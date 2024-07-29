Восхитительная экскурсия из Кемера в Памуккале и античный Иераполис обещает незабываемые впечатления.
Памуккале, известный как хлопковый замок, поражает своими белоснежными травертиновыми террасами и ласковыми горячими источниками.
Гости имеют уникальную возможность окунуться в
Памуккале, известный как хлопковый замок, поражает своими белоснежными травертиновыми террасами и ласковыми горячими источниками.
Гости имеют уникальную возможность окунуться в
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные белые травертиновые террасы
- 🏛 Погружение в историю древнего Иераполиса
- 🛁 Купание в бассейне Клеопатры
- 🌿 Целебные горячие источники
- 📸 Волшебные пейзажи для фотографий
- 🕰 Путешествие во времени
- 👨🏫 Профессиональные гиды-историки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Памуккале и Иераполиса - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее благоприятна для экскурсий, температура комфортная для прогулок и купания в бассейне Клеопатры. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться путешествием, однако возможны дожди и прохладные вечера, что может повлиять на комфорт пребывания.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Античный театр
- Некрополь
- Римские бани
- Храм Аполлона
- Вход в Преисподнюю
Описание экскурсии
Иераполис: путешествие во времени
Вы исследуете руины древнего Иераполиса, погрузитесь в историю города и увидите его главные достопримечательности: античный театр, некрополь и остатки церквей. Я расскажу, кто основал Иераполис и как он стал известным термальным курортом. А также расшифрую особенности строительства римских бань, вспомню о храме Аполлона и раскрою, где находится единственный в мире вход в Преисподнюю.
Купание в горячих источниках
Бассейн Клеопатры — самое комфортное место для купания в Памуккале, его температура круглый год держится на отметке +36°С. Вы отдохнете в теплой минеральной воде и узнаете, какие полезные элементы в ней содержатся. А еще я расскажу, по чьему приказу построили бассейн, когда он начал принимать гостей и как на его дне оказались фрагменты мраморных римских колонн.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: Памуккале + Иераполис — 30 € с человека, дети до 8 лет бесплатно; бассейн Клеопатры — 340 лир с человека
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур — ваша команда гидов в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2222 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Нам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увидели не описать словами. Очень рекомендуем побывать в Памуккале и посмотреть на древний город мертвых, 5/5
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис понравилась. Угур сразу учел наши пожелания не заезжать в «шопинговые» точки, поэтому на остальные места осталось больше времени. Правильно порекомендовал выехать
Вам был полезен этот отзыв?
Хочется поблагодарить Угура за увлекательную экскурсию в Памуккале.
Имели опыт посещения этой местности 8 лет назад с групповым туром на автобусе. После посещения всевозможных магазинов по пути туда, на саму прогулку
Имели опыт посещения этой местности 8 лет назад с групповым туром на автобусе. После посещения всевозможных магазинов по пути туда, на саму прогулку
Вам был полезен этот отзыв?
Побывать в Памукалле было давней мечтой, и благодаря экскурсии от Угура нам удалось воплотить ее в жизнь! Угур очень ответственно подошёл к организации, нигде не было никаких проволочек, ожиданий, каждый
Вам был полезен этот отзыв?
Замечательная экскурсия, очень насыщенная впечатлениями! А самое главное свободный и не напряжённый режим. И если туристические агентства вас забирали бы из отеля в 4.30 утра, то мы выехали в 7.50
Вам был полезен этот отзыв?
О
Наша поездка в Памуккале начиналось из Кемера в 6.30, Угур встречал нас за 10 минут у отеля. Особенно было приятно, что его жена заботливо для нас положила печенье и подушки
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии на «Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис»
Индивидуальная
до 3 чел.
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
Съездите в Памуккале и Иераполис с купанием в бассейне Клеопатры - хороший вариант, если нужен более короткий день
Начало: У вашего отеля
Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры - тот же смысл поездки: природа + античность + термальная вода
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €599 за всё до 3 чел.
Групповая
Памуккале на рассвете и воздушные шары: групповая экскурсия из Кемера
Встретьте рассвет в небе над Памуккале: полёт на шаре добавит к травертинам и Иераполису редкие виды сверху
Начало: Ваш отель
Тот же «Памуккале», но с сильным акцентом на рассвет и воздушные шары
Расписание: Понедельник, четверг, Суббота
Завтра в 00:30
10 авг в 00:30
$239 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Памуккале: индивидуальная экскурсия из Кемера на 1 день
Выберите индивидуальную версию поездки в Памуккале: больше свободы по времени и фокус на фото у травертинов
Начало: Ваш отель
Тот же главный объект - Памуккале - в индивидуальном формате
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
$950 за всё до 5 чел.
от €603 за экскурсию