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Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис

Познайте чарующий Памуккале и таинственный Иераполис в одной поездке. Идеальное сочетание отдыха и образования
Восхитительная экскурсия из Кемера в Памуккале и античный Иераполис обещает незабываемые впечатления.

Памуккале, известный как хлопковый замок, поражает своими белоснежными травертиновыми террасами и ласковыми горячими источниками.

Гости имеют уникальную возможность окунуться в
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бассейн Клеопатры, где вода, обогащенная минералами, подарит не только незабываемые ощущения, но и пользу для здоровья.

Путешествие во времени ждет вас в Иераполисе, где вы увидите руины древнего города, включая античный театр и некрополь, и узнаете о его истории как о термальном курорте.

Экскурсия сочетает в себе возможность расслабиться и познать историю, раскрывая Турцию с новой стороны.

Входные билеты и еда оплачиваются отдельно, что позволяет гостям гибко планировать свой день и наслаждаться поездкой в комфортном темпе

4.9
23 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные белые травертиновые террасы
  • 🏛 Погружение в историю древнего Иераполиса
  • 🛁 Купание в бассейне Клеопатры
  • 🌿 Целебные горячие источники
  • 📸 Волшебные пейзажи для фотографий
  • 🕰 Путешествие во времени
  • 👨‍🏫 Профессиональные гиды-историки

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Памуккале и Иераполиса - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее благоприятна для экскурсий, температура комфортная для прогулок и купания в бассейне Клеопатры. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться путешествием, однако возможны дожди и прохладные вечера, что может повлиять на комфорт пребывания.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис

Что можно увидеть

  • Античный театр
  • Некрополь
  • Римские бани
  • Храм Аполлона
  • Вход в Преисподнюю

Описание экскурсии

Иераполис: путешествие во времени

Вы исследуете руины древнего Иераполиса, погрузитесь в историю города и увидите его главные достопримечательности: античный театр, некрополь и остатки церквей. Я расскажу, кто основал Иераполис и как он стал известным термальным курортом. А также расшифрую особенности строительства римских бань, вспомню о храме Аполлона и раскрою, где находится единственный в мире вход в Преисподнюю.

Купание в горячих источниках

Бассейн Клеопатры — самое комфортное место для купания в Памуккале, его температура круглый год держится на отметке +36°С. Вы отдохнете в теплой минеральной воде и узнаете, какие полезные элементы в ней содержатся. А еще я расскажу, по чьему приказу построили бассейн, когда он начал принимать гостей и как на его дне оказались фрагменты мраморных римских колонн.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Памуккале + Иераполис — 30 € с человека, дети до 8 лет бесплатно; бассейн Клеопатры — 340 лир с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур
Угур — ваша команда гидов в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2222 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом
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и настоящем этой чудесной республики. За более чем 20 лет мы подарили незабываемые эмоции тысячам путешественников. Мы точно знаем, какие экскурсии предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. У нас есть все необходимые лицензии и разрешения от Министерства туризма в Турции, которые дают право на проведение экскурсий на всей территории страны.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
2
1
1
А
Нам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увидели не описать словами. Очень рекомендуем побывать в Памуккале и посмотреть на древний город мертвых, 5/5
Нам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увидели
Нам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увидели
Нам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увидели
Нам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увидели
Нам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увидели
Нам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увидели
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Е
Экскурсия Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис понравилась. Угур сразу учел наши пожелания не заезжать в «шопинговые» точки, поэтому на остальные места осталось больше времени. Правильно порекомендовал выехать
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пораньше. Мы взяли с собой и воду, и головные уборы. Но, если бы забыли, то у Угура всё было припасено. Очень комфортная машина. Угур вел машину быстро и аккуратно. Всю дорогу рассказывал. Угур не только хороший рассказчик, но и гостеприимный и душевный человек. Экскурсия получилась не только интересная и насыщенная, но и комфортная.
С удовольствием рекомендуем Угура в качестве экскурсовода.
Угур! Спасибо Вам за замечательный день!

