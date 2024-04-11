Познакомьтесь с историей и культурой Каппадокии на обзорной экскурсии из Кемера
Каппадокия — это совершенно другой мир. Кажется, что вы попали на другую планету. Таких пейзажей вы нигде больше не встретите.
У нас будет целых два дня, чтобы насладиться сюрреалистическими видами, прогуляться по улицам подземных городов и совершить полет на воздушном шаре.
А еще вы познакомитесь с историей Каппадокии и христианства, узнаете о жизни местных и их традициях.
У нас будет целых два дня, чтобы насладиться сюрреалистическими видами, прогуляться по улицам подземных городов и совершить полет на воздушном шаре.
А еще вы познакомитесь с историей Каппадокии и христианства, узнаете о жизни местных и их традициях.
Ближайшие даты:
2
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даты
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|От 12 лет и старше: проживание в Duru или Taşsaray Hotel
|$56
|От 6 до 11 лет: проживание в Duru или Taşsaray Hotel
|$40
|Дети до 5 лет (с посадочным местом в автобусе и отдельным спальным местом)
|$40
|Дети до 5 лет (без посадочного местам в автобусе и отдельного спального места)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Подземный город в Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальную Крепость Ортахисар
- Скальную Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин и Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
- Долину Любви
- Долину Воображений (Деврент)
- Долину Голубей и каппадокийские голубятни
- Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
- Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Описание
Путешествие в сказку: двухдневная экскурсия в Каппадокию из Кемера Вы хотите увидеть необычные и завораживающие пейзажи, которые словно сошли со страниц сказок? Тогда присоединяйтесь к нам в удивительное путешествие по Каппадокии - уникальному региону в центральной Турции, где природа и история создали неповторимую атмосферу. В нашей программе вы посетите: - Подземный город - древнее убежище, где жили христиане, прячась от врагов. Вы увидите сложную систему туннелей, комнат, храмов и складов, вырытых в глубине земли. - Национальный парк Гёреме - заповедник, где можно полюбоваться на скальные образования разных форм и цветов, называемые "феинными каминами". - Скальный город Чавушин - один из самых старых и больших поселений в Каппадокии, высеченный в скале. Здесь можно увидеть дома, мечети, могилы и другие сооружения, которые свидетельствуют о жизни местных жителей в прошлом. - Долина Любви - романтическое место, где скалы имеют форму сердец или фаллических символов. Эта долина привлекает многих пар, которые хотят сделать незабываемые фотографии на фоне этих необычных скульптур. - Долина Воображения - фантастическое место, где каждый может найти свою ассоциацию с формами скал. Здесь можно увидеть каменного верблюда, танцующую девушку, шляпу Наполеона и многое другое. - Красная долина - одна из самых красивых долин в Каппадокии, которая поражает своим разнообразием цветов и оттенков. Здесь можно насладиться видом заката, который окрашивает скалы в розовые и красные тона. Кроме того, вы сможете испытать незабываемые эмоции от прогулки на лошадях или квадроциклах по живописным местам Каппадокии. А для тех, кто хочет увидеть всю красоту региона сверху, мы предлагаем полет на воздушном шаре - это непередаваемое ощущение свободы и восторга. Наша экскурсия начнется из Кемера рано утром и продлится два дня. Мы остановимся в комфортабельном отеле в Каппадокии. Во время пути мы сделаем несколько остановок для отдыха и обеда. Вы также посетите другие интересные места, такие как: - Горы Торос - живописная горная цепь, где можно насладиться свежим воздухом и природой. - Конья - древний город, который считается родиной мевлеви - суфийского ордена, известного своими вращающимися дервишами. Здесь вы попробуете национальную турецкую кухню. - Ортахисар - село, где можно увидеть гигантскую скальную крепость, которая служила убежищем и наблюдательной точкой в прошлом. - Долина Голубей - долина, которая получила свое название из-за множества гнезд голубей, высеченных в скалах. Голуби играли важную роль в жизни местных жителей, поскольку их перья, яйца и навоз использовались в разных целях. - Уч Хисар - самая высокая точка Каппадокии. Здесь можно увидеть останки древней крепости и пещерные жилища. Наше путешествие по Каппадокии будет полным впечатлений и открытий. Вы узнаете много интересного о культуре, истории и природе этого удивительного региона. Вы сделаете множество фотографий, которые будут напоминать вам об этом незабываемом опыте. Не упустите свой шанс посетить Каппадокию - землю сказок и чудес! Важная информация:
- Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение — это сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения, не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организаторами);
- Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона;
- Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также другие развлечения;
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности;
- Детям до 5 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках);
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App (Viber, Telegram), по которому организатор может связаться с Вами.
