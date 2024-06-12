1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Из Анталии и Кемера: экскурсия на пиратской лодке Фаселис с обедом
Начало: Kemer G Marina
«Отправляйтесь на единственную в своем роде пенную вечеринку на борту пиратского корабля»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
$17 за человека
Групповая
5 часов
Пиратская яхта в Кемере: незабываемое морское приключение
Присоединяйтесь к морской прогулке на пиратской яхте и насладитесь купанием в чистом море, развлекательной программой и красивыми видами Кемера
Начало: Ваш отель
«Об экскурсии Мы рады пригласить вас на пиратскую яхту»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:30
22 июня в 09:30
$18 за человека
Групповая
8 часов
Развлекательная экскурсия на пиратском корабле
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Корабль в пиратском стиле ждет всех желающих»
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛяззат12 июня 2024Отдохнули супер!
- RRutany7 июня 2024Хорошая организация путешествия. Красивые виды. Отличное настроение.
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Пираты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "Пираты" можно забронировать 3 экскурсии от 17 до 35. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемере на 2024 год по теме «Пираты», 54 ⭐ отзыва, цены от $17. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август