Самый захватывающий берег Турции (Каш, Фетхие, Олюдениз)

Нетипичный тур по Турецкой Ривьере с самыми красивыми пляжами и проживанием на вилле с бассейном
Описание тура

Морская Турция- это тур для тех, кто хочет увидеть самые захватывающие локации побережья Турции, с невероятными панорамными видами, с прозрачной лазурной водой и дружеской атмосферой. Красивые пляжи, местный колорит и главные национальные блюда Турции.

Проживание на вилле с бассейном с видом на горыморе, личный трансфер на протяжении всего тура, яхта, рафтинг, невероятные закаты и много активностей.

Программа тура по дням

1 день

Когда я тебя увидел, понял, что мня ждёт приключен

  • Вы прилетаете в Анталию, где вас встречает групповой трансфер.

  • Едем в отель, заселяемся, отдыхаем после перелета и отправляемся на прогулку по городу.
    До старта тура будет создан чат по туру, где мы заранее обсудим все детали путешествия и будем поддерживать связь.

  • Вечером мы собираемся на вкусный ужин, где познакомимся поближе.

2 день

Горная Турция

  • Завтракаем и выезжаем из отеля.

  • Первая точка — живописный каньон Копрюлю, где нас ждет рафтинг (за доп. стоимость) по реке Кёпрючай. Река Кёпрючай известна своими порогами, красивыми пейзажами и кристально чистой водой, что делает ее идеальным местом для рафтинга. Уровень легкий, подойдет новичкам.

  • По пути смотрим другие живописные локации, делаем красивые фото.

  • Обедаем на берегу реки вкуснейшей рыбкой в виноградном листе (обед с безалкогольными напитками включен в рафтинг) и дальше в путь на нашу виллу.

3 день

Самая нетипичная Турция. Каш и Капуташ

Завтракаем на вилле и в путь

  • Мы едем на пляж Капуташ. Одиниз самых красивых пляжей в Турции с невероятной бирюзовой водой. Делаем фотографии, купаемся и отдыхаем.

  • Возвращаемся на виллу, отдыхаем и вечером нас ждет Греция в Турции. Это городок Каш. Делаем красивые фотокарточки в бухте Каша, наслаждаемся греческими улочками и вкусно ужинаем в ресторанчике, где любуемся восхитительным закатом и возвращаемся на виллу.

4 день

Релакс на яхте

  • После завтрака нас ждёт невероятный день, который мы проведем на яхте!

  • Берем на яхту напитки и наряды для красивых фото.

  • Останавливаемся в разных бухтах для купания.

  • Снорклим и катаемся на сапе.

  • Вкусно обедаем прямо на яхте, для нас готовят рыбку и национальные закуски.

  • Вечером возвращаемся на виллу.

5 день

Олюдениз и Фетхие. Прыжок с парапланом

  • После вкусного завтрака на вилле стартуем в наше путешествие.

  • Нас ждет дорога в Фетхие и невероятный вид с горы Бабадаг, на высоте 1969 метров. Поднимаема на фуникулере.

  • Каждый, кто захочет, сможет прыгнуть с парапланом над Голубой лагуной (стоимость 170$) Незабываемые эмоции обеспечены!

  • После этого отдыхаем на пляже, купаемся, загораем и пьем вкусные коктейли.

  • Вечером возвращаемся на виллу.

6 день

Секретные локации

  • Сегодня полностью свободный день, после насыщенной программы можно хорошенько выспаться и чилить у бассейна на вилле или поехать в бич-клаб плавать и загорать.

  • Вечером отправимся смотреть невероятный закат и ужинать в Каш.

7 день

До встречи в следующем туре

Сегодня, к сожалению, наш тур подходит к концу!
С утра встаем и завтракаем, собираем вещи и выезжаем в аэропорт Анталии,
По желанию вы можете продлить свой отдых на море в Анталии или в Каш. Поможем по всем вопросам!

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле Анталии, двухместное размещение (1 ночь)
  • Проживание на вилле, двухместное размещение (5 ночей)
  • Трансферы изв аэропорт
  • Аренда авто, расходы на бензин, парковки
  • Экскурсионная программа
  • Сопровождение турлидера на протяжении всего тура
  • Завтрак в отеле Анталии
  • Аренда яхты на целый день
  • Обед на яхте
  • Консультация и помощь в вопросах, связанные с туром
Что не входит в цену
  • Билеты на самолет из вашего города и обратно
  • Питание (кроме 1 завтрака и 1 обеда на яхте). Питаться можем на вилле, готовя вместе. Это очень сократит расходы на питание
  • Личные расходы (сувениры, одежда)
  • Полет на параплане (по желанию, 150 $+40 $ съемка)
  • Рафтинг по горной реке (по желанию, 40 $ с обедом)
  • Медицинская страховка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Юлия
Юлия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Юлия - организатор авторских туров: Стамбул, Каппадокия, Морская Турция, Грузия, Армения, Дагестан, Шри-Ланка, Бали, Египет, Марокко и др За 4 года работы в сфере авторских туров более 400 человек доверили мне
и моим проводникам свой отдых. В наших турах люди находят больше, чем просто эмоции, находят близких по духу людей. Часто между людьми завязывается такая дружба, которая не заканчивается и после окончания путешествия. Туристы возвращаются и путешествуют по новым направлениям. Помогаю делать а туре фото и видео-контент. Сотрудничаю с местными гидами и фотографами.

