейчас август — это идеальное время.