Если вы мечтаете о ярких эмоциях и любите активный отдых, приглашаем вас на рафтинг по живописной реке в сердце гор. Лазурные воды, свежий воздух и потрясающие пейзажи сделают это приключение
Описание водной прогулкиЗахватывающее приключение Рафтинг по каньону Кёпрюлю — это приключение для всех, кто мечтает ощутить вкус настоящей свободы и драйва! Вас ждёт незабываемый сплав по горной реке Кёпрючай, петляющей среди могучих скал и зелёных сосновых лесов в одном из самых живописных уголков Турции. Активный отдых и яркие эмоции Утром мы заберём вас и отправимся навстречу приключению. По приезде опытные инструкторы проведут короткий инструктаж, подберут вам снаряжение и предложат выбрать — плыть всей командой на большом рафте или испытать свои силы на двухместной байдарке. Маршрут будет чередовать спокойные участки, где можно отдохнуть и насладиться видом, и лёгкие пороги, чтобы добавить каплю азарта. Вас ждёт контакт с настоящей, нетронутой природой: сверкающая лазурная вода, высокие утёсы, свежий горный воздух и бесконечное чувство свободы. По пути сделаем остановки для купания и отдыха, чтобы запечатлеть в памяти лучшие моменты этой поездки. После сплава всех участников ждёт сытный обед на природе и тёплая дружеская атмосфера. Рафтинг по Кёпрюлю — это идеальный способ отдохнуть душой, зарядиться энергией и пережить приключение, которое останется в сердце надолго! Важная информация:
- Обязательно возьмите с собой бутылку воды, сменную одежду, полотенце, солнцезащитный крем и немного наличных — вдруг захотите купить фотографии или видео после сплава; перед сплавом необходимо снять все украшения и завязать волосы.
- Во время самого рафтинга телефоны и фотоаппараты использовать нельзя — это делается для вашей безопасности и сохранности техники.
- Дети до 17 лет могут участвовать в сплаве только вместе с родителями, а самых маленьких мы усаживаем в центре плота, где безопаснее всего.
- Ценные вещи можно будет оставить в автобусе — перед началом экскурсии он будет закрыт, а по окончании снова откроется одновременно для всех.
Вторник, четверг, воскресенье в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река Кёпрючай
- Каньон Кёпрюлю
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Инструктор
- Рафтинг-оборудование
- Обед
Что не входит в цену
- Любые напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, воскресенье в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юрий
22 июл 2025
Все прошло замечательно. Брали только рафтинг. Конечно ждали тех кто брал багги и зиплайн. Но в остальном все прошло отлично.
Г
Галина
9 июл 2025
Снимаю звезду за полное отсутствие организации. За отсутствие гида. За отсутствие хоть малейшего разъяснения, особо для русскоговорящих. Нет описания, нет пояснений. Длительность экскурсии 13 часов. Ни слова об этом
Ж
Жданова
9 июл 2025
