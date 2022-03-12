Рафтинг в Кёпрюлю Каньоне — это один из самых удачных форматов активного отдыха: живая горная река, красивые природные ландшафты и лёгкий драйв без перегрузки. Сплав проходит по реке Кёпрючай с порогами 1–2 категории сложности — течение динамичное, но безопасное, поэтому маршрут подходит даже для тех, кто впервые пробует рафтинг. Основной формат — 10–12-местные рафты с инструктором, где вы сплавляетесь всей группой. При желании можно выбрать двухместный каяк и пройти маршрут более самостоятельно — об этом важно сообщить заранее, чтобы оборудование подготовили к старту. В течение дня вы движетесь по каньону, делая остановки для отдыха и наслаждаясь природой вокруг. Это не просто активность, а полноценный день у реки — с водой, движением и ощущением настоящего отдыха вне отеля. Рафтинг в Кёпрюлю — это тот случай, когда всё просто: хорошая компания, прохладная река и удовольствие от процесса. Важная информация:

Рафтинг проходит в составе группового тура с другими туристами – Трансфер осуществляется на микроавтобусах, выезд ранний, точное время сообщается накануне – Дорога до базы может занимать до 2–3 часов в зависимости от региона проживания – Возможны задержки при сборе группы 5–10 минут Рафтинг – Маршрут 10–14 км. по реке Кёпрючай – Уровень сложности лёгкий, подходит для новичков – Сплав проходит на рафте с инструктором или на двухместном каяке по запросу – Минимальный возраст 5 лет Что важно учитывать – Обязательна удобная обувь для воды, не шлёпанцы – Напитки во время обеда оплачиваются отдельно, желательно наличные – Дополнительные услуги, фото, видео, гидрокостюм, обувь оплачиваются на месте – Порядок программы и время могут незначительно меняться в зависимости от организации дня Личные вещи – Вещи можно оставить в автобусе или на базе – Ценные предметы лучше не брать без необходимости.