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Михаил
Хочется поблагодарить Угура за увлекательную экскурсию в Памуккале.
Имели опыт посещения этой местности 8 лет назад с групповым туром на автобусе. После посещения всевозможных магазинов по пути туда, на саму прогулку
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времени осталось очень мало. Нам не хватило Памуккале в прошлый раз… Именно поэтому в этот раз выбрали индивидуальный тур. Экскурсия нам понравилась.
Выезд из отеля в заранее оговоренное время, вполне комфортное, чтобы выспаться перед достаточно длительной поездкой. Спасибо Угуру за комфортное и безопасное вождение.
По пути заехали в одно место, где попробовали вкуснейший десерт с йогуртом мёдом и маком. Очень вкусно!
Исторической информации было достаточно, при этом она не была перегружена. Выдавалась порциями во время прогулки по античному городу.
Кроме этого в процессе поездки Угур поделился интересными фактами о Турции. На все интересующие вопросы были получены ответы.
И напоследок у нас осталось достаточно времени, чтобы прогуляться по травертинам Памуккале и пофотографироваться. При этом нас не ограничивали по времени, вернулись на место встречи, когда сами сочли нужным.
При следующем посещении Турции по возможности снова отправимся на экскурсию с Угуром, но уже куда-нибудь в другое место. В этот раз у нас возникло законченное ощущение от посещения Памуккале!

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Олег
Побывать в Памукалле было давней мечтой, и благодаря экскурсии от Угура нам удалось воплотить ее в жизнь! Угур очень ответственно подошёл к организации, нигде не было никаких проволочек, ожиданий, каждый
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этап сопровождался обширным историческим рассказом, разбавленным приятным юмором, и все прошло очень насыщенно и интересно. Ещё перед экскурсией на мою просьбу сделать одно дополнение Угур согласился без проблем, сделав при этом существенную скидку. Также на обратном пути он приподнес нам приятный сюрприз, заехав на одну интересную локацию, т. к. время позволяло. Ездили с мамой - она тоже в восторге и от качества экскурсии, и он подачи информации Угуром! Резюмируя, хочу ещё раз отметить высокий профессионализм гида, качество и насыщенность экскурсии, ну и конечно же - всем рекомендую!

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Мария
Замечательная экскурсия, очень насыщенная впечатлениями! А самое главное свободный и не напряжённый режим. И если туристические агентства вас забирали бы из отеля в 4.30 утра, то мы выехали в 7.50
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и все успели.

Угур очень тактичный, вежливый и интеллигентный человек. Любые наши просьбы и желания были учтены. Нас сопровождали как дорогих гостей.

Хорошее знание русского языка, позволило нам узнать много подробностей о тех исторических местах, где мы побывали.

А само место просто великолепно! И я необычайно рада, что мы посетили Памуккале именно в зимний период. Туристов мало, погода нам благоприятствовала. Наибольшее впечатления произвели белые травертины. Это абсолютно нереальный, фантастический пейзаж.

Древний Иераполис тоже очень понравился, пожалуй, его амфитеатр, один из красивейших виденных мной.

Экскурсия началась в 7.50 у нашего отеля и завершилась в 19.00. Дорога в один конец заняла около 3-х часов, для нас это абсолютно нормально. Можно было спать, смотреть по сторонам и слушать рассказы Угура о Турции.

Замечательный был день! Огромное спасибо, Угур, за организацию и проведение экскурсии. Смело всем рекомендуем!

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О
Наша поездка в Памуккале начиналось из Кемера в 6.30, Угур встречал нас за 10 минут у отеля. Особенно было приятно, что его жена заботливо для нас положила печенье и подушки
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для комфортного путешествия. Дорога не близкая, но мы этого не почувствовали, всю дорогу Угур развлекал нас рассказами и веселыми историями. Отдельно хочу отметить, что манера вождения очень спокойная, ни разу не было никаких напряженных моментов. В Памуккале было достаточно времени и все грамотно распланировано по маршруту, мы все успели посмотреть без спешки и не устали. Есть с чем сравнивать, так как была на групповой экскурсии и она очень выматывающая, в этот раз с мужем и дочкой даже не рассматривала такой вариант. С Угуром заезжали только в те магазины, которые нам были нужны. В каждом магазине дочке что то дарили, от браслета до целого коня из оникса, она была в восторге. Заезжали на дегустацию вина, я таких вкусных вин никогда не пробовала. Везде нам делали большие скидки по просьбе Угура. Нам все очень понравилось, приехали в отель бодрые и с отличным настроением.

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