01:30 — 02:30 трансфер в регионе Кемер. Районы Кемера, в которых есть трансфер на экскурсию: Tekirova, Çamyuva, Kiriş, Kemer, Göynük, Beldibi
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город в Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальную Крепость Ортахисар
- Скальную Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин и Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
- Долину Любви
- Долину Воображений (Деврент)
- Долину Голубей и каппадокийские голубятни
- Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
- Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
- Трансфер от и до вашего места проживания
- Страховой полис на время экскурсии
- Услуги русскоговорящего экскурсовода
- Входной билет в подземный город
- Посещение всех локаций и долин в основной программе экскурсии
- Проживание в отеле Duru Hotel (в городе Avanos) или Taşsaray Hotel 4* (в городе Ürgüp)
- Завтрак в первый день экскурсии
- Ужин и завтрак в отеле
- Вода в автобусе.
Что не входит в цену
- Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании.
- Напитки, в том числе в отеле
- Обед (1-й и 2-й день, национальная кухня) - по 15.$ за один прием пищи
- Закат солнца в Красной долине - 10.$
- Панорама воздушных шаров на рассвете (1.5 часа) - 25.$
- Сафари на Цветных Джипах на рассвете - 40.$
- Молитвы Дервишей (Небесные танцы, Сема) - 20.$
- Шоу программа «Турецкая Ночь в Каппадокии» - 40.$
- Ночное лазерное шоу в Музее Зельве «История Каппадокии» (35 минут) - 25.$
- Конная Прогулка по Долинам Каппадокии (на рассвете или на закате) - 50.$
- Прогулка на Квадроциклах (2 часа) - 40.$
- Доплата за размещение в одноместном номере - 15.$
- Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - Стоимость 120.€ - 250.€/чел (в долине летают до 150 шаров), уточнять стоимость полета на желаемую для вас дату
- Проживание в пещерном отеле Dedeli Konak Cave Hotel - 30 EUR/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завершение: Доставим вас к вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: 01:30 — 02:30 трансфер в регионе Кемер. Районы Кемера, в которых есть трансфер на экскурсию: Tekirova, Çamyuva, Kiriş, Kemer, Göynük, Beldibi
Экскурсия длится около 1 дня 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение это - сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения - не присутствующие в программе экскурсии)
- РЕКОМЕНДУЕМ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
- Паспорт (или фото паспорта)
- Завтрак (ланч пакет), который следует заказать накануне в отеле (по желанию, как дополнение к включенному завтраку)
- Удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду
- Ветровку или кофту (пуловер, джемпер и т. п.)
- Видео/фотокамеру
- Деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 62 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
11 апр 2024
Команда "Спутник" лучшая из лучших. Это не просто те, кто любят свою работу и выполняют её на ура, а ещё и люди добрейшие) хочется выразить огромную благодарность Сердару, отличный гид, интереснейшая экскурсия. Водители молодцы. Слаженная работа это про этих ребят. Я знаю точно, что я обязательно вернусь сюда, и если буду вопросы, ребята всегда помогут. Если вы решите ехать, вы не пожалеете, вас ждёт увлекательная история сказочной Каппадокии, теплый и радушный приём, веселая дорога. Спасибо команде "Спутник", я была рада приятному знакомству с вами и с Каппадокией. До новых встреч ❤️🇹🇷⛰️
С
Светлана
2 фев 2024
Мы были на экскурсии с 29 по 30 января 2024 год, 2 дня. Очень и очень понравилось! Посетили места, как заявлено, наш гид Фархат все нам подробно рассказывал, отвечал на все вопросы, очень позитивный, отлично говорит на русском языке, очень старался, чтобы туристы были довольны! Удалось полетать на шарах, хотя боялись, что отменят из-за погоды, но все получилось! Кстати отель был тоже хороший, и вид из него безумной красоты! В общем, нам все понравилось, отличная поездка! И еще, читала отзывы, что некоторым не нравились обеды по 15 долларов. Так вот, хочу сказать, что обеды были очень вкусными, на обратном пути обедали в городе Кони, национальная кухня, просто объедение, особенно их пита 😋
С
Сергей
24 сен 2023
Е
Елена
4 сен 2023
Всем привет. Экскурсии в Кемере, рекомендую от фирмы Спутник. Гид отличный, рассказывал много интересного о регионе и в целом о Турции. Уличить хочется, только автобус, уж очень выглядеть уставший, для долгой дороги хочется больше комфорта. С оплатой проблем не было, цены на сайте по доп. Экскурсиям все верны.
