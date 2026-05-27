Описание тура
Морская Турция- это тур для тех, кто хочет увидеть самые захватывающие локации побережья Турции, с невероятными панорамными видами, с прозрачной лазурной водой и дружеской атмосферой. Красивые пляжи, местный колорит и главные национальные блюда Турции.
Проживание на вилле с бассейном с видом на горыморе, личный трансфер на протяжении всего тура, яхта, рафтинг, невероятные закаты и много активностей.
Программа тура по дням
Вы прилетаете в Анталию, где вас встречает групповой трансфер.
Едем в отель, заселяемся, отдыхаем после перелета и отправляемся на прогулку по городу.
До старта тура будет создан чат по туру, где мы заранее обсудим все детали путешествия и будем поддерживать связь.
Вечером мы собираемся на вкусный ужин, где познакомимся поближе.
Горная Турция
Завтракаем и выезжаем из отеля.
Первая точка — живописный каньон Копрюлю, где нас ждет рафтинг (за доп. стоимость) по реке Кёпрючай. Река Кёпрючай известна своими порогами, красивыми пейзажами и кристально чистой водой, что делает ее идеальным местом для рафтинга. Уровень легкий, подойдет новичкам.
По пути смотрим другие живописные локации, делаем красивые фото.
Обедаем на берегу реки вкуснейшей рыбкой в виноградном листе (обед с безалкогольными напитками включен в рафтинг) и дальше в путь на нашу виллу.
Самая нетипичная Турция. Каш и Капуташ
Завтракаем на вилле и в путь
Мы едем на пляж Капуташ. Одиниз самых красивых пляжей в Турции с невероятной бирюзовой водой. Делаем фотографии, купаемся и отдыхаем.
Возвращаемся на виллу, отдыхаем и вечером нас ждет Греция в Турции. Это городок Каш. Делаем красивые фотокарточки в бухте Каша, наслаждаемся греческими улочками и вкусно ужинаем в ресторанчике, где любуемся восхитительным закатом и возвращаемся на виллу.
Релакс на яхте
После завтрака нас ждёт невероятный день, который мы проведем на яхте!
Берем на яхту напитки и наряды для красивых фото.
Останавливаемся в разных бухтах для купания.
Снорклим и катаемся на сапе.
Вкусно обедаем прямо на яхте, для нас готовят рыбку и национальные закуски.
Вечером возвращаемся на виллу.
Олюдениз и Фетхие. Прыжок с парапланом
После вкусного завтрака на вилле стартуем в наше путешествие.
Нас ждет дорога в Фетхие и невероятный вид с горы Бабадаг, на высоте 1969 метров. Поднимаема на фуникулере.
Каждый, кто захочет, сможет прыгнуть с парапланом над Голубой лагуной (стоимость 170$) Незабываемые эмоции обеспечены!
После этого отдыхаем на пляже, купаемся, загораем и пьем вкусные коктейли.
Вечером возвращаемся на виллу.
Секретные локации
Сегодня полностью свободный день, после насыщенной программы можно хорошенько выспаться и чилить у бассейна на вилле или поехать в бич-клаб плавать и загорать.
Вечером отправимся смотреть невероятный закат и ужинать в Каш.
До встречи в следующем туре
Сегодня, к сожалению, наш тур подходит к концу!
С утра встаем и завтракаем, собираем вещи и выезжаем в аэропорт Анталии,
По желанию вы можете продлить свой отдых на море в Анталии или в Каш. Поможем по всем вопросам!
Что включено
- Проживание в отеле Анталии, двухместное размещение (1 ночь)
- Проживание на вилле, двухместное размещение (5 ночей)
- Трансферы изв аэропорт
- Аренда авто, расходы на бензин, парковки
- Экскурсионная программа
- Сопровождение турлидера на протяжении всего тура
- Завтрак в отеле Анталии
- Аренда яхты на целый день
- Обед на яхте
- Консультация и помощь в вопросах, связанные с туром
Что не входит в цену
- Билеты на самолет из вашего города и обратно
- Питание (кроме 1 завтрака и 1 обеда на яхте). Питаться можем на вилле, готовя вместе. Это очень сократит расходы на питание
- Личные расходы (сувениры, одежда)
- Полет на параплане (по желанию, 150 $+40 $ съемка)
- Рафтинг по горной реке (по желанию, 40 $ с обедом)
- Медицинская страховка