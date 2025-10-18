Присоединяйтесь к нашему невероятно расслабляющему, но в то же время захватывающему пиратскому туру на пиратском корабле! Это возможность поплавать в одних из самых красивых и нетронутых уголков региона.
Наш пиратский корабль «Гонстер» — отличное решение для людей всех возрастов, так как он сочетает в себе веселье, приключение и отдых.
Описание водной прогулкиПрограмма тура 🎥 Нажмите, чтобы посмотреть видео 🎥 Наш тур начинается утром. Для вашего удобства комфортабельный автомобиль заберет вас из вашего отеля в Кемере и доставит в порт. Далее вы будете плыть на впечатляющем пиратском корабле! Этот многоуровневый корабль имеет невероятный пиратский дизайн и полностью оборудован для того, чтобы сделать ваше путешествие приятным и радостным. Среди прочего, на пиратском корабле есть удобные лаунж-зоны, бары, пенная вечеринка, роспись лиц для детей и современная звуковая система. Фазелис В ходе экскурсии вы сделаете остановку в живописной бухте Фазелис. Фазелис — это античный город, расположенный у подножия Таврских гор. Он был основан в VII веке до нашей эры и стал важным поселением с богатой историей. Райский залив Далее мы остановимся в Райском заливе, известном своей кристально чистой водой изумрудного цвета. Вода здесь настолько прозрачная, что вы сможете увидеть морское дно и полюбоваться подводной жизнью. Лунная бухта Следующей остановкой будет Лунная бухта, получившая свое название благодаря форме, напоминающей полумесяц. Здесь вас приятно удивит белоснежный песчаный пляж, по которому можно прогуляться босиком, а также потрясающая лазурная вода Средиземного моря. Эти пейзажи по-настоящему завораживают. Пенная вечеринка В завершение вашего морского путешествия команда корабля устроит веселую пенную вечеринку с зажигательной музыкой. Вы сможете потанцевать среди мыльных пузырей и зарядиться позитивом и хорошим настроением. Такое завершение круиза останется в вашей памяти надолго! Важная информация:
- Наши зоны трансфера: Текирова, Чамьюва, Кириш, Кемер, Гёйнюк, Бельдиби.
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.
- Важно соблюдать время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать гостей не более 15 минут.
- Детям до 4 лет бесплатно.
Ежедневно с 8:00 (время начала может меняться в зависимости от расположения вашего отеля).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Античный город Фаселис
- Райский залив
- Лунная бухта
Что включено
- Русскоязычный экипаж лодки
- Трансфер из отеля / в отель
- Обед
- Безалкогольные напитки
- Пенная вечеринка
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Главный вход в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 (время начала может меняться в зависимости от расположения вашего отеля).
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
18 окт 2025
Ездили на экскурсию 15 октября. Все хорошо, морская прогулка на большом корабле, длительность порядка 6-6,5 часов. Хороший быстрый трансфер, порадовала цена - гораздо ниже чем у туроператора. Красивые виды, бухты, отличная музыка, места много. Советую
Е
Екатерина
6 окт 2025
Все понравилось. Много места, красивый корабль. Хорошая музыка. Накормили вкусно. Очень приятный, харизматичный капитан. Ну и конечно его танцы огонь.
О
Оксана
19 сен 2025
С
Сергей
16 авг 2025
Нам все понравилось, цена ниже, чем самой гинза тревел. Сама поездка достаточно комфортная, хорошие локации, места всем хватало. Отличное музыкальное сопровождение и огненные танцы в исполнении капитана 👍
М
Михаил
17 июн 2025
Ездил с ребенком. Сама поездка отличная, экипаж судна очень приветливый. Бухты очень красивые. Корабль впечатляющий. 4 палубы и все в пиратском стиле. Пенная вечеринка отпад. Очень харизматичный капитан зажигал, как заправский диджей.
Из минусов отмечу, что долго ждали в порту. Больше часа стояли непонятно почему. И поэтому вернулись тоже поздно. В итоге экскурсия заняла почти весь день, а не 6 часов.
С
Сергей
21 мая 2025
Отличная экскурсия, классные места посетили.
Есть пару минусов, на верхней палубе почему-то на половине маршрута пропал звук и ничего не слышали о чем говорили внизу, об этом сказал ведущему, но не исправили, и второй минус, больше половины сотрудников не говорит на русском, и не понимает, не считаю что это критические минусы, поэтому 5 звёзд, в остальном всё отлично.
А
Алёна
13 мая 2025
Все прошло хорошо, единственное если Вам обещают выход в город Фаселис, не верьте)
В него уже 3 год в не возят. Корабль очень чистый, питание съедобное) Одну звезду убрала за обман, так как город Фаселис был нам важен)
Y
Yulia
3 мая 2025