С
Сергей
6 авг 2023
Всё было прекрасно. Тур на автобусе с экскурсоводом Ильхамом. Много было нового из истории Турции. Ильхам много рассказывал об истории Каппадокии, а также практически про каждый город мимо которого проезжали. Отель хороший. По ощущениям лучше чем на фото. Всё было замечательно.
Н
Наталья
1 авг 2023
Н
Наталья
1 авг 2023
Поездка в Каппадокию оказалась нашей первой экскурсией в Турции. Безумно понравилось! Это то место, которое непременно стоит посетить хотя бы раз в жизни! Экскурсовод Султан очень хорошо рассказывал, прекрасно поставлена речь. Отель это что-то замечательное, очень уютный, его хочется рассматривать! Впечатления самые положительные и яркие! Цена также очень порадовала.
К
Кравцова
27 июля 2023
Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно, насыщенно! Дополнительные услуги никто не навязывал, автобус комфортабельный, гид рассказал много всего интересного! Единственный минус это ооочень долгая дорога и вероятность отмены полета воздушных шаров!
К
Кристина
23 июля 2023
Все замечательно 😁 Организация на высшем уровне. Экскурсоводу Ильхаму отдельное спасибо 🙏 Веселый, отзывчивый, мастер своего дела😁 Водителю Муслиму также спасибо за безопасность на пути в Каппадокию и за обратный путь 🙏
К посещению Каппадокию однозначно рекомендую❤️
К посещению Каппадокию однозначно рекомендую❤️
С
Степан
4 июля 2023
Экскурсовод Сердар очень курортной!!!
Н
Наталья
23 июня 2023
П
Павел
23 июня 2023
Отличная экскурсия, посетили невероятно красивые места🤩 нужно быть готовым к непростой дороге, но это того стоит😉 отдельное спасибо нашему гиду Сердару, отличное чувство юмора и отдельный подход к каждому гостю👍🏻
А
Анна
4 июня 2023
Экскурсия в Каппадокию прошла на 100 из 10, комфортабельный автобус, своевременные остановки на перекус и размяться. Благодарность водителю, довез без проблем, безопасно и с ветерком. Дорога из Кемера занимает около 8 часов, но оно того стоит! И конечно же огромное спасибо нашему замечательному гиду Сердару, который знает все о Турции, не дает скучать в поездке, поможет решить любую проблему и покажет самые невероятные локации! Мы в восторге, спасибо вам!
Т
Тимур
31 мая 2023
Экскурсия удалась на все 100!
С гидом очень повезло, прям ходячая энциклопедия!
Отель шикарный!
С гидом очень повезло, прям ходячая энциклопедия!
Отель шикарный!
Д
Дарья
30 мая 2023
Посетили все заявленные места согласно плана, что-то может поменяли местами по желанию группы. Невероятные пейзажи, история этих святых мест. Организовано все четко, по таймингу. Вкусные обеды. Очень атмосферный отель для ночёвки с вкусной турецкой едой. Гид (Ильхам) развлекал нас в дороге как мог))) дорога как по мне утомительная, надо быть готовым к этому (не рекомендовала бы с детьми младше 10 лет). Особенно понравился кофе с фисташкой. Ну очень вкусно. Гид внимательный, все объяснял, рассказывал, пояснял. Обязательно брать с собой теплую одежду (второй слой) для комфорта. И я б не отказалась, если б были б услуги фотографа на смотровой (по адекватной цене)
Тур входит в следующие категории Кемера
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