Ю Юрий Все прошло замечательно. Брали только рафтинг. Конечно ждали тех кто брал багги и зиплайн. Но в остальном все прошло отлично.

Г Галина Снимаю звезду за полное отсутствие организации. За отсутствие гида. За отсутствие хоть малейшего разъяснения, особо для русскоговорящих. Нет описания, нет пояснений. Длительность экскурсии 13 часов. Ни слова об этом

Что с собой взять, что оставить на разных этапах экскурсит? Вы сами то знаете как она проходит?

Сам рафтинг вещь классная. Но, всё остальное…