Рафтинг в национальном парке Кёпрюлю — это активный сплав по горной реке Кёпрючай с участками лёгких порогов и красивыми природными пейзажами. Маршрут проходит в сопровождении инструктора и подходит даже для новичков. В программе — динамика, эмоции и отдых на базе у реки с обедом.
Описание экскурсии
Рафтинг в Кёпрюлю Каньоне — это один из самых удачных форматов активного отдыха: живая горная река, красивые природные ландшафты и лёгкий драйв без перегрузки. Сплав проходит по реке Кёпрючай с порогами 1–2 категории сложности — течение динамичное, но безопасное, поэтому маршрут подходит даже для тех, кто впервые пробует рафтинг. Основной формат — 10–12-местные рафты с инструктором, где вы сплавляетесь всей группой. При желании можно выбрать двухместный каяк и пройти маршрут более самостоятельно — об этом важно сообщить заранее, чтобы оборудование подготовили к старту. В течение дня вы движетесь по каньону, делая остановки для отдыха и наслаждаясь природой вокруг. Это не просто активность, а полноценный день у реки — с водой, движением и ощущением настоящего отдыха вне отеля. Рафтинг в Кёпрюлю — это тот случай, когда всё просто: хорошая компания, прохладная река и удовольствие от процесса. Важная информация:
Рафтинг проходит в составе группового тура с другими туристами – Трансфер осуществляется на микроавтобусах, выезд ранний, точное время сообщается накануне – Дорога до базы может занимать до 2–3 часов в зависимости от региона проживания – Возможны задержки при сборе группы 5–10 минут Рафтинг – Маршрут 10–14 км. по реке Кёпрючай – Уровень сложности лёгкий, подходит для новичков – Сплав проходит на рафте с инструктором или на двухместном каяке по запросу – Минимальный возраст 5 лет Что важно учитывать – Обязательна удобная обувь для воды, не шлёпанцы – Напитки во время обеда оплачиваются отдельно, желательно наличные – Дополнительные услуги, фото, видео, гидрокостюм, обувь оплачиваются на месте – Порядок программы и время могут незначительно меняться в зависимости от организации дня Личные вещи – Вещи можно оставить в автобусе или на базе – Ценные предметы лучше не брать без необходимости.
Среда, пятница в 7:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Кёпрюлю каньон
- Горная река Кёпрючай, у берегов которой в 466 г. до Н.Э. произошла Битва при Эвримедонте
Что включено
- Страховка
- Трансфер от/до отеля
- Услуги инструктора
- Снаряжение для рафтинга (каска, спасательный жилет, вёсла)
- Сплав на рафте с инструктором или на каяке
- Обед на базе (куриный шашлык, булгур, макароны, салаты)
Что не входит в цену
- Напитки
- Обувь для рафтинга и гидрокостюм (при необходимости можно арендовать или приобрести на месте)
- Фото/ Видео.
- Зиплайн на базе высота 12 м, длина около 250 м «, » Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Главный въезд (шлагбаум) вашего отеля
Завершение: Трансфер обратно к главному въезду (шлагбауму) вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница в 7:15
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
- Рафтинг проходит в составе группового тура с другими туристами
- Трансфер осуществляется на микроавтобусах, выезд ранний, точное время сообщается накануне
- Дорога до базы может занимать до 2-3 часов в зависимости от региона проживания
- Возможны задержки при сборе группы 5-10 минут
- Рафтинг
- Маршрут 10-14 км по реке Кёпрючай
- Уровень сложности лёгкий, подходит для новичков
- Сплав проходит на рафте с инструктором или на двухместном каяке по запросу
- Минимальный возраст 5 лет
- Что важно учитывать
- Обязательна удобная обувь для воды, не шлёпанцы
- Напитки во время обеда оплачиваются отдельно, желательно наличные
- Дополнительные услуги, фото, видео, гидрокостюм, обувь оплачиваются на месте
- Порядок программы и время могут незначительно меняться в зависимости от организации дня
- Личные вещи
- Вещи можно оставить в автобусе или на базе
- Ценные предметы лучше не брать без необходимости
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Тренер пугал, что будут и сложные пороги, лодка может перевернуться, поэтому технику и телефоны с собой не брали, хотя можно было бы(особенно тем кто в групповой лодке). Может быть в октябре реки не такие наполненные как, например в мае, и поэтому в нашей экскурсии никто не перевернулся.
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К
На самых впечатляющих перекатах местные папарацци делают фотографии, инструктор подсказывает когда надо улыбаться и махать. Советую вытаращить глаза. У нас дома хранится фотография, где я с закрытыми глазами кому-то машу рукой.
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Б
Тренер попался веселый и, когда проплывала команда немцев(мы то обгоняли их, то отставали и постоянно пересекались), мы вёслами окатывали их водой и кричали: «attacking!!!»А они обливали нас)))Такая весёлая игра)
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И
Сложность этого маршрута низкая, не совсем "болото", конечно, но пороги лёгкие. Несмотря на это, не рекомендую садиться в байдарки тем, кто не готов окунуться в ледяную воду.
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М
На эту экскурсию мы поехали всей семьёй. Рафтинг относится к экскурсиям, которые вносят разнообразие в пляжный отдых, наравне с покатушками на джипах, например.
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Л
Незабываемые эмоции, активный экстремальный отдых, захватывающие виды на каньон, веселые преодоления спусков(совсем не страшно, как некоторые говорили)
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Входит в следующие категории Кемера